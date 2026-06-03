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ภาพสุดท้าย คู่รักจัดวิวาห์ก่อนขึ้น ฮ. ไปฮันนีมูน ไม่กี่นาที่ ฮ.ตก เจ้าบ่าวดับสลด

          ภาพสุดท้าย คู่รักจัดวิวาห์ ก่อนขึ้น ฮ. ไปฮันนีมูน ไม่กี่นาที ฮ.ตกกลางป่า เจ้าสาวช็อกตื่นมาใต้ซาก เจอคนรักอยู่บนอก ต้องจากลาก่อนครองคู่ 

เฮลิคอปเตอร์ตก

          วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานเหตุสลดของคู่บ่าวสาวจากจอร์เจีย ที่มีช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดร่วมกันได้เพียงไม่กี่นาน ก็ต้องพบกับจุดจบแสนเศร้า เมื่อเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะพาทั้งคู่ไปฮันนีมูน เกิดตกลงมาเพียงไม่กี่นาทีหลังออกจากงานแต่งงาน ทำให้เจ้าบ่าวเสียชีวิต ขณะที่เจ้าสาวรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ มีเพียงแค่บาดแผลกับรอยฟกช้ำ 

เฮลิคอปเตอร์ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jaison Mathew

          วันสำคัญของคู่รัก ซึ่งทางครอบครัวบรรยายว่าเป็นงานแต่งงานอันแสนสมบูรณ์แบบ ถูกจัดขึ้นที่เมืองดอว์สันวิลล์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีแขกนับร้อยคนเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในการแต่งงานของ เดฟ ฟิจิ เจ้าบ่าววัย 25 ปี กับ เจสนี คู่หมั้นที่รักของเขา 

          หลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยง ทั้งคู่มีกำหนดเดินทางออกจากงานโดยเฮลิคอปเตอร์ ในเวลาประมาณ 21.30 น. เพื่อมุ่งหน้าไปยังแอตแลนตา ในการฮันนีมูนอันแสนหวาน แต่สภาพอากาศที่มีหมอกหนาทำให้เจ้าบ่าว ซึ่งมีอาชีพเป็นนักบิน แสดงความกังวล และการเดินทางของพวกเขาก็ล่าช้าออกไป 

เฮลิคอปเตอร์ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jaison Mathew

          แต่ท้ายที่สุด คู่บ่าวสาวกับนักบินที่รับผิดชอบเที่ยวบินนั้น ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อ โดยมีรายงานว่านักบินของเฮลิคอปเตอร์ มีแผนที่จะบินในระดับที่สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหมอก แต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากเครื่องขึ้น เฮลิคอปเตอร์ก็ร่วงลงจากฟ้า และตกลงในพื้นที่ป่าใกล้ ๆ 

          ทั้ง ฟิจิ และนักบิน ต่างก็เสียชีวิต ขณะที่ เจสนี ฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองติดอยู่ใต้ซากเฮลิคอปเตอร์ 

เฮลิคอปเตอร์ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jaison Mathew

          "เธอบอกว่าตอนที่ตื่นขึ้นมา เธออยู่ใต้ซาก เธอตื่นขึ้นมาและเห็นเขานอนอยู่บนอกเธอ" พ่อของฟิจิ กล่าว พร้อมเสริมว่า "ตัวเธอเองก็เป็นพยาบาล เมื่อเธอสัมผัสตัวเขา ก็เริ่มเรียกชื่อของเขา แต่เขาตัวเย็นไปซะแล้ว" 

          สำหรับคู่รักดังกล่าว ต่างเป็นคนเคร่งในศาสนาและเจอกันที่โบสถ์เมื่อ 10 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม น่าเศร้าที่ชีวิตคู่ของพวกเขาต้องจบลงแบบนี้ ขณะที่ยังไม่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยทางคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติได้เริ่มสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post 


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ภาพสุดท้าย คู่รักจัดวิวาห์ก่อนขึ้น ฮ. ไปฮันนีมูน ไม่กี่นาที่ ฮ.ตก เจ้าบ่าวดับสลด โพสต์เมื่อ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 09:07:59 3,725 อ่าน
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