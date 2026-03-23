หมอไปแข่ง HYROX เจอเรื่องระทึกตั้งแต่ครั้งแรก ต้อง CPR ด่วน ฝากเตือนใจสายฟิต

หมอไปแข่ง HYROX กลับเจอเรื่องระทึกกว่า พบคนนอนเกร็ง-หายใจเฮือกกลางงาน ต้องทำ CPR ด่วน ฝากเตือนใจถึงสายออกกำลังกาย มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ภาพจาก TikTok @tong.porapat
เป็นการแข่งขันฟิตเนสสุดโหด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับ HYROX BANGKOK 2026 ที่เป็นเหมือนบทพิสูจน์ความมีวินัยและความแข็งแกร่ง ว่าใครจะสามารถวิ่งพร้อมพิชิตความท้าทายทั้ง 8 ฐานไปได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ (20 มีนาคม 2569) ผู้ใช้ TikTok หมอตอง พอละ คุณหมอคนดังบนโลกออนไลน์ ได้ออกมาเล่าเรื่องระทึกที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการแข่ง ขณะเข้าไป HYROX ครั้งแรก หวังฝากไปเตือนใจสายออกกำลังกายให้ได้ติดตามกัน
โดย หมอตอง ได้เปิดภาพขณะที่ทีมแพทย์ประจำสนามแข่ง กำลังเร่งช่วยชีวิตผู้ป่วย พร้อมเล่าว่า ระหว่างรอเวลาแข่งพบว่ามีคนนอนเกร็งอยู่ ตนจึงเข้าไปช่วยในฐานะหมอ ER คนหนึ่ง พบว่าผู้ป่วยมีภาวะหายใจเฮือก (Gasping) ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงว่าหัวใจหยุดเต้นและสมองขาดออกซิเจน ต้องทำ CPR ทันที
หลักสำคัญในการช่วยชีวิตคนก็คือ ต้อง Early detection (ตรวจพบโดยเร็ว) โดยต้องตรวจพบให้ได้ว่าหัวใจหยุดเต้น จากนั้นก็เริ่ม CPR กดหน้าอกทันที และร้องขอเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเคสนี้หลังจบการแข่งขันทราบว่าผู้ป่วยฟื้นตัว แต่ตนไม่ได้ตามเคสต่อว่าเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ หมอตองอยากฝากเป็นเกร็ดความรู้สำหรับคนที่ไปงานแข่งประเภทนี้ ตลอดจนงานวิ่งต่าง ๆ ว่า ด้วยลักษณะของกีฬา ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเคสลักษณะนี้ได้ค่อนข้างสูง
โดยหลังจบการแข่งขัน หมอตอง ยังโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมเพื่อขอบคุณทีมแพทย์ประจำสนามแข่งกับคุณหมออีกท่าน ที่มีการประสานงานกันอย่างรวดเร็วตอนเกิดเหตุ จนสามารถช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้ด้วย
ภาพจาก TikTok @tong.porapat
ด้านเพจ Drama-addict โพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า น่าจะเป็นเคสเดียวกับที่เพิ่งฟังจากเทรนเนอร์ ว่าตอนที่เทรนเนอร์ไปลงงาน HYROX ได้พบกับเคสนึงที่น่าจะหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องปั๊มหัวใจกันในงาน ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ขอให้ทางผู้จัดเตรียมทีมแพทย์สนามและอุปกรณ์ในการกู้ชีพไว้
ทั้งนี้ เทรนเนอร์ยังบอกว่าเวลาลงสนามจริง สิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือบรรยากาศในสนามมันชวนให้ฮึกเหิมมาก แล้วทำให้บางคนที่อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ กลายเป็นวิ่งเร็วกว่าที่ฝึกมา จนดันร่างกายไปโซนสูงมาก บางเคสอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้