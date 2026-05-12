HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทย 4 จังหวัด ชี้เหตุหนีนายจ้าง - ติดแบล็กลิสต์

          เกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดไทย ห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล หรือกลุ่มวีซ่า E-8 ตลอดทั้งปี 2569

เกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดไทย

          เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในหมู่นักเดินทาง หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดของไทย ล่าสุด (11 พฤษภาคม 2569) เพจ Anti-Fake News Center Thailand ทำการตรวจสอบเรื่องนี้จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับคำยืนยันว่า ข่าวเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ 4 จังหวัดของไทย ห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล (วีซ่า E-8) ตลอดทั้งปี 2569 เป็น "ข่าวจริง"

          สืบเนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU (วีซ่า E-8) ด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาล จากพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม บางส่วนหลบหนีนายจ้าง ส่งผลให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินมาตรการขึ้นบัญชี (Blacklist) แรงงานที่กระทำผิด และมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง 4 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2569

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือ Facebook : กองบริหารแรงงานไทย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 6708 หรือสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกาหลีใต้ ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทย 4 จังหวัด ชี้เหตุหนีนายจ้าง - ติดแบล็กลิสต์ โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:02:25 1,025 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย