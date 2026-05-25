ร้านบุฟเฟต์ชาบู ตำนาน 30 ปี ประกาศปิดสาขาที่ห้างดัง จากนี้เหลือ 2 สาขา

ร้านบุฟเฟต์สุกี้ยากี้ ชาบู ตำนานความอร่อย 30 ปี ประกาศปิดสาขาที่ห้างดัง จากนี้เหลือ 2 สาขา นักชิมเอาใจช่วย
เป็นอีกร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและความคุ้มราคา สำหรับร้านอะคิโยชิ (Akiyoshi) ตำนานบุฟเฟต์สุกี้ยากี้ ชาบู และปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเปิดร้านอยู่คู่กับเหล่านักกินมานานร่วม 30 ปีแล้ว โดยปัจจุบันทางร้านเปิดให้บริการอยู่ 3 สาขา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางร้านได้แจ้งผ่านเพจ Akiyoshi ว่า ร้านอะคิโยชิ สาขาสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค ได้เปิดให้บริการวันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) เป็นวันสุดท้าย และจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akiyoshi
ทั้งนี้ ทางร้านขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้ร้านอะคิโยชิ สาขาสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค ได้เป็นความทรงจำที่ดีและส่งมอบความอร่อยเสมอมา โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ร้านอะคิโยชิ 2 สาขา คือ สาขาพระโขนง อาคารไทยซินสแควร์ ชั้น 2 และสาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 5
