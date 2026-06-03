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เปิดขนม 3 อย่างที่นิยมใส่บาตร - คนเคยบวช แนะ ควรใส่อะไร เป็นสิ่งที่พระขาด

          เปิดขนม 3 อย่างที่นิยมใส่บาตร ชาวเน็ตเห็นพ้องต้องกัน ด้านคนเคยบวช แนะ ควรใส่อะไร เป็นสิ่งที่พระขาด รักษาสุขภาพพระบ้าง

ใส่บาตร

          วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค เปิดเผย 3 อันดับขนมที่นิยมใส่บาตร ได้แก่อะไรบ้าง เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบ 3 อันดับดังกล่าวได้แก่

ใส่บาตร
ภาพจาก ผู้บริโภค

          1. ขนมเอลเซ่ เหลือง

          2. ขนมเอลเซ่ เขียว

          3. ขนมเอลเซ่ ชมพู


          สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะขนมเอลเซ่อร่อย แต่คนที่เคยบวชพระก็แนะนำว่า อยากให้ญาติโยมใส่ของอย่างอื่นบ้าง เช่น ยาต่างๆ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ปวด เพราะบางที พระก็เลือกฉันไม่ได้ แล้วพอป่วยขึ้นมา ยาเหล่านี้ก็จำเป็น

ใส่บาตร
ภาพจาก ผู้บริโภค

ใส่บาตร

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เปิดขนม 3 อย่างที่นิยมใส่บาตร - คนเคยบวช แนะ ควรใส่อะไร เป็นสิ่งที่พระขาด โพสต์เมื่อ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 15:06:45
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