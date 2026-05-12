เกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทย 4 จังหวัด ชี้เหตุหนีนายจ้าง - ติดแบล็กลิสต์

เกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดไทย ห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล หรือกลุ่มวีซ่า E-8 ตลอดทั้งปี 2569
สืบเนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU (วีซ่า E-8) ด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาล จากพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม บางส่วนหลบหนีนายจ้าง ส่งผลให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินมาตรการขึ้นบัญชี (Blacklist) แรงงานที่กระทำผิด และมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง 4 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2569
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 6708 หรือสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในหมู่นักเดินทาง หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดของไทย ล่าสุด (11 พฤษภาคม 2569) เพจ Anti-Fake News Center Thailand ทำการตรวจสอบเรื่องนี้จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับคำยืนยันว่า ข่าวเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดของไทย ห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล (วีซ่า E-8) ตลอดทั้งปี 2569 เป็น "ข่าวจริง"
สืบเนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU (วีซ่า E-8) ด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาล จากพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม บางส่วนหลบหนีนายจ้าง ส่งผลให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินมาตรการขึ้นบัญชี (Blacklist) แรงงานที่กระทำผิด และมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง 4 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2569
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือ Facebook : กองบริหารแรงงานไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 6708 หรือสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน