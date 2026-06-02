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เพื่อนเหนียวหนี้ จาก 30,000 จะโอนคืน 5,000 แต่จิ้มเลขเกิน 1 หลัก เป็นเราจะทำยังไง


            ทนายขอถาม เพื่อนยืมเงิน 30,000 เหนียวหนี้เป็นปี บอกทั้งตัวเหลือ 5,000 สุดท้ายโอนเลข 0 เกินมา 1 หลัก จะขอคืน เป็นเราจะทำยังไง โซเชียลยิ้ม บอกเลย...หวานเจี๊ยบ

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

            เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกเกี่ยวกับการยืมเงิน เมื่อบ่อยครั้งที่ฝ่ายเจ้าหนี้ตามทวงจนเหนื่อยใจ แต่ก็ยังถูกบิดอยู่เรื่อยไป อ้างไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ทำให้ฝ่ายเจ้าหนี้ต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากเสียเอง 
            
            ล่าสุด (2 มิถุนายน 2569) เพจ ทนายปวีณ ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับการถูกเพื่อนสนิทยืมเงิน พร้อมตั้งคำถามว่า "หากเป็นคุณจะทำอย่างไร" จนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลาม 
            
            โดยเรื่องดังกล่าวมีอยู่ว่า "เพื่อนสนิทขอยืมเงินคุณ 30,000 บาท บอกว่าสิ้นเดือนจะคืน ผ่านไป 1 ปีเพื่อนคุณไม่คืนเงินและบอกว่าไม่มีมาตลอด คุณอ่อนใจจะทวง
            
เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

            จนกระทั่งวันนี้คุณมีปัญหาทางการเงินหนัก คุณจึงโทร. ยื่นข้อเสนอขอคืนแค่ 10,000 บาท ที่เหลือคุณยกให้ เพื่อนคุณบอกว่าทั้งตัวมีแค่ 5,000 บาท แต่ถ้าคุณตกลงจะโอนให้ภายในคืนนี้เลย (เสียงเพลงดังมากเหมือนกำลังอยู่ที่เที่ยวกลางคืน)
            
            คุณไม่มีทางเลือก พรุ่งนี้คุณต้องจ่ายบิลต่าง ๆ จึงตกลงยอมรับอย่างเสียไม่ได้ หลังจากนั้นในตอนสาย ๆ คุณตื่นนอน เมื่อคุณดูข้อความแจ้งเตือน คุณเห็นเงินโอนมา 50,000 บาท เข้า บช. คุณ
            
            เพื่อนคุณโทร. มิสคอลเป็นร้อยสาย พร้อมไลน์ข้อความมาต่าง ๆ นานา ใจความคือ "กดโอนผิด ใส่ศูนย์เกินไปหนึ่งตัว" และ "ขอร้องให้คุณโอนคืนเขา 40,000 บาท" คำถามคือ "คุณจะทำอย่างไร ?""

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน
            
            งานนี้เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบ โดยบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น มีทั้งทีมตีมึน แกล้งทำเป็นเบลอไม่คืน ให้ถือว่าส่วนเกินเป็นดอกเบี้ย หรือไม่ก็บอกว่าจะโอนให้พรุ่งนี้แล้วผัดไปเรื่อย ๆ บ้าง เพื่อเป็นการเอาคืน ไม่ก็บอกให้รอไปก่อน เมื่อพร้อมแล้วจะโอนให้
            
            บางส่วนก็แนะนำให้โอนเงินส่วนเกินคืนไป ซึ่งก็อาจจะแก้เผ็ดโดยโอนคืนครั้ง 5,000 บาท หรือไม่ก็ผ่อนคืนในจำนวนที่น้อยมาก ๆ ให้เพื่อนได้สัมผัสความรู้สึกบ้าง หรือไม่ก็คืนให้ แต่รอไปอีก 1 ปีค่อยคืน 
            
            อย่างไรก็ตาม หลายคนมองว่าหากเป็นตัวเอง ก็คงคืนเงินไป 20,000 บาท โดยหักจากที่เพื่อนยืมไป 30,000 บาท 
            
            แต่ก็มีบางทีมที่พีคกว่านั้น คือให้ยืม 20,000 บาทกลับบ้าง 
            
            ขณะที่บางคนอดไม่ได้ที่จะเข้ามาขยี้ซ้ำ เรื่องที่เพื่อนบอกว่ามีทั้งเนื้อทั้งตัวแค่ 5,000 บาท แต่กลับโอนมาให้ถึง 50,000 บาทได้ แบบนี้ควรจะเรียกว่าเป็นลูกหนี้แบบใด

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

เพื่อนเหนียวหนี้ บิดมาเป็นปีก่อนโอนเกิน

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เพื่อนเหนียวหนี้ จาก 30,000 จะโอนคืน 5,000 แต่จิ้มเลขเกิน 1 หลัก เป็นเราจะทำยังไง โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 20:02:00 1,491 อ่าน
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