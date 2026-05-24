แฉคลิปไวรัล ไรเดอร์ทำงาน ส่วนเมียเอาแต่นอน ที่แท้มีเอเจนซี่้จ้าง-ทำสคริปต์เรียกทัวร์

ดราม่า แฉคอนเทนต์ลวงโลก เบื้องหลังไวรัลไรเดอร์วิ่งงาน ส่วนเมียเอาแต่นอน ที่แท้มีเอเจนซี่จ้างทำ ส่งมาเป็นสคริปต์เรียกทัวร์ คนดูอึ้ง เล่นกับใจมาก
สำหรับใครที่เล่น TikTok เชื่อว่าน่าจะเคยเห็นคลิปดราม่าของคู่สามีภรรยา ที่ฝ่ายชายเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร ส่วนฝ่ายหญิงเอาแต่นอน โดยไม่ทำงานบ้าน จนมีชาวเน็ตเข้าไปรุมคอมเมนต์กันจำนวนมาก ต่อว่าฝ่ายหญิงให้มาช่วยทำงานแบ่งเบาภาระสามี จนต่อมาทั้งคู่ได้ทำคลิปขายหมูปิ้ง โดยมีสตอรี่เล่าจุดพลิกผันที่ภรรยาต้องมาช่วยหารายได้เสริม เพราะลูกป่วย และมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อย ๆ เป็นไวรัลหลายคลิป
อย่างไรก็ตาม ดราม่าดังกล่าวส่อเค้าไม่จบลงง่าย ๆ เมื่อพบว่าช่อง TikTok เดิมที่ทำคลิป ถูกปิดเป็นส่วนตัว ก่อนที่ทั้งคู่จะเปิดช่องใหม่ออกมาแฉว่า แท้จริงแล้วเบื้องหลังสตอรี่ที่เห็นนั้น มีบริษัทมาจ้าง พร้อมเขียนสคริปต์สำหรับถ่ายคอนเทนต์ให้เสร็จสรรพ
โดยบน TikTok ช่องใหม่ขอแฉ ไรเดอร์หนุ่มกับภรรยา ได้ออกมาเปิดเผยว่า ช่องเดิมคือ "ครอบครัวบิ๊ก..." ปลิวไปแล้ว แท้จริงมีบริษัทอื่นอยู่เบื้องหลัง แต่เมื่อมีปัญหากัน กลับถูกยกเลิกสัญญาโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ พร้อมออกมาเล่าเรื่องเบื้องหลังคอนเทนต์ลวงโลกที่แมสมาก แต่กลับแลกมาด้วยคำด่าและสภาพครอบครัวที่กระทบหนัก
- คู่สามีภรรยามานั่งเล่าว่า ตอนนี้ช่องครอบครัวบิ๊ก... ปลิวไปแล้ว อีกฝั่งใช้แอคเคาท์จีนแฮกเข้ามาปิด ทำให้เสียหายมาก เข้าช่องตัวเองไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย เหมือนถูกตัดรายได้
- ทั้งคู่เผยว่าทำช่องของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งก็มีการเล่าสตอรี่ชีวิตและทำช่องเกมมาก่อน กระทั่งมีการทำคลิปไปวิ่งงานไรเดอร์แล้วถูกคนจีนปาเงินใส่ และมีคลิปที่พาลูกไปทำงานด้วย ทำให้คลิปแมสมาก จนทางบริษัทเห็น
- ทางบริษัทมาเสนอจะให้ทำคลิป โดยจะให้คลิปละ 1,000 บาท ตอนนั้นตนวิ่งงานได้อยู่ประมาณวันละ 1,100-1,200 บาท แต่ก็ยอมทำแม้รายได้จะหายไปบ้าง
- เมื่อคลิปที่เป็นคอนเทนต์แมส มีคนดูกว่า 5 ล้าน กลายเป็นว่าฝั่งภรรยาโดนด่าจากเนื้อหาในคลิป จึงมีการพูดคุยกับทางบริษัท จนฝั่งนั้นเสนอให้เซ็นสัญญา จะให้เงินเดือน 20,000 บาท
- ตอนจะเซ็นสัญญา ฝั่งนั้นรับปากจะให้การช่วยเหลือทั้งค่าน้ำมัน ค่ากิน ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการทำงาน
- ยอมรับว่าเดิมครอบครัวมีปัญหาหนี้สิน เขาก็บอกว่าจะช่วย ที่ทำสัญญาไปก็หวังว่าอะไร ๆ จะดีขึ้น แต่บริษัทก็ไม่ได้ให้ตัวสัญญามาให้ตนเก็บไว้
- แต่หลังจากเซ็นสัญญาแล้วทางครอบครัวกลับได้รับผลกระทบ สามีไม่ได้วิ่งงานช่วงที่ต้องถ่ายคอนเทนต์ ทำให้ขาดรายได้ ทำอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ บางคลิปต้องลงทุนไปซื้อของมาก่อน
- เดิมทีมีคนใจดีหลายคนคอยสนับสนุนเรื่องลูก ทั้งในส่วนของนม และแพมเพิร์ส แต่หลังเซ็นสัญญา ทางบริษัทไม่ให้รับของ จึงต้องใช้เงินที่มีมาซื้อของให้ลูกเอง
- บริษัทไม่ให้รับงานรีวิวใด ๆ อ้างว่าเรตต่ำ แถมถ้าจะรับงาน ก็จะหักเปอร์เซ็นต์ โดยเป็นของบริษัท 80% พวกตนได้แค่ 20%
- เบื้องหลังคลิปไวรัลที่ห้องรก สามีซื้อข้าวมาให้กิน ก็เป็นคอนเทนต์ที่บริษัทเสนอ ให้งบมา 300 บาท ซึ่งพวกตนก็ทำเป็นคลิปที่ภรรยาเอาแต่นอน ร้องอยากกินเฟรนช์ฟราย โดยจริง ๆ ภรรยาชอบกินอยู่แล้ว จึงโอนเงินให้สามีไปซื้อมา แล้วเสนอไอเดียให้บริษัท
- ย้ำว่าตั้งแต่คลิปแรกที่คนดู 11 ล้านวิว ก็เป็นช่วงที่มีบริษัทเข้ามาคิดคอนเทนต์ให้แล้ว
- ช่วงทำคอนเทนต์ขายหมูปิ้งก็ลำบากมาก ต้องไปซื้อของเองแม้จะฝนตก แล้วบริษัทเพิ่งให้สคริปต์มาตอนเย็น
- พอคลิปแมส นักข่าวติดต่อก็ไม่ให้เราตอบ ไม่สามารถตอบใครได้
- ใกล้สิ้นเดือน พวกตนอยากขายไก่ทอด เพราะเคยขายไก่ทอดอยู่แล้ว โดยคิดจะไปขายที่ กทม. เพราะสามารถหารายได้เพิ่มได้ จึงเสนอไปเดียไป แต่ทางบริษัทก็ไม่ให้ขาย
- ยังมีปัญหาเรื่องลูกป่วย ตนเห็นว่าตัวเองมีเงินเดือนเลยอยากจะเบิกมาเป็นค่ารักษา แต่ต่อมาทางบริษัทแจ้งว่าเบิกไม่ได้แล้ว แถมยังใช้คำพูดเหมือนจะเหยียด ว่าไม่มีเงินสำรองไว้ซื้อข้าวให้ลูกเลยเหรอ
- จากที่เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้น ตอนนี้จมกว่าเดิม ทั้งเรื่องเงิน เรื่องหนี้ แถมยังถูกคนด่า ถูกบูลลี่
- สุดท้ายหลังยกเลิกสัญญา ทางบริษัทได้เข้ามาปิดช่องของพวกตน ทำให้ขาดรายได้
- ประเด็นหลักที่ยกเลิกสัญญา คือตนอยากขายไก่ทอด จึงถูกยกเลิกสัญญาตอนใกล้จะสิ้นเดือน โดยเงินเดือนไม่จ่ายให้ ทั้งที่ทำคลิปให้ 4-5 คลิปแล้ว ตนได้เงินมาแค่คลิปแรก 1,000 บาท กับส่วนที่เบิกมารักษาลูกชาย 5,700 บาท ซึ่งส่วนที่เหลือฝั่งบริษัทไม่ให้ แต่ตนก็พร้อมสู้คดี
- ทางด้านท่าทีจากชาวเน็ต หลายคนผิดหวังที่คลิปทั้งหมดเหล่านั้นเป็นแค่คอนเทนต์ เหมือนเล่นกับใจคนดู รวมถึงอยากให้มีการออกมาเปิดโปงขบวนการจ้างผลิตคอนเทนต์เหล่านี้ และยังมีคนที่รุมสาปบริษัทเอเจนซี่ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเห็นหลายช่องทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาลักษณะคล้าย ๆ กัน
- ทางช่องยอมรับว่า หลงผิดมากที่ทำคอนเทนต์ให้คนมาด่าตัวเองเพื่อแลกเงิน สุดท้ายก็โดนบิด จากนี้เข็ดไปจนวันตาย ทั้งนี้ ต้องขอโทษคนดูทุก ๆ คนด้วย
- สำหรับคำถามว่า จุดประสงค์ที่จ้างทำคลิปคืออะไร เจ้าของช่องเข้ามาตอบว่า จุดประสงค์คือโฆษณา โดนห้ามรับงานนอก พนักงานของฝั่งนั้นบอกเองว่าห้ามรับงานนอกทั้งหมด จะหางานมาให้ แต่ทุกคนคงสงสัยกันแล้ว...