HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเปิดชีวิต อยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่อายุ 22 ชีวิตดี ๆ ไม่ต้องเหงา แถมค่าเช่าไม่ถึงพัน

 
           สาววัย 25 ตัดสินใจใช้ชีวิตในบ้านพักคนชรา จ่ายค่าเช่าไม่ถึงพัน ได้ห้องพักดี ๆ ใช้ชีวิตแสนสบาย แค่ต้องช่วยดูแลคุณตาคุณยาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

ภาพจาก Weibo

            วันที่ 26 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของ จางหลิน หญิงสาวชาวจีนวัย 25 ปี ที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชรา กินอยู่กับผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิด ลดความกดดันจากชีวิตภายนอก พร้อมแซวตัวเองว่าเริ่มต้นชีวิตวัยเกษียณตั้งแต่อายุ 22 ปี โดยเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 200 หยวนเท่านั้น (ราว 940 บาท) 

            ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 2 ปีที่แล้ว จางหลิน ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมณฑลส่านซี ทางตะวันออกของจีน ย้ายมาทำงานอยู่ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู แต่ในขณะที่ค่าเช่าบ้านทั่วไปมีราคาสูงมาก เธอกลับเห็นประกาศออนไลน์ของบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองซูโจว ที่รับสมัครอาสาสมัครแบบเข้าพักอาศัย พร้อมกับเงื่อนไขดี ๆ ให้เช่าห้องราคาถูกเพียงเดือนละ 200 - 300 หยวน (ราว 940 - 1,400 บาท) ถูกกว่าท้องตลาดถึง 10 เท่า 

ภาพจาก Weibo

โดยมีเงื่อนไขเพียง 4 ข้อคือ 

            1. อาสาสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
            2. ต้องไม่มีที่อยู่ในเมืองซูโจว
            3. ต้องมีงานประจำ
            4. ทำหน้าที่อาสาสมัคร คอยดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรา 
 
            สำหรับบ้านพักคนชราแห่งนี้ มีชื่อว่าบ้านผู้สูงวัยอี้หยาง ซึ่งรองรับผู้อาศัยได้มากกว่า 1,500 เตียง โดน เสิ่นหรง ผู้จัดการของบ้านเผยว่า พวกเขาได้คัดเลือกอาสาสมัคร 5 คน จากผู้สมัครกว่า 40 คน หนึ่งในนั้นก็คือจางหลิน

            เด็กสาวยังไม่วายโพสต์แซวตัวเองว่า "เริ่มชีวิตเกษียณตั้งแต่อายุ 22 ปี"
   
ภาพจาก Weibo

            แม้จะต้องทำงานประจำไปพร้อม ๆ กับการดูแลผู้สูงวัย แต่ทางบ้านกำหนดให้อาสาสมัครทำงานอาสาขั้นต่ำเพียง 45 ชั่วโมงต่อฤดูกาลเท่านั้น เพื่อให้คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้ 

            โดยในวันทำงาน จางหลินจะเป็นพนักงานออฟฟิศในบริษัทที่อยู่ห่างออกไปเพียง 30 นาที และในวันหยุดเธอก็จะทำงานอาสาสมัคร ช่วยคนเฒ่าคนแก่ในบ้านพักคนชราทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เรียนเต้นรำ และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ นั่งพูดคุย รวมถึงช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ 

            เธอยังรับหน้าที่ดูแลพาร์ทเนอร์แบบตัวต่อตัวด้วย เป็นคุณปู่วัย 89 ปี โดยหลังจากเลิกงานเธอจะมาพูดคุยกับคุณปู่ทุก ๆ เย็น หรือหากกลับมาดึก เธอก็จะบอกให้เขารู้เสมอจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ซึ่งคุณปู่เองก็เห็นเธอเป็นเหมือนกับหลานสาวคนหนึ่ง และยังเคยตื่นมาต้มซุปร้อน ๆ ให้ตั้งแต่ตี 5 ช่วงที่เธอไม่สบาย 
  
ภาพจาก Weibo

            บ้านพักคนชราแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับ "บ้าน" สำหรับเธอ และเมื่อถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องคอยทำงานอาสานอกเหนือจากงานประจำ จางหลินเผยว่า ผู้สูงอายุมักจะให้ความรักและคอยดูแลเธอเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยคลายความกดดันในชีวิตได้ ทำให้เธอเพลิดเพลินกับชีวิตที่นี่ และรู้สึกเหงาน้อยลง เพราะเธอไม่รู้จักใครในเมืองนี้เลย 
  
            ปัจจุบัน จางหลินเป็นอาสาสมัครแบบพักอาศัยที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวในบ้านพักคนชราแห่งนี้ เนื่องจากอีก 4 คนล้วนแต่งงานและย้ายออกไปหมดแล้ว ซึ่งทางบ้านก็มีแผนจะประกาศรับอาสาสมัครเพิ่ม 
  
            รูปแบบการใช้ชีวิตของจางหลิน สะท้อนให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์แนวใหม่ที่ช่วยลดแรงกดดันของคนหนุ่มสาวที่มาทำงานต่างเมือง ไปพร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศจีน โดยข้อมูลเมื่อปี 2563 พบว่าจีนมีคนอายุเกิน 60 ปีอยู่ถึง 264 ล้านคน หรือคิดเป็น 18.7% ของจำนวนประชากร และคาดว่าภายในปี 2593 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร 
  


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย