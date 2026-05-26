ได้เหรอ ? สาวถูกออกใบสั่ง มือขวาถือโทรศัพท์ขณะขับรถ ทั้งที่พิการ แถมไล่ไปขึ้นศาล

ได้เหรอ ? สาวถูกออกใบสั่ง ฐานใช้มือถือขณะขับขี่ ตำรวจบอกชัดเห็นถืออุปกรณ์ด้วยมือขวา ทั้งที่เธอไม่มีมือขวา งานนี้ต้องขึ้นศาล คนรอดูท่าทีผู้พิพากษา
เป็นอีกหนึ่งคดีไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อหญิงรายหนึ่งออกมาเผยคลิป เล่าเหตุการณ์เหลือจะเชื่อ เมื่อเธอถูกตำรวจจราจรในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ออกใบสั่งฐานใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ โดยทางตำรวจอ้างว่าเห็นเธอใช้โทรศัพท์ด้วยมือขวา ซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากเธอเป็นผู้พิการที่ไม่มีมือขวามาตั้งแต่เกิด
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance
เหตุการณ์ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงนี้ เกิดขึ้นเมื่อ เคที่ สาวนักกีฬาคนพิการ ได้รับใบสั่งที่ออกโดยตำรวจจากสำนักงานปาล์มบีชเคาน์ตี้ ในรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมระบุข้อหา ใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สาย/โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ซึ่งมีค่าปรับ 116 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,700 บาท)
จากคลิปบนโซเชียลมีเดียของเคที่ พบว่าเธอมีการบันทึกภาพไว้ระหว่างถูกหยุดตรวจ เธอตั้งคำถามถึงสิ่งที่ตำรวจอ้างว่าเขาเห็นอุปกรณ์ใน "มือขวา" ของเธอ ซึ่งทางตำรวจก็ยืนยันว่าพูดแบบนั้นจริง ๆ แต่แทนที่จะจบเรื่องลงเมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าเธอไม่มีมือขวา เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าถ้าต้องการทักท้วง ให้เธอนำใบสั่งไปขึ้นศาลแทน
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance
ด้วยเหตุนี้เธอจึงวางแผนต่อสู้คดีในชั้นศาล พร้อมขอหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ด้วย ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์นี้ไม่เพียงตกเป็นที่ถกเถียง ในเรื่องของเคที่ซึ่งถูกอ้างว่าใช้อุปกรณ์ด้วยมือขวา ทั้งที่ไม่มีมือขวา แต่ในส่วนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายขณะขับขี่ของรัฐฟลอริดา ก็ดูจะมีความขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยภายใต้กฎหมายของรัฐฟลริดาในปี 2568 ผู้ขับขี่จะไม่สามารถพิมพ์หรือป้องตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ในอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ขณะขับขี่ เพื่อการสื่อสารที่ไม่ใช้เสียง เช่น การส่งข้อความ อีเมล แต่มีข้อยกเว้น คือผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์นำทางหรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้ GPS การรับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย รายงานเหตุฉุกเฉิน หรือมีส่วนในการสื่อสารด้วยเสียงที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยตัวเอง
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance
กล่าวอีกนัยคือแค่ถือโทรศัพท์ไว้ในมือเฉย ๆ ไม่ได้นับว่าผิดกฎหมายรัฐฟลอริดา ยกเว้นคือบางพื้นที่ แต่ในจุดนี้ตำรวจก็ไม่ได้ระบุไว้ในใบสั่งของเคที่ ว่าเป็นการใช้โทรศัพท์ในเขตที่ถูกห้ามเหล่านั้น ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจึงมองว่า "ไม่ว่าเธอจะถือไว้ในมือขวาหรือซ้ายก็ไม่สำคัญ" หาเธอไม่ได้ถือโทรศัพท์ในเขตโรงเรียนหรือเขตก่อสร้าง ก็สามารถถือโทรศัพท์ไว้ในมือได้
ด้าน เท็ด ฮอลแลนด์เดอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจาก Ticket Clinic ระบุว่า ปกติแล้วผู้คนมักจะจ่ายค่าปรับตาใบสั่งโดยไม่ตั้งคำถามอะไร แม้ในกรณีที่ใบสั่งนั้นอาจไม่มีผลในศาลก็ตาม ดังนั้นจึงมีหลายครั้งที่ผู้คนจ่ายค่าปรับที่ไม่สมควรต้องจ่าย แต่โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะยืนหยัดขึ้นมาได้
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance
ทั้งนี้ ต่อมาเคที่ได้เผยคลิปอัปเดตว่าตัวเองได้ทำการนัดวันขึ้นศาลเพื่อสู้คดีดังกล่าวแล้ว โดยเธอตั้งใจจะไปพบผู้พิพากษาเพื่อแสดงหลักฐานให้ประจักษ์ ว่าเธอไม่มีมือขวาอยู่จริง ๆ โดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 27 พฤษภาคม
ขณะที่ชาวเน็ตต่างบอกเลยว่า รอดูเลยว่าผู้พิพากษาจะมีปฏิกิริยายังไงกับเรื่องนี้ บางคนถึงกับบอกเลยว่า อยากไปอยู่ในศาลด้วยเลย และหวังว่าเธอจะมาอัปเดตต่อไปว่าเรื่องจบลงแบบใด รวมถึงมีคนกล้าเดิมพันเลยว่า ตำรวจที่แจกใบสั่งให้เธอคงไม่กล้าโผล่หน้าไปในศาลอย่างแน่นอน
ภาพจาก Instagram slightlyoff.balance
ขอบคุณข้อมูลจาก upworthy, CBS12, slightlyoff.balance