ส่องคะแนนอันดับโลก ไทย - เซอร์เบีย แพ้ชนะได้แต้มเท่าไร ใครถ่ายทอดสดเนชั่นส์ ลีก

ดูวอลเลย์บอลไทย - เซอร์เบีย นัดแรก เนชั่นส์ ลีก 2026 ชนะทีได้คะแนนอันดับโลกขึ้นเพียบ ใครถ่ายทอดสด
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 วันนี้เป็นวันแรกที่วอลเลย์บอลไทย ลงแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามแรก นัดแรก โดยจะพบกับเซอร์เบีย เวลา 14.00 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย
วอลเลย์บอลไทย - เซอร์เบีย มีถ่ายทอดสดที่ Monomaxx
ภาพจาก volleyballworld
ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนเท่าไร
ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก เซอร์เบียอันดับ 9 ของโลก ความต่างของอันดับโลก ทำให้ผลชนะจะได้คะแนนเยอะพอประมาณ แพ้ก็เสียคะแนนไม่เยอะมาก ดังนี้
1. ไทยชนะ
- ชนะ 3-0 เซต ได้ 14.78 คะแนน
- ชนะ 3-1 เซต ได้ 12.28 คะแนน
- ชนะ 3-2 เซต ได้ 9.78 คะแนน
ภาพจาก volleyballworld
2. ไทยแพ้
- แพ้ 2-3 เซต เสีย 0.22 คะแนน
- แพ้ 1-3 เซต เสีย 2.72 คะแนน
- แพ้ 0-3 เซต เสีย 5.22 คะแนน