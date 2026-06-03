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เฉลยแล้ว ! ชื่อหมอ นพ.ฌฬฎฑณฐ์ อ่านว่ายังไง หลังทำชาวเน็ตงงทั้งโซเชียล

           ชื่อคุณหมอป้ายหน้าห้องตรวจ กลายเป็นไวรัลทันที เมื่อชาวเน็ตอ่านไม่ออก ก่อนมีเฉลยคำอ่านจากเจ้าตัวเอง

นพ.ฌฬฎฑณฐ์

           วันที่ 3 มิถุนายน 2569 หลังกลายเป็นประเด็นพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้งาน TikTok @Sak ka da ได้โพสต์ภาพป้ายชื่อหน้าห้องตรวจของแพทย์รายหนึ่ง พร้อมแคปชันว่า เคยคิดว่าตัวเองเก่งภาษาไทย จนกระทั่งมาเจอชื่อหมอ

นพ.ฌฬฎฑณฐ์
ภาพจาก TikTok @Sak ka da

           จากภาพดังกล่าว ชื่อของแพทย์ที่สร้างความงุนงงให้กับผู้พบเห็นคือ นพ.ฌฬฎฑณฐ์ ภิวัฒนาจุฬาศิริเวช แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป ซึ่งประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศรีระยอง โดยตัวอักษรในชื่อทำให้หลายคนถึงกับต้องหยุดอ่าน และพยายามสะกดคำกันอย่างจริงจัง

           กระแสในโซเชียลเต็มไปด้วยความพยายามถอดรหัสคำอ่าน บางคนยอมรับว่าอ่านไม่ออก ขณะที่บางส่วนแซวกันขำ ๆ ว่าแม้จะไม่รู้ว่าอ่านอย่างไร แต่ที่รู้คือหมอเกิดวันจันทร์แน่นอน

นพ.ฌฬฎฑณฐ์
ภาพจาก TikTok @Sak ka da

           อย่างไรก็ตาม ความสงสัยก็ได้รับคำตอบ เมื่อมีคนมาบอกว่าได้ไปถามกับเจ้าของชื่อมาแล้ว สรุปว่า นพ.ฌฬัฎฑณฐ์ อ่านว่า ชะ-ลัด-ทอน ถือว่าจบปัญหาที่คาใจชาวเน็ตได้แล้ว

นพ.ฌฬฎฑณฐ์
ภาพจาก TikTok @Sak ka da



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เฉลยแล้ว ! ชื่อหมอ นพ.ฌฬฎฑณฐ์ อ่านว่ายังไง หลังทำชาวเน็ตงงทั้งโซเชียล โพสต์เมื่อ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 11:55:55 4,981 อ่าน
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