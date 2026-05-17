รถเมล์เลี้ยวจนหญิงชราหัวฟาดกระจกแตก เรียกค่าปรับ 4 พัน ไม่พาไปหาหมอ ลูกเดือด !

          รถเมล์เลี้ยวจนหญิงชราล้มหัวฟาดกระจกแตก เรียกค่าปรับ 4,300 บาท ไม่พาไปส่งโรงพยาบาลก่อน สุดท้ายหญิงชราอ้วก อาการเจ็บครั้งนี้ไม่เบา ลูกโวยแหลก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang เล่าประสบการณ์คุณแม่นั่งรถเมล์ แต่เจอเลี้ยวโค้งจนศีรษะไปกระแทกกระจกร้าว ต้องเสียค่าปรับ 4,300 บาท ทั้งที่ไม่ได้ผิด ไม่พาไปโรงพยาบาล ลูกต้องพาไปหาหมอเองตอนบ่าย หลังจากเกิดเหตุเกือบ 6 ชั่วโมง จนแม่อ้วกออกมา ข้อความทั้งหมดเป็นดังนี้

          วุ่นวายทั้งวัน พอมานั่งดูคลิปวนไปวนมา ก็รู้สึกเจ็บและเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ คือเหตุเกิดขึ้นว่า แม่กำลังลุกขึ้นเตรียมตัวจะลง แต่ดันเป็นจังหวะที่รถเมล์ กำลังเข้าโค้งพอดี แม่ก็เซล้มลงไป ศีรษะฟาดกับกระจกกับขอบที่นั่งแขนกระแทกแขนลงก่อนแขนช้ำเขียว แต่สิ่งที่เหตุคือ กระเป๋ารถเมล์ ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือแม่เลย แถมตะโกนบอกคนขับว่ากระจกรถแตก

          แม่มีอาการมึนงงและเจ็บ แต่กระเป๋ารถเมล์แจ้งกับแม่ว่าต้องจ่ายค่าเสียหายเพราะเป็นความประมาทของแม่ที่ทำให้กระจกรถเมล์แตก และบอกค่าเสียหายทั้งหมด 4,300 บาท ด้วยความที่แม่เจ็บและตกใจ เลยโทรมาบอกแป้งว่า แม่เกิดอุบัติเหตุล้มบนรถเมล์แล้วทำให้กระจกรถเมล์แตก เขาเรียกค่าเสียหาย 4,300

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang

          แต่คำแรกที่แป้งได้ยินว่าแม่เกิดอุบัติเหตุ แป้งถามคำแรกว่าเจ็บตรงไหนและเป็นอะไรมากป่าว แล้วเขาพาแม่ส่งโรงบาลหรือยัง แป้งขอคุยกับกระเป๋ารถเมล์หรือคนขับได้ยินเสียงตกตกลงมาว่าแม่คุณประมาททำให้กระจกรถเมล์แตกต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย 4,300 เลยตะโกนถามว่าแล้วพาแม่ส่งโรงบาลหรือยังแม่ฉันเจ็บตรงไหนบ้าง แต่กระเป๋าก็ไม่ได้พาแม่ส่งโรงบาลรอให้เราไปหาที่อู่รถ เพราะว่าต้องการให้เรารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเมล์ก่อน แต่แม่ก็อดทนบอกไม่เป็นไรเพราะแม่ตกใจมาก สุดท้ายเพราะเราไปถึงเราก็บอกกันไปโรงพัก พอไปโรงพักก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ประกันของรถเมล์เข้าไปคุยกับตำรวจก่อนหน้านี้แล้วแล้วสักพักเจ้าที่ก็เดินออกมาต้องมาแล้วก็เดินออกมาว่าเอาไงสรุป

          เรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่า รถเมล์มี พ.ร.บ. พาไปรักษาได้ส่วนค่ากระจกจะเอายังไงให้ตกลงกัน รถเมล์บอกว่าผมพึ่งมาทำงานใหม่อยากให้ช่วยจ่าย เพราะว่าทางบริษัทรถเมล์ไม่รับผิดชอบ เพราะบอกเป็นความรับผิดชอบของคนขับรถเมล์ ที่ต้องรับผิดชอบทางคนขับรถเมล์ก็เลยบอกให้แม่คุยกับเราให้หน่อยว่า ช่วยจ่ายครึ่งนึงได้ไหม 2,000 บาท ในการซ่อมกระจกรถเมล์ เราได้ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าพาแม่ไปหาหมอก่อนแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายค่อยมาว่ากัน หลังจากที่แม่เรารักษาเสร็จแล้วพอเราบอกว่าเราไปยื่น พ.ร.บ. ที่โรงบาลไหนก็ได้ใช่ไหม เค้าบอกว่าการเกิดอุบัตินี้ต้องไปที่โรงบาลบางปะกอกหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าทางบริษัทรถเมล์ได้โคไว้กับโรงบาลบางปะกอกหนึ่ง ซึ่งเหตุเกิดที่หมอชิต แต่เราต้องพาแม่มารักษาที่โรงบาลบางปะกอกหนึ่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang

