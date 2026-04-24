กิตติ โต้ข่าวปลอม ! แยม ฐปณีย์ ถูกช่อง 3 เลิกจ้าง ชี้ชัด ความจริงคือยังไง

กิตติ สิงหาปัด ออกโรงช่วยโต้ หลังมีข่าวปลอมว่า แยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เผยความจริงไม่ใช่พนักงานช่อง 3 แต่แรก ด้านแยมเคลื่อนไหวแล้ว
เจอกระแสข่าวปลอมถูกแชร์สนั่นโซเชียลตอนนี้ สำหรับผู้สื่อข่าวคนดัง แยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ที่มี Fake News ออกมาว่า เจ้าตัวถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เหตุไม่วางตัวเป็นกลาง
โดยล่าสุด (24 เมษายน 2569) แยม ฐปณีย์ ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า "ข่าวปลอมนะคะ #Fakenews แยมไม่ได้ถูกช่อง 3 เลิกจ้างค่ะ" และ "ข่าวที่ว่าแยมถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เป็น #ข่าวปลอม ไม่จริงค่ะ / แยมไม่ใช่ พนง. ช่อง 3 / เป็น พนง. บ.คุณกิตติ (ข่าว 3 มิติ) / ช่อง 3 ไม่มีเลิกจ้างตอนนี้ / โพสต์นั้นเป็นเรื่องเมื่อ 2 ปีก่อน #Cofact"
ทางด้าน กิตติ สิงหาปัด ก็ได้ออกโรงช่วยชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยโพสต์เฟซบุ๊กว่า "ข่าวที่ว่า แยม ฐปนีย์ ถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เป็น #ข่าวปลอม ความจริง คือ แยมเป็นนักข่าว 3 มิติ เป็นพนักงานของ กิตติ สิงหาปัด ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง"
