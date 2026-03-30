จับเครื่องวัดความดันปลอมยี่ห้อดัง สูญกว่า 2 ล้านบาท ใครเผลอใช้เสี่ยงสโตรกไม่รู้ตัว

จับเครื่องวัดความดันปลอม 1,000 เครื่อง มูลค่าเสียหายกว่า 2 ล้านบาท ใครเผลอใช้เสี่ยงสโตรกไม่รู้ตัว เพราะผลการวัดที่คลาดเคลื่อน
วันที่ 30 มีนาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุม นางสาวทวินันท์ อายุ 40 ปี กระทำความผิดฐาน มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร โดยจับกุมได้ที่โกดังแห่งหนึ่ง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายเครื่องวัดความดันเลือดที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงได้ทำการสืบสวนจนพบสถานที่กักเก็บสินค้าดังกล่าว ต่อมาได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ผลการตรวจค้นพบเครื่องวัดความดันเลือดที่ปลอมเครื่องหมายการค้า OMRON รวมจำนวน 1,120 เครื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 2,240,000 บาท ซึ่งการใช้เครื่องวัดความดันปลอมที่เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยที่ใช้โดยตรง ทำให้เกิดการอ่านค่าวินิจฉัยสุขภาพที่ผิดพลาด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากเครื่องอ่านค่าคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยที่มีความดันสูงจะเสี่ยงต่อสภาวะเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) หรือหัวใจวาย รวมไปถึงมีผลต่อการรับยาที่ใช้ในการรักษาจากแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับจับกุมตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ก่อนนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ทั้งนี้ การซื้อเครื่องวัดความดันควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
