HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ วิ่งทุบสถิติโลกมนุษย์ โชว์ศักยภาพระบบอัตโนมัติ



            หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กว่า 100 ตัว ลงสนามวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่กรุงปักกิ่ง สะท้อนพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเกินกว่าการโชว์เพียงอย่างเดียว

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน

           สำนักข่าวซินหัว รายงานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กว่า 100 ตัวออกสตาร์ตร่วมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันอาทิตย์ (19 เมษายน 2569) ที่ผ่านมา แต่ความแปลกใหม่ของงานในปีนี้จางหายไปมากเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2025 ซึ่งเป็นการแข่งวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ประจำปีครั้งแรกที่ดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก โดยครั้งนี้หุ่นยนต์เหล่านี้มีสิ่งที่ต้องพิสูจน์มากกว่าแค่การแสดงโชว์

           ช่วงปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์จีนโชว์ออกวิ่งเต็มกำลัง แสดงศิลปะต่อสู้ และเต้นรำ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั่วโลก แต่เมื่อเสียงเชียร์เบาลง คำถามสำคัญกลับผุดขึ้นในยุคของปัญญาประดิษฐ์แบบมีร่างกาย หรือเอ็มบอดี เอไอ (Embodied AI) ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะก้าวข้ามจากการเป็นเพียงของเล่นควบคุมระยะไกลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีได้อย่างไร

           กฎใหม่ที่ผู้จัดงานกำหนดขึ้นสำหรับการแข่งขันระยะทาง 21.1 กิโลเมตรปี 2026 ในกรุงปักกิ่ง ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถวิ่งไปตามทางด้วยตนเองสามารถร่วมการแข่งขันได้ แต่เวลาที่เข้าเส้นชัยจะถูกคูณด้วย 1.2 กฎนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้แต่ละทีมมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระอย่างแท้จริง ทำให้มีทีมเกือบร้อยละ 40 ส่งหุ่นยนต์ลงแข่งขันในประเภทเคลื่อนที่อัตโนมัติ

           ปีนี้ผู้เข้าแข่งขันมุ่งเน้นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์มาตรฐานเพียงไม่กี่แบบ ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วที่มีการออกแบบหลากหลาย หลายทีมใช้หุ่นยนต์อย่างเช่น ยูนิทรี (Unitree) เทียนกง (Tien Kung) ที่มีพื้นฐานมาจากยูบีเทค (UBTECH) หรือหุ่นยนต์จากออเนอร์ (Honor) ซึ่งแยกตัวออกมาจากหัวเหวย (Huawei) โดยการแข่งขันที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ซอฟต์แวร์ เพื่อมุ่งพัฒนาอัลกอริธึมเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับส่วนประกอบหุ่นยนต์ที่คล้ายคลึงกันนี้

           ออเนอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนั้น เข้าเส้นชัยด้วยเวลาเพียง 50 นาที 26 วินาที ทำลายสถิติโลกของมนุษย์ลงอย่างราบคาบ โดยเร็วกว่าสถิติที่ดีที่สุดของมนุษย์ 6 นาที ตู้เสี่ยวตี๋ วิศวกรของออเนอร์ กล่าวขณะยืนอยู่ข้างหุ่นยนต์แชมป์ความสูง 1.69 เมตรหลังพิธีมอบรางวัลว่าเราจำลองการฝึกหุ่นยนต์จากนักวิ่งมนุษย์ชั้นนำ ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลที่ 3 ตกเป็นของหุ่นยนต์อัตโนมัติของออเนอร์เช่นกัน

           หุ่นยนต์เทียนกง อัลตรา (Tien Kung Ultra) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสีฟ้า แม้จะไม่ติด 3 อันดับแรก แต่สามารถวิ่งแซงคู่แข่งที่ใกล้ที่สุดไปได้แบบเฉียดฉิวในช่วง 50 เมตรสุดท้าย และเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่น่าทึ่งสำหรับแชมป์เก่า เนื่องจากหุ่นยนต์รุ่นนี้ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 40 นาทีในการแข่งขันปี 2025 ความก้าวหน้านี้ตอกย้ำการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนในเวลาเพียง 1 ปี

           เส้นทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเมื่อวันอาทิตย์ (19 เมษายน) ประกอบด้วยภูมิประเทศมากกว่า 10 แบบ ที่มีความลาดชันสูงสุดถึงร้อยละ 8 และความสูงชันรวม 100 เมตร ซึ่งเป็นการทดสอบการควบคุมกำลังและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างแท้จริง นอกจากนั้น เส้นทางที่แคบและสิ่งกีดขวางที่เป็นเกาะกลางถนนยังจำลองสภาพแวดล้อมอันซับซ้อนของพื้นที่เมือง ส่วนจุดโค้ง 22 จุด ซึ่งรวมถึงจุดโค้งที่ทำมุมเกือบ 90 องศา จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำและความสมดุลในระดับเซนติเมตร

           การแข่งขันศึกฮาล์ฟมาราธอนหุ่นยนต์จบลงแล้ว แต่การเดินทางในโลกแห่งความเป็นจริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้น หลายฝ่ายเห็นพ้องกันมากขึ้นว่าเป้าหมายของหุ่นยนต์ไม่ควรเป็นเพียงแค่การทดแทนแรงงานมนุษย์ แต่ควรเป็นการรับหน้าที่ที่มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะทำ โดยเฉพาะงานอันตรายในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานการณ์กู้ภัยที่มีความเสี่ยงสูง

           ด้านเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางตอนใต้ของจีน กำลังนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาใช้ในหลากหลายบทบาท ตั้งแต่การควบคุมการจราจรบนท้องถนนไปจนถึงการจัดการงานบ้าน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบมีร่างกายถูกวางตำแหน่งให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีของจีน โดยการคาดการณ์หนึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในจีนจะมีมูลค่าราว 8.7 แสนล้านหยวน (ราว 4.12 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2030  

ข้อมูลจาก : XINHUA 


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย