HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ได้เหรอ ? สาวถูกออกใบสั่ง มือขวาถือโทรศัพท์ขณะขับรถ ทั้งที่พิการ แถมไล่ไปขึ้นศาล

           ได้เหรอ ? สาวถูกออกใบสั่ง ฐานใช้มือถือขณะขับขี่ ตำรวจบอกชัดเห็นถืออุปกรณ์ด้วยมือขวา ทั้งที่เธอไม่มีมือขวา งานนี้ต้องขึ้นศาล คนรอดูท่าทีผู้พิพากษา

สาวถูกออกใบสั่ง

           เป็นอีกหนึ่งคดีไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อหญิงรายหนึ่งออกมาเผยคลิป เล่าเหตุการณ์เหลือจะเชื่อ เมื่อเธอถูกตำรวจจราจรในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ออกใบสั่งฐานใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ โดยทางตำรวจอ้างว่าเห็นเธอใช้โทรศัพท์ด้วยมือขวา ซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากเธอเป็นผู้พิการที่ไม่มีมือขวามาตั้งแต่เกิด 

สาวถูกออกใบสั่ง
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance

           เหตุการณ์ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงนี้ เกิดขึ้นเมื่อ เคที่ สาวนักกีฬาคนพิการ ได้รับใบสั่งที่ออกโดยตำรวจจากสำนักงานปาล์มบีชเคาน์ตี้ ในรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมระบุข้อหา ใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สาย/โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ซึ่งมีค่าปรับ 116 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,700 บาท)

           จากคลิปบนโซเชียลมีเดียของเคที่ พบว่าเธอมีการบันทึกภาพไว้ระหว่างถูกหยุดตรวจ เธอตั้งคำถามถึงสิ่งที่ตำรวจอ้างว่าเขาเห็นอุปกรณ์ใน "มือขวา" ของเธอ ซึ่งทางตำรวจก็ยืนยันว่าพูดแบบนั้นจริง ๆ แต่แทนที่จะจบเรื่องลงเมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าเธอไม่มีมือขวา เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าถ้าต้องการทักท้วง ให้เธอนำใบสั่งไปขึ้นศาลแทน 

สาวถูกออกใบสั่ง
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance

           ด้วยเหตุนี้เธอจึงวางแผนต่อสู้คดีในชั้นศาล พร้อมขอหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ด้วย ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่

           เหตุการณ์นี้ไม่เพียงตกเป็นที่ถกเถียง ในเรื่องของเคที่ซึ่งถูกอ้างว่าใช้อุปกรณ์ด้วยมือขวา ทั้งที่ไม่มีมือขวา แต่ในส่วนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายขณะขับขี่ของรัฐฟลอริดา ก็ดูจะมีความขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

           โดยภายใต้กฎหมายของรัฐฟลริดาในปี 2568 ผู้ขับขี่จะไม่สามารถพิมพ์หรือป้องตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ในอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ขณะขับขี่ เพื่อการสื่อสารที่ไม่ใช้เสียง เช่น การส่งข้อความ อีเมล แต่มีข้อยกเว้น คือผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์นำทางหรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้ GPS การรับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย รายงานเหตุฉุกเฉิน หรือมีส่วนในการสื่อสารด้วยเสียงที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยตัวเอง 

สาวถูกออกใบสั่ง
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance

           กล่าวอีกนัยคือแค่ถือโทรศัพท์ไว้ในมือเฉย ๆ ไม่ได้นับว่าผิดกฎหมายรัฐฟลอริดา ยกเว้นคือบางพื้นที่ แต่ในจุดนี้ตำรวจก็ไม่ได้ระบุไว้ในใบสั่งของเคที่ ว่าเป็นการใช้โทรศัพท์ในเขตที่ถูกห้ามเหล่านั้น ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจึงมองว่า "ไม่ว่าเธอจะถือไว้ในมือขวาหรือซ้ายก็ไม่สำคัญ" หาเธอไม่ได้ถือโทรศัพท์ในเขตโรงเรียนหรือเขตก่อสร้าง ก็สามารถถือโทรศัพท์ไว้ในมือได้ 

           ด้าน เท็ด ฮอลแลนด์เดอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจาก Ticket Clinic ระบุว่า ปกติแล้วผู้คนมักจะจ่ายค่าปรับตาใบสั่งโดยไม่ตั้งคำถามอะไร แม้ในกรณีที่ใบสั่งนั้นอาจไม่มีผลในศาลก็ตาม ดังนั้นจึงมีหลายครั้งที่ผู้คนจ่ายค่าปรับที่ไม่สมควรต้องจ่าย แต่โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะยืนหยัดขึ้นมาได้

สาวถูกออกใบสั่ง
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance

           ทั้งนี้ ต่อมาเคที่ได้เผยคลิปอัปเดตว่าตัวเองได้ทำการนัดวันขึ้นศาลเพื่อสู้คดีดังกล่าวแล้ว โดยเธอตั้งใจจะไปพบผู้พิพากษาเพื่อแสดงหลักฐานให้ประจักษ์ ว่าเธอไม่มีมือขวาอยู่จริง ๆ โดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 27 พฤษภาคม 

           ขณะที่ชาวเน็ตต่างบอกเลยว่า รอดูเลยว่าผู้พิพากษาจะมีปฏิกิริยายังไงกับเรื่องนี้ บางคนถึงกับบอกเลยว่า อยากไปอยู่ในศาลด้วยเลย และหวังว่าเธอจะมาอัปเดตต่อไปว่าเรื่องจบลงแบบใด รวมถึงมีคนกล้าเดิมพันเลยว่า ตำรวจที่แจกใบสั่งให้เธอคงไม่กล้าโผล่หน้าไปในศาลอย่างแน่นอน

สาวถูกออกใบสั่ง
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance

  
ขอบคุณข้อมูลจาก upworthyCBS12slightlyoff.balance


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ได้เหรอ ? สาวถูกออกใบสั่ง มือขวาถือโทรศัพท์ขณะขับรถ ทั้งที่พิการ แถมไล่ไปขึ้นศาล โพสต์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:08:22 1,653 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย