เปิดสาเหตุคนขับรถไฟฟ้ากรี๊ดลั่น จนถูกสั่งพักงาน เร่งตรวจสอบสุขภาพกายและจิต

เปิดสาเหตุคนขับรถไฟฟ้ากรี๊ดออกมา จนถูกสั่งพักงาน และมีการตรวจสอบถึงปัญหาต่าง ๆ คาด เป็นเรื่องความเครียด บวกกับปัญหาส่วนตัว
จากกรณีที่ห้องคนขับรถไฟฟ้ามีเสียงกรี๊ดดังออกมาตั้งแต่สถานีรังสิต แม้กระทั่งตอนถึงสถานีดอนเมือง ก็ยังมีเสียงกรี๊ดอยู่ ทำให้คนแตกตื่น ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไร
วันที่ 8 เมษายน 2569 กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม รายงานถึงเรื่องนี้ว่านายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 21.00 .น กรมการขนส่งทางรางได้รับทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. มีผู้โดยสารนั่งรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระหว่างสถานีรังสิต-ดอนเมือง ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องจากห้องคนขับ จนกระทั่งมีผู้โดยสารทนไม่ไหวพยายามเคาะประตูห้องคนขับ เสียงดังกล่าวจึงหายไป
ภายหลังจากได้รับทราบ กรมการขนส่งทางรางไม่ได้นิ่งนอนใจ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟฟ้าหญิงกรีดร้องขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจ้งระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พนักงานขับรถไฟฟ้าหญิงปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ซึ่งขบวนรถที่เกิดเหตุดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่เที่ยววิ่งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน โดยขบวนรถออกจากสถานีรังสิตเวลา 14.30 น. มุ่งหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
เมื่อขบวนรถออกจากสถานีรังสิตได้มีพนักงานขับรถไฟฟ้าหญิงกรีดร้องเป็นระยะ จนถึงช่วงสถานีดอนเมือง ซึ่งคาดว่าพนักงานขับรถไฟฟ้าคนดังกล่าวมีปัญหาส่วนตัว ประกอบกับมีความเครียดสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา อย่างไรก็ตาม พนักงานหญิงคนดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงสถานีปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์
ภาพจาก กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจำหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นในการใช้บริการระบบขนส่งทางราง จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทบทวนการออกใบอนุญาตขับรถไฟฟ้าสำหรับพนักงานรายดังกล่าว และได้มีหนังสือถึง รฟฟท. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำชับในเรื่องการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถไฟฟ้า ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมรายงานผลให้ ขร. ทราบต่อไป
เดลินิวส์ รายงานว่า สำหรับสาเหตุที่พนักงานคนดังกล่าวทำแบบนี้ คาดว่า มีปัญหาส่วนตัว เครียดสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่