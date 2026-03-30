สาวเปิดชีวิต อยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่อายุ 22 ชีวิตดี ๆ ไม่ต้องเหงา แถมค่าเช่าไม่ถึงพัน

สาววัย 25 ตัดสินใจใช้ชีวิตในบ้านพักคนชรา จ่ายค่าเช่าไม่ถึงพัน ได้ห้องพักดี ๆ ใช้ชีวิตแสนสบาย แค่ต้องช่วยดูแลคุณตาคุณยาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
ภาพจาก Weibo
วันที่ 26 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของ จางหลิน หญิงสาวชาวจีนวัย 25 ปี ที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชรา กินอยู่กับผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิด ลดความกดดันจากชีวิตภายนอก พร้อมแซวตัวเองว่าเริ่มต้นชีวิตวัยเกษียณตั้งแต่อายุ 22 ปี โดยเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 200 หยวนเท่านั้น (ราว 940 บาท)
ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 2 ปีที่แล้ว จางหลิน ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมณฑลส่านซี ทางตะวันออกของจีน ย้ายมาทำงานอยู่ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู แต่ในขณะที่ค่าเช่าบ้านทั่วไปมีราคาสูงมาก เธอกลับเห็นประกาศออนไลน์ของบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองซูโจว ที่รับสมัครอาสาสมัครแบบเข้าพักอาศัย พร้อมกับเงื่อนไขดี ๆ ให้เช่าห้องราคาถูกเพียงเดือนละ 200 - 300 หยวน (ราว 940 - 1,400 บาท) ถูกกว่าท้องตลาดถึง 10 เท่า
ภาพจาก Weibo
1. อาสาสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
2. ต้องไม่มีที่อยู่ในเมืองซูโจว
3. ต้องมีงานประจำ
4. ทำหน้าที่อาสาสมัคร คอยดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรา
สำหรับบ้านพักคนชราแห่งนี้ มีชื่อว่าบ้านผู้สูงวัยอี้หยาง ซึ่งรองรับผู้อาศัยได้มากกว่า 1,500 เตียง โดน เสิ่นหรง ผู้จัดการของบ้านเผยว่า พวกเขาได้คัดเลือกอาสาสมัคร 5 คน จากผู้สมัครกว่า 40 คน หนึ่งในนั้นก็คือจางหลิน
เด็กสาวยังไม่วายโพสต์แซวตัวเองว่า "เริ่มชีวิตเกษียณตั้งแต่อายุ 22 ปี"
ภาพจาก Weibo
โดยในวันทำงาน จางหลินจะเป็นพนักงานออฟฟิศในบริษัทที่อยู่ห่างออกไปเพียง 30 นาที และในวันหยุดเธอก็จะทำงานอาสาสมัคร ช่วยคนเฒ่าคนแก่ในบ้านพักคนชราทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เรียนเต้นรำ และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ นั่งพูดคุย รวมถึงช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ
เธอยังรับหน้าที่ดูแลพาร์ทเนอร์แบบตัวต่อตัวด้วย เป็นคุณปู่วัย 89 ปี โดยหลังจากเลิกงานเธอจะมาพูดคุยกับคุณปู่ทุก ๆ เย็น หรือหากกลับมาดึก เธอก็จะบอกให้เขารู้เสมอจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ซึ่งคุณปู่เองก็เห็นเธอเป็นเหมือนกับหลานสาวคนหนึ่ง และยังเคยตื่นมาต้มซุปร้อน ๆ ให้ตั้งแต่ตี 5 ช่วงที่เธอไม่สบาย
ภาพจาก Weibo
บ้านพักคนชราแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับ "บ้าน" สำหรับเธอ และเมื่อถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องคอยทำงานอาสานอกเหนือจากงานประจำ จางหลินเผยว่า ผู้สูงอายุมักจะให้ความรักและคอยดูแลเธอเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยคลายความกดดันในชีวิตได้ ทำให้เธอเพลิดเพลินกับชีวิตที่นี่ และรู้สึกเหงาน้อยลง เพราะเธอไม่รู้จักใครในเมืองนี้เลย
ปัจจุบัน จางหลินเป็นอาสาสมัครแบบพักอาศัยที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวในบ้านพักคนชราแห่งนี้ เนื่องจากอีก 4 คนล้วนแต่งงานและย้ายออกไปหมดแล้ว ซึ่งทางบ้านก็มีแผนจะประกาศรับอาสาสมัครเพิ่ม
รูปแบบการใช้ชีวิตของจางหลิน สะท้อนให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์แนวใหม่ที่ช่วยลดแรงกดดันของคนหนุ่มสาวที่มาทำงานต่างเมือง ไปพร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศจีน โดยข้อมูลเมื่อปี 2563 พบว่าจีนมีคนอายุเกิน 60 ปีอยู่ถึง 264 ล้านคน หรือคิดเป็น 18.7% ของจำนวนประชากร และคาดว่าภายในปี 2593 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP