พั้นรักแมว ประกาศดรอปเรียนแพทย์ เซ่นดราม่ารับงานคลินิก ขอลุยงานอินฟลูฯ เต็มตัว

พั้นรักแมว ประกาศดรอปเรียนแพทย์ เซ่นดราม่ารับงานคลินิก จนสังคมตั้งคำถาม ลั่นเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่ขอพักมาทำงานอินฟลูฯ คนเตือนยังต้องระวัง แม้ดรอปเรียน ก็ยังเป็น นศ.แพทย์
เจอกระแสดราม่าหนัก สำหรับ พั้นรักแมว อินฟลูเอนเซอร์สาว หลังโดนทัวร์ลงหนักกับเรื่องการรับงานจากคลินิกในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งสังคมตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอมีสถานะเป็นนักศึกษาแพทย์ ม.ดัง ซึ่งเมื่อเรียนจบก็ต้องเป็นแพทย์ต่อไปในอนาคต
ล่าสุด (23 พฤษภาคม 2569) พั้นรักแมว ก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องการทำงาน ความรู้สึกต่อวิชาชีพ พร้อมประกาศขอดรอปเรียนไว้ก่อน เพื่อมาทำหน้าที่ในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างเหมาะสม เพราะมองว่าโอกาสและประสบการณ์ที่ได้มาตอนนี้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากและเธออยากลองทำอย่างเต็มที่
โดยระบุว่า "สวัสดีค่ะ วันนี้พั้นอยากออกมาพูดในประเด็นที่หลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวพั้นนะคะ ซึ่งจะพูดจากความรู้สึกและความเข้าใจของพั้นในตอนนี้ หากมีส่วนไหนที่พั้นเข้าใจผิดหรือสื่อสารไม่ถูกต้อง พั้นต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ
หลายคนมีคำถามเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาแพทย์ กับการทำงานในสายอินฟลู เอนเซอร์ที่พั้นทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งพั้นรอเวลาที่จะจัดการความคิดและเรียบ เรียงให้ชัดเจนก่อน เพราะพั้นรู้ว่ามีหลายคนที่คอยติดตาม และมีน้อง ๆ ที่มอง พั้นเป็นแรงบันดาลใจ พั้นจึงอยากสื่อสารเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุด
ในช่วงที่ผ่านมา ทางคณะได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับพั้นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำงานบางรูปแบบในระยะยาว เมื่อพั้นจบไปเป็นแพทย์ ซึ่งพั้นเข้าใจและเคารพอย่างมาก เพราะเป็นวิชาชีพที่สังคมให้ความเชื่อถือจากนั้นพั้นจึงพยายามระมัดระวังมากขึ้น ทั้งในเรื่องการทำคอนเทนต์ การสื่อสาร และแยกการเรียนกับการทำงานออกจากกันให้มากที่สุด
และหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมในตอนนี้ ทำให้ ช่วงระหว่างที่ปิดเทอมนี้พั้นได้มีการปรึกษากับครอบครัว กำลังตัดสินใจจะดรอปการเรียนไว้ช่วงหนึ่ง เพื่อมาทำในพาร์ทของอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างเหมาะสม พั้นได้มีโอกาสคิดทบทวนว่าบางครั้งเส้นทางชีวิตอาจไม่ได้พาเราไปได้ทุกทางพร้อมกันอย่างที่คิดไว้ และพั้นรู้สึกว่าแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมาก คำพูดหรือสิ่งที่ทำมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนจำนวนมาก
ทางครอบครัวเองก็เป็นห่วงอนาคตของพั้นมาก และพั้นเองก็ทบทวนอยู่นาน เพราะนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายของพั้นเลย แต่สิ่งที่พั้นรู้แน่ ๆ คือ ทุกวันนี้พั้นมีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เจอทีมงาน ได้เจอผู้คน ได้เจอแฟนคลับ และได้ทำอีกหนึ่งความฝันที่ตัวเองเคยมีมาตั้งแต่เด็ก
อีกเรื่องที่พั้นอยากขอมากที่สุด คือพั้นไม่อยากให้ทางคณะหรือทางคลินิกถูกตั้ง คำถามหรือถูกวิจารณ์จากเรื่องนี้ เพราะตลอดที่ผ่านมา ทางคณะให้คำแนะนำ และความปรารถนาดีกับพั้นเสมอ ส่วนทางคลินิกที่พั้นเป็นพรีเซ็นเตอร์ตั้งแต่ ก่อนเข้าเรียน ก็ให้ความร่วมมือและเคารพแนวทางที่พูดคุยกับทางคณะอย่างเต็มที่มาตลอด
สุดท้ายนี้ ขอบคุณทุกคนมากจริง ๆ ที่รับฟัง พั้นอาจยังเป็นคนคนหนึ่งที่กำลัง เรียนรู้ เติบโต และค่อย ๆ ตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตทีละก้าว พื้นสัญญาว่าจะ ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และขอบคุณทุกคนที่ยังเอ็นดูพั้นเสมอค่ะ"
อย่างไรก็ตาม กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลยังคงร้อนแรง มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และมองว่าการที่เธอถูกตั้งคำถามเรื่องการรับงานก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว เพราะหลายครั้งจะมีความสุ่มเสี่ยง พร้อมย้ำว่าแม้เธอจะดรอปเรียน แต่ก็ยังคงมีสถานี นศ.แพทย์ อยู่ จึงควรระมัดระวังการรับงานในอนาคตเช่นกัน
