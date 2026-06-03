เปิดขนม 3 อย่างที่นิยมใส่บาตร - คนเคยบวช แนะ ควรใส่อะไร เป็นสิ่งที่พระขาด

เปิดขนม 3 อย่างที่นิยมใส่บาตร ชาวเน็ตเห็นพ้องต้องกัน ด้านคนเคยบวช แนะ ควรใส่อะไร เป็นสิ่งที่พระขาด รักษาสุขภาพพระบ้าง
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค เปิดเผย 3 อันดับขนมที่นิยมใส่บาตร ได้แก่อะไรบ้าง เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบ 3 อันดับดังกล่าวได้แก่
ภาพจาก ผู้บริโภค
1. ขนมเอลเซ่ เหลือง
2. ขนมเอลเซ่ เขียว
3. ขนมเอลเซ่ ชมพู
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะขนมเอลเซ่อร่อย แต่คนที่เคยบวชพระก็แนะนำว่า อยากให้ญาติโยมใส่ของอย่างอื่นบ้าง เช่น ยาต่างๆ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ปวด เพราะบางที พระก็เลือกฉันไม่ได้ แล้วพอป่วยขึ้นมา ยาเหล่านี้ก็จำเป็น
ภาพจาก ผู้บริโภค