หมอไปแข่ง HYROX เจอเรื่องระทึกตั้งแต่ครั้งแรก ต้อง CPR ด่วน ฝากเตือนใจสายฟิต

 
          หมอไปแข่ง HYROX กลับเจอเรื่องระทึกกว่า พบคนนอนเกร็ง-หายใจเฮือกกลางงาน ต้องทำ CPR ด่วน ฝากเตือนใจถึงสายออกกำลังกาย มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 

ภาพจาก TikTok @tong.porapat

ภาพจาก TikTok @tong.porapat

           เป็นการแข่งขันฟิตเนสสุดโหด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับ HYROX BANGKOK 2026 ที่เป็นเหมือนบทพิสูจน์ความมีวินัยและความแข็งแกร่ง ว่าใครจะสามารถวิ่งพร้อมพิชิตความท้าทายทั้ง 8 ฐานไปได้ 

           อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ (20 มีนาคม 2569) ผู้ใช้ TikTok หมอตอง พอละ คุณหมอคนดังบนโลกออนไลน์ ได้ออกมาเล่าเรื่องระทึกที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการแข่ง ขณะเข้าไป HYROX ครั้งแรก หวังฝากไปเตือนใจสายออกกำลังกายให้ได้ติดตามกัน

           โดย หมอตอง ได้เปิดภาพขณะที่ทีมแพทย์ประจำสนามแข่ง กำลังเร่งช่วยชีวิตผู้ป่วย พร้อมเล่าว่า ระหว่างรอเวลาแข่งพบว่ามีคนนอนเกร็งอยู่ ตนจึงเข้าไปช่วยในฐานะหมอ ER คนหนึ่ง พบว่าผู้ป่วยมีภาวะหายใจเฮือก (Gasping) ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงว่าหัวใจหยุดเต้นและสมองขาดออกซิเจน ต้องทำ CPR ทันที 

           หลักสำคัญในการช่วยชีวิตคนก็คือ ต้อง Early detection (ตรวจพบโดยเร็ว) โดยต้องตรวจพบให้ได้ว่าหัวใจหยุดเต้น จากนั้นก็เริ่ม CPR กดหน้าอกทันที และร้องขอเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเคสนี้หลังจบการแข่งขันทราบว่าผู้ป่วยฟื้นตัว แต่ตนไม่ได้ตามเคสต่อว่าเป็นอย่างไร 

           ทั้งนี้ หมอตองอยากฝากเป็นเกร็ดความรู้สำหรับคนที่ไปงานแข่งประเภทนี้ ตลอดจนงานวิ่งต่าง ๆ ว่า ด้วยลักษณะของกีฬา ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเคสลักษณะนี้ได้ค่อนข้างสูง

           โดยหลังจบการแข่งขัน หมอตอง ยังโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมเพื่อขอบคุณทีมแพทย์ประจำสนามแข่งกับคุณหมออีกท่าน ที่มีการประสานงานกันอย่างรวดเร็วตอนเกิดเหตุ จนสามารถช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้ด้วย 
 
ภาพจาก TikTok @tong.porapat

ภาพจาก TikTok @tong.porapat

           ขณะเดียวกันยังมีชาวเน็ตเข้ามายืนยัน ว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นใน HYROX มาแล้วหลายครั้ง โดยมีนักกีฬาทั้งชายและหญิง ที่ล้มไปนอนระหว่างการแข่ง จนทีมแพทย์ประจำสนามต้องเร่งเข้ามาช่วยชีวิต

           ด้านเพจ Drama-addict โพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า น่าจะเป็นเคสเดียวกับที่เพิ่งฟังจากเทรนเนอร์ ว่าตอนที่เทรนเนอร์ไปลงงาน HYROX ได้พบกับเคสนึงที่น่าจะหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องปั๊มหัวใจกันในงาน ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ขอให้ทางผู้จัดเตรียมทีมแพทย์สนามและอุปกรณ์ในการกู้ชีพไว้ 

           ทั้งนี้ เทรนเนอร์ยังบอกว่าเวลาลงสนามจริง สิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือบรรยากาศในสนามมันชวนให้ฮึกเหิมมาก แล้วทำให้บางคนที่อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ กลายเป็นวิ่งเร็วกว่าที่ฝึกมา จนดันร่างกายไปโซนสูงมาก บางเคสอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 
 





หมอไปแข่ง HYROX เจอเรื่องระทึกตั้งแต่ครั้งแรก ต้อง CPR ด่วน ฝากเตือนใจสายฟิต อัปเดตล่าสุด 23 มีนาคม 2569 เวลา 11:51:16