          หลังจากที่มาถึงเราแจ้งว่าเราเกิดอุบัติเหตุรถเมล์เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นแล้วแจ้งว่า ไม่มีคนขับรถเมล์มาหรือทางบริษัททางรถเมล์มา ทางเราต้องรับผิดชอบสำรองจ่ายก่อน คราวนี้เราก็เลยโวยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทรถเมล์พอดี เราก็เลยต่อว่าเค้าว่าสิ่งที่คุณควรทำคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บบนรถเมล์ เพราะเป็นรถเมล์โดยสาร คุณควรพาคนเจ็บส่งโรงบาลเบื้องต้นก่อน เพราะว่ารวมหัวกระแทกอย่างแรง แล้วคนเจ็บก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว คนเจ็บมีโรคประจำตัวลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต แต่คุณกลับเพิกเฉยในการดูแลปฐมพยาบาลและรอให้เราจ่ายค่าเสียหายกับคุณก่อน โดยที่คุณไม่ได้คำนึงถึงว่า คนเจ็บจะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง

          สุดท้าย พอแม่ได้เอกซเรย์ก็ไม่พบรอยแตก แต่อาจจะเขียวช้ำและระบม เพราะมีหัวฟาด มึนหัว คุณพยาบาลกับคุณหมอถามว่าปวดระดับ 10 ให้เท่าไหร่แม่พูดว่า 8 คุณหมอเลยบอกว่าแสดงว่าปวดมากนะ ระดับแปดสักพักแม่ก็บอกว่ามึนหัว ขอถุงหน่อยจะอ้วก แล้วแล้วแม่ก็อาเจียนออกมาแล้วก็อาเจียนอยู่เรื่อยเรื่อยคุณหมอเห็นท่าไม่ดี ก็เลยบอกว่าให้แอดมิด แล้วบริษัทประกันก็เดินทางมาหาเราที่โรงพยาบาลมากันสามคน แล้วก็มาขอโทษเราก็เลยตอบว่า เราพูดตามความจริงว่าคุณควรดูแลคนเจ็บก่อนไหม แต่คุณกลับไม่ได้รีบพาคนเจ็บมาโรงบาล แต่ให้ตามฉันมาจ่ายค่าเสียหายที่ทำให้รถคุณพัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noo Pang Pang

          คุณเป็นรถโดยสารสาธารณะ แต่การดูแลผู้โดยสารที่อยู่บนรถเมล์ของคุณและเกิดอุบัติอุบัติเหตุบนรถเมล์คุณกลับไม่มีแถมบอกว่าเป็นความประมาทของผู้โดยสาร ซึ่งฉันรับไม่ได้เลย คุณแจ้งว่าคนขับถามป้าแล้วว่าป้าเป็นอะไรมากไหม ป้าบอกไม่เป็นอะไรมากคุณก็เลยเพิกเฉยหรอ จากที่คุณดูคลิปแล้วคุณก็เห็นว่าเค้ากระแทกอย่างแรงแต่คุณไม่ส่งโรงบาล

          เบื้องต้น ทางโรงพยาบาลยังบอกเลยว่าเกิดตั้งแต่ 8 โมงแต่มาโรงบาลหมอจะเคลียร์ปัญหากับคุณเสร็จถึงโรงบาลบ่ายโมงกว่า ซึ่งมันช้าไปไหม แล้วถ้าเกิดแม่ฉันชักขึ้นมาพวกคุณจะทำอย่างไง

          เจ้าหน้าที่ประกันได้แต่ขอโทษและบอกผมผิดที่ได้รับข้อมูลจากคนขับและกระเป๋ารถเมล์ ไม่ครบถ้วน แป้งเลยบอกว่าส่วนค่าเสียหาย 2,000 ที่แป้งต้องจ่ายให้กับการซ่อมรถของคุณรอแม่แป้งหายก่อนแล้วกัน เค้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ หลังจากที่คุณป้าอาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วออกจากโรงบาล


อัปเดตล่าสุด 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:41:51 20,180 อ่าน
