เงาดำเรียงเต็มเสา ที่เห็นไม่ใช่นก แต่เป็นวงจรปิด เผยเหตุแยกเดียวติดกล้อง 18 ตัว

          เงาดำเรียงเต็มเสา ที่เห็นนี้ไม่ใช่นก แต่เป็นกล้องวงจรปิด แค่แยกเดียวติดไว้ถึง 18 ตัว จนเสาแทบระเบิด อะไรจะขนาดนั้น ล่าสุดทางการตอบแล้ว 

กล้องวงจรปิด

           วันที่ 24 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Singtao รายงานว่า ภาพของเสาจราจรบริเวณสี่แยกหนึ่งในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันสนั่นโซเชียลจีน เมื่อชาวเน็ตพบว่าบนเสาดังกล่าว เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างจำนวนมากติดตั้งไว้จนแน่นเสา เรียงกันเป็นตับนับสิบ ๆ ตัว จนบางคนถึงกับบอกเลยว่า "เสาจะระเบิดแล้ว !"

           โดยพบว่าสี่แยกดังกล่าว เป็นจุดตัดระหว่างถนนเฮย์หลงเจียงกลาง กับถนนซานเหอ ในเขตเฉิงหยาง ของเมืองชิงเต่า พบว่ากล้องที่ติดเรียงรายอยู่บนเสาจราจรทั้ง 2 ฝั่ง มีการบันทึกภาพจากทั้ง 2 ทิศทาง โดยชาวเน็ตรายหนึ่งชี้ว่า "เมื่อก่อนมีกล้องอยู่หลายตัวที่สี่แยกนี้ แต่ไม่มากขนาดนี้" และ "กล้องแน่นขนัดเหมือนรังต่อ นี่จะดักถ่ายแม้แต่ฝุ่นละอองเลยเหรอ ?"

กล้องวงจรปิด
ภาพจาก Singtao

           การที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เกือบ 20 ตัวภายในสี่แยกเดียวนี้ ทำให้ผู้คนต่างก็มึนงง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพื้นที่ดังกล่าวนับว่ามีเคสตรวจจับคนขับเร็วเกินไม่มากนัก จำเป็นด้วยหรือที่ต้องติดกล้องมากขนาดนี้ แถมการติดไฟส่องสว่างมากขนาดนี้ ก็ยังทำให้ขับรถได้ยากด้วย 
 
           กระทั่งต่อมา วันที่ 25 เมษายน สำนักงานความปลอดภัยสาธารณะเมืองชิงเต่า สาขาเฉิงหยาง ก็ได้ออกมาแถลงการณ์ หลังมีชาวเน็ตแสดงความกังวลกันเข้ามามาก โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่บนเสา 18 ตัว และมีไฟส่องสว่างติดไว้ 24 ตัว 

           สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ คือเมื่อกล้องที่เคยติดไว้เก่าแล้ว ก็จะเลิกใช้แล้วนำกล้องตัวใหม่มาติดตั้ง แต่กลับไม่ได้ถอดอุปกรณ์เดิมออก ทำให้บนเสานี้ มีกล้องถึง 12 ตัว และไฟส่องสว่าง 16 ตัว ที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว 

           ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ พร้อมทำการแก้ไขแล้ว โดยยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหน่วยงานที่ขาดความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการไม่รัดกุม สร้างความละอายใจและต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง โดยยืนยันว่าหน่วยงานจะนำบทเรียนนี้ไปปรับปรุง และตรวจสอบภายในพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทันทีหากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Singtao, Sohu


เงาดำเรียงเต็มเสา ที่เห็นไม่ใช่นก แต่เป็นวงจรปิด เผยเหตุแยกเดียวติดกล้อง 18 ตัว โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:08:21 7,184 อ่าน
