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ส่องคะแนนอันดับโลก ไทย - เซอร์เบีย แพ้ชนะได้แต้มเท่าไร ใครถ่ายทอดสดเนชั่นส์ ลีก

          ดูวอลเลย์บอลไทย - เซอร์เบีย นัดแรก เนชั่นส์ ลีก 2026 ชนะทีได้คะแนนอันดับโลกขึ้นเพียบ ใครถ่ายทอดสด

วอลเลย์บอล

          วันที่ 3 มิถุนายน 2569 วันนี้เป็นวันแรกที่วอลเลย์บอลไทย ลงแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามแรก นัดแรก โดยจะพบกับเซอร์เบีย เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย


          วอลเลย์บอลไทย - เซอร์เบีย มีถ่ายทอดสดที่ Monomaxx

วอลเลย์บอล
ภาพจาก volleyballworld

ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนเท่าไร


          ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก เซอร์เบียอันดับ 9 ของโลก ความต่างของอันดับโลก ทำให้ผลชนะจะได้คะแนนเยอะพอประมาณ แพ้ก็เสียคะแนนไม่เยอะมาก ดังนี้

1. ไทยชนะ

          - ชนะ 3-0 เซต ได้ 14.78 คะแนน

          - ชนะ 3-1 เซต ได้ 12.28 คะแนน

          - ชนะ 3-2 เซต ได้ 9.78 คะแนน

วอลเลย์บอล
ภาพจาก volleyballworld

2. ไทยแพ้

          - แพ้ 2-3 เซต เสีย 0.22 คะแนน

          - แพ้ 1-3 เซต เสีย 2.72 คะแนน

          - แพ้ 0-3 เซต เสีย 5.22 คะแนน

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ส่องคะแนนอันดับโลก ไทย - เซอร์เบีย แพ้ชนะได้แต้มเท่าไร ใครถ่ายทอดสดเนชั่นส์ ลีก อัปเดตล่าสุด 3 มิถุนายน 2569 เวลา 10:02:10 3,758 อ่าน
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