เปิดสาเหตุสรยุทธไม่ได้มาจัดรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในรอบหลายปี ไปตรวจอะไร

สรยุทธ สุทัศนจินดา ไม่ได้มาจัดรายการ เป็นเพราะอะไร มีคำตอบ ไปหาหมอตรวจร่างกาย ปกติมาทำงานตลอดไม่เคยขาด ทำให้เป็นเรื่องผิดปกติ
เป็นคนที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้หายจากหน้าจอบ่อย ๆ สำหรับสรยุทธ สุทัศนจินดา แต่ล่าสุดเจ้าตัวไม่ได้มาจัดรายการ ทำให้คนสงสัยว่า พี่ยุทธหายไปไหน ?
วันที่ 21 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว3 ระบุว่า แฟนข่าวหลายคนประหลาดใจ เมื่อรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ วันนี้ (21 มี.ค. 2569) ไม่ได้เห็นหน้าสรยุทธ ที่คุ้นเคย แต่มี ดร.หมวย อริสรา และตูน ปรินดา รับหน้าที่เป็นพิธีกรแทน อันเนื่องมาจากพี่ยุทธ ลาไปตรวจสุขภาพและส่องกล้องนั่นเอง เรียกว่าเป็นการหายจากหน้าจอครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียว