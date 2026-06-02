เพื่อนเหนียวหนี้ จาก 30,000 จะโอนคืน 5,000 แต่จิ้มเลขเกิน 1 หลัก เป็นเราจะทำยังไง

ทนายขอถาม เพื่อนยืมเงิน 30,000 เหนียวหนี้เป็นปี บอกทั้งตัวเหลือ 5,000 สุดท้ายโอนเลข 0 เกินมา 1 หลัก จะขอคืน เป็นเราจะทำยังไง โซเชียลยิ้ม บอกเลย...หวานเจี๊ยบ
เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกเกี่ยวกับการยืมเงิน เมื่อบ่อยครั้งที่ฝ่ายเจ้าหนี้ตามทวงจนเหนื่อยใจ แต่ก็ยังถูกบิดอยู่เรื่อยไป อ้างไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ทำให้ฝ่ายเจ้าหนี้ต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากเสียเอง
ล่าสุด (2 มิถุนายน 2569) เพจ ทนายปวีณ ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับการถูกเพื่อนสนิทยืมเงิน พร้อมตั้งคำถามว่า "หากเป็นคุณจะทำอย่างไร" จนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลาม
โดยเรื่องดังกล่าวมีอยู่ว่า "เพื่อนสนิทขอยืมเงินคุณ 30,000 บาท บอกว่าสิ้นเดือนจะคืน ผ่านไป 1 ปีเพื่อนคุณไม่คืนเงินและบอกว่าไม่มีมาตลอด คุณอ่อนใจจะทวง
จนกระทั่งวันนี้คุณมีปัญหาทางการเงินหนัก คุณจึงโทร. ยื่นข้อเสนอขอคืนแค่ 10,000 บาท ที่เหลือคุณยกให้ เพื่อนคุณบอกว่าทั้งตัวมีแค่ 5,000 บาท แต่ถ้าคุณตกลงจะโอนให้ภายในคืนนี้เลย (เสียงเพลงดังมากเหมือนกำลังอยู่ที่เที่ยวกลางคืน)
คุณไม่มีทางเลือก พรุ่งนี้คุณต้องจ่ายบิลต่าง ๆ จึงตกลงยอมรับอย่างเสียไม่ได้ หลังจากนั้นในตอนสาย ๆ คุณตื่นนอน เมื่อคุณดูข้อความแจ้งเตือน คุณเห็นเงินโอนมา 50,000 บาท เข้า บช. คุณ
เพื่อนคุณโทร. มิสคอลเป็นร้อยสาย พร้อมไลน์ข้อความมาต่าง ๆ นานา ใจความคือ "กดโอนผิด ใส่ศูนย์เกินไปหนึ่งตัว" และ "ขอร้องให้คุณโอนคืนเขา 40,000 บาท" คำถามคือ "คุณจะทำอย่างไร ?""
งานนี้เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบ โดยบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น มีทั้งทีมตีมึน แกล้งทำเป็นเบลอไม่คืน ให้ถือว่าส่วนเกินเป็นดอกเบี้ย หรือไม่ก็บอกว่าจะโอนให้พรุ่งนี้แล้วผัดไปเรื่อย ๆ บ้าง เพื่อเป็นการเอาคืน ไม่ก็บอกให้รอไปก่อน เมื่อพร้อมแล้วจะโอนให้
บางส่วนก็แนะนำให้โอนเงินส่วนเกินคืนไป ซึ่งก็อาจจะแก้เผ็ดโดยโอนคืนครั้ง 5,000 บาท หรือไม่ก็ผ่อนคืนในจำนวนที่น้อยมาก ๆ ให้เพื่อนได้สัมผัสความรู้สึกบ้าง หรือไม่ก็คืนให้ แต่รอไปอีก 1 ปีค่อยคืน
อย่างไรก็ตาม หลายคนมองว่าหากเป็นตัวเอง ก็คงคืนเงินไป 20,000 บาท โดยหักจากที่เพื่อนยืมไป 30,000 บาท
แต่ก็มีบางทีมที่พีคกว่านั้น คือให้ยืม 20,000 บาทกลับบ้าง
ขณะที่บางคนอดไม่ได้ที่จะเข้ามาขยี้ซ้ำ เรื่องที่เพื่อนบอกว่ามีทั้งเนื้อทั้งตัวแค่ 5,000 บาท แต่กลับโอนมาให้ถึง 50,000 บาทได้ แบบนี้ควรจะเรียกว่าเป็นลูกหนี้แบบใด