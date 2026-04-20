พนง. เผยเอง ของใช้ 3 อย่างในโรงแรมที่ควรเลี่ยง บางชิ้นไม่ล้าง ใช้ผ้าเช็ดก็ได้เหรอ ?

 
พนง. เองยังไม่กล้าใช้

            ในขณะที่หลาย ๆ คนเคยออกมาเผยคำเตือนถึงนักเดินทาง ว่าข้าวของต่าง ๆ ในโรงแรมนั้นอาจไม่สะอาดอย่างที่คิด ไม่นานมานี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความสกปรกและมาตรฐานการทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่ออดีตเด็กฝึกงานรายหนึ่ง นำเรื่องสุดสะพรึงที่พบเจอมาบอกเล่าให้ได้เห็นกัดชัด ๆ 

            โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า อดีตพนักงานทำความสะอาดรายหนึ่ง ซึ่งเคยฝึกงานอยู่ในเครือโรงแรมหลายดาวในตอนกลางของไต้หวัน นาน 6 เดือน ออกมาเตือนชาวเน็ตถึงของ 3 อย่าง ที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดในโรงแรม นั่นคือ อ่างอาบน้ำ แก้ว และกาต้มน้ำ ซึ่งไม่ได้สะอาดอย่างที่เห็นภายนอก 
 
            โดยอดีตพนักงานรายนี้ โพสต์ผ่านชุมชนออนไลน์ Dcard ว่า "โรงแรมบางแห่งนั้นสกปรกจริง ๆ" พร้อมเล่าว่าตอนที่ฝึกงาน พวกเขาได้รับการสอนวิธีทำความสะอาดห้องตามมาตรฐาน ซึ่งช่วงแรก ๆ เขาต้องใช้เวลา 40-50 นาทีในการทำความสะอาดแต่ละห้อง

            แต่เขากลับสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ทำห้องเสร็จภายใน 20-30 นาทีเท่านั้น จึงไปลองถามเคล็ดลับ ทำให้รู้ว่าคนเหล่านี้ทำความสะอาดกันแบบมักง่ายสุด ๆ แต่ก็ผ่านมาตรฐานมาได้

            เริ่มจาก แก้วน้ำและกาต้มน้ำ บางคนแค่ล้างด้วยน้ำเปล่า หรือบางคนไม่ล้างน้ำด้วยซ้ำ แค่เอาผ้ามาเช็ดให้ไม่มีคราบน้ำติด ก็ถือว่าผ่านแล้ว 

            ขณะที่โถส้วมกับอ่างอาบน้ำ ขอแค่ใช้มือจับแล้วไม่ลื่น ก็ถือว่าผ่านแล้วเช่นกัน แม้ตามมาตรฐานการทำความสะอาด ควรจะต้องลงผงซักฟอกและมีการขัดถูก็ตาม
 
            ผู้โพสต์ย้ำว่า แก้วน้ำในโรงแรมสกปรกมาก หากดูใกล้ ๆ อาจจะมีกลิ่นยาสีฟันหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ติดอยู่ด้วยซ้ำ แถมผ้าที่พนักงานใช้ทำความสะอาด บางครั้งก็มีคราบเลือด ของเหลวที่ไม่ทราบชนิด และเส้นผมจำนวนมากติดอยู่

            พนักงานบางคนถึงขั้นนำผ้าเช็ดตัวของแขกไปเช็ดถูทั้งห้อง ไม่เว้นแม้แต่โถส้วมและแก้วน้ำ สิ่งที่รับรู้ทำให้เขาลังเลที่จะใช้แก้วน้ำตามโรงแรมหลังจากน้ำ และถ้าจะอาบน้ำ ก็เลือกที่จะเปิดน้ำร้อนล้างอ่างก่อนเสมอ 

            เขาเผยว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องทำความสะอาดวันละ 12 ห้อง หากแขกเช็กเอาท์ช้า หรือทิ้งห้องไว้ในสภาพที่สกปรกมาก ก็จะต้องใช้เวลานาน หากพวกเขาทำช้าก็จะถูกเร่ง แถมยังไม่มีการจ้างค่าจ้างล่วงเวลา กรณีที่เลิกงานช้าด้วย 

            อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดทุกคนที่จะทำแบบนี้ อาจจะมีที่ดีหรือแย่กว่า โดยน่าจะมีคนที่ทำความสะอาดห้องตามมาตรฐานราว 2 ใน 10 คน และไม่ใช่ทุกโรงแรมที่จะมีเรื่องแบบนี้ ห้องพักบางทีอาจจะสะอาดและถูกสุขอนามัยมาก ๆ 
 

            เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตหลายคนที่เคยทำงานเป็นแม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาดตามโรงแรม ออกมาโพสต์ไปในทางเดียวกัน เช่น

            - เคยเป็นแม่บ้านโรงแรมมา 7 ปี ฉันเห็นด้วยเลย ตอนที่ฉันไปพักตามโรงแรม คือไม่กล้าใช้ผ้าเช็ดตัวเลย  

            - ฉันกับแฟนเคยทำงานในสายที่เกี่ยวข้อง ตอนที่เราไปพักโรงแรม สัญชาตญาตทางอาชีพก็จะถูกปลุกขึ้นมา เราจะเช็กและทำความสะอาดของทุกอย่างซ้ำอีกรอบ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 5 ดาว 3 ดาว หรือเกสต์เฮ้าส์ เพราะโรงแรม 5 ดาวไม่จำเป็นต้องสะอาดกว่าเสมอไป ส่วนเกสต์เฮ้าส์ก็ใช่ว่าจะสกปรกกว่า ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการทำความสะอาดของแต่ละที่ล้วน ๆ
 
            - ฉันเคยทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรม ตอนนี้เมื่อไปพักโรงแรมก็ยังใช้ผ้าเช็ดตัวปกติ แม้จริง ๆ มันจะถูกนำมาเช็ดพื้นแล้ว แต่เขาก็ส่งซักและผ่านการฆ่าเชื้อที่ร้านซักรีดมาแล้ว แต่ฉันจะหลีกเลี่ยงกาต้มน้ำกับแก้ว เพราะพนักงานแค่ใช้ผ้าเช็ดเอาเท่านั้น  

            - ตอนนี้ฉันก็ยังทำงานเป็นแม่บ้าน บอกเลยว่าแม้แต่ห้องที่ตัวเองทำก็ยังไม่กล้าพักด้วยซ้ำ ค่าห้องโรงแรมแพงมาก แต่หลังจากรู้คุณภาพการทำความสะอาดแล้ว ก็ทำเอาเลิกเที่ยวในประเทศไปเลย 
  
            - เพราะเคยทำงานทำความสะอาดมาก่อน ฉันเลยรู้ว่าโรงแรมสกปรกแค่ไหน เคยเห็นคนเอาฟองน้ำไปเช็ดอ่างอาบน้ำและมาถูแก้วต่อด้วย 

            นอกจากนี้ยังมีคนสงสัยด้วยว่า ปลอกหมอนในโรงแรมสะอาดไหม ก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบว่า 

            - เทียบกับผ้าเช็ดตัวและแก้วน้ำ ก็ถือว่าสะอาดกว่า 
  
            - 99% ถือว่าสะอาด แต่ก็มีโอกาส 1% ที่จะเจอปลอกหมอนที่ไม่ได้เปลี่ยน ซึ่งอาจเป็นเพราะแขกคนก่อนหน้าไม่ได้นอน 

            - มีความเป็นไปได้หลายอย่าง แม้จะไม่บ่อย แต่วันเสาร์-อาทิตย์ อาจจะรีบจนไม่ได้เปลี่ยน บางอันไม่ยับมากก็ไม่เปลี่ยน แม้ส่วนใหญ่หัวหน้าจะเห็นตอนตรวจห้องแต่ก็ยอมปล่อยผ่าน เพราะตัวเองก็ยุ่งเหมือนกัน

            นอกจากนี้ยังมีคนมองว่า จะสะอาดหรือไม่ก็อาจะขึ้นกับจุดที่ทางโรงแรมใช้เก็บผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนที่ซักแล้วเช่นกัน 
  


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พนง. เผยเอง ของใช้ 3 อย่างในโรงแรมที่ควรเลี่ยง บางชิ้นไม่ล้าง ใช้ผ้าเช็ดก็ได้เหรอ ? โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2569 เวลา 13:53:49
