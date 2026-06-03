ทริปพักผ่อนที่ควรเต็มไปด้วยความสุข กลับกลายเป็นประสบการณ์ชวนผวา หลังกลุ่มเพื่อนต้องเผชิญเหตุคนร้ายบุกเข้าห้องพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว กลางดึกที่เกาะเสม็ด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ ได้ออกมาแชร์เหตุการณ์เตือนภัยจากการไปเที่ยวเกาะเสม็ด อ่าวช่อ และเข้าพักที่โรมแรมหรูแห่งหนึ่งว่า
"เก็บไว้ในความทรงจำ และเตือนภัยทุกคน Bye เกาะเสม็ด ตลอดชีวิต ไม่ได้ไปมา 20 ปี ไปครั้งนี้ติดอยู่ในความทรงจำเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ
เกาะเสม็ด อ่าวช่อ เรากรุ๊ป 12 คน มีเด็ก ผญ. ผช. คนท้อง เลือกที่ ๆ ดีที่สุด บนอ่าวช่อ แต่....... โรงแรมระดับ 4-5 ดาวบนเกาะ หาดส่วนตัวพูดเลย หรูหรา
คืนที่ 1..... (เรื่องเกิดขึ้นกับเพื่อนเรา)
คนร้ายสามารถเข้าห้องส่วนตัวได้แบบง่ายดาย พยายาม จะขขและจะฆ.... เพื่อนต่อสู้กับมันแบบเฮือกสุดท้าย แฟนมาช่วยได้ทันพอดี โชคดีที่เพื่อนปลอดภัยทุกอย่าง มันรีบหนีออกไปได้.....
ตะโกนเรียกพนักงาน นานมาก กว่าจะออกมาช้ามาก ถามหายามหรอ...... (ไม่มี) โคตรห่วย
ความประมาทของโรงแรม ความหละหลวม ให้การช่วยเหลือที่ช้ามาก โรงแรมระดับ 4-5 ดาวบนเกาะ ไม่มียาม ไม่มีความปลอดภัยใด ๆ การจัดการที่แย่ และช้า คืนนั้น 10 กว่าคนช่วยกันแหกปาก ดังลั่นทั้งอ่าวช่อ ไม่มีใครออกมา
ที่น่าตกใจ คำพูดของ GM หลังมาเคลียร์เรื่อง
"ถ้าจะพักต่อให้เข้าพักห้องตามเดิม อีกคืนที่จองไว้ เรายังล็อกไว้ให้ตามที่จองมา ในตอนแรก โดยจะย้ายเพื่อนที่เกิดเรื่อง ไปนอนห้องอื่น ให้ลูกค้าคนอื่นมานอนแทนห้องนั้น......คุณพระ
คุณคิดได้ยังไง ยัดเยียดขายห้องให้ ลูกค้าคนอื่นต่อทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอันตราย คุณยื่นความไม่ปลอดภัยให้ลูกค้าคนอื่น คำแบบนี้ออกมาจากปาก GM พูดได้ยังไง สำนึกอยู่ตรงไหน อุปกรณ์ห้องคุณมันชำรุดไม่ปลอดภัย คุณเห็นเด็กผู้หญิงเล็ก ๆ 2 คนมั้ย คุณเป็นห่วงเค้ามั้ย เด็กตาดำ ๆ คนท้องอีก 1
พวกเราไม่พักต่อ ตัดสินใจขึ้นไปฝั่งระยองกันทั้งหมด
เราจะนอนกันยังไงกับที่แบบนั้น หลอนกันทั้งคืน ได้ยินเสียงอะไรนิดนึงไม่ได้ จิตตกกันหมด ตำรวจมีคนเดียวบนเกาะ ต้องรอตำรวจข้ามมาจากฝั่งระยอง อนามัยก็หน้าเหวี่ยง
การบริหารที่ช่วยกันปิดข่าวทั้งเกาะ ขอให้เที่ยวกันอย่างระมัดระวังตัวเองนะทุกคน
เล่าได้เท่านี้เก็บไว้ในความทรงจำ ต่อจากนี้การเที่ยวพวกเราจะเปลี่ยนไปดูแลกันและกัน ไม่ไปไหนคนเดียว
ขอบคุณที่ทุกคนปลอดภัย
ได้ข่าวกำลังจะจัดงานคอนใหญ่ของเกาะ ใครไปงาน ดูแลตัวเองกันดี ๆ นะ
รูปได้ถ่ายแค่นี้หละ ก่อนเกิดเรื่อง ชุดที่เตรียมไป แพลนท่องเที่ยวทั่วเกาะ ล่ม ที่นี่ระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ
จากนั้นทางเจ้าของโพสต์มีการอัปเดตเพิ่มเติมดังนี้ "สรุปวันนั้นพี่ตำรวจ มาทั้งหมด 3 ท่านนะครับ แต่ช่วงชุลมุน จึงเห็นมาท่านเดียว แล้ว พี่ ๆ ทยอยกันมาครับ จึงไม่รู้ว่าเป็นตำรวจมาจากที่ไหนครับ ประกอบกับทาง 191 แจ้งว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ข้ามมาจากฝั่ง ข้อความนี้อาจคลาดเคลื่อนกราบขออภัยครับ"
ล่าสุด บิ๊กเกรียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว เป็นชายวัย 31 ปี โดยจับกุมตัวได้ที่ไซต์งานก่อสร้างใกล้จุดเกิดเหตุ ซึ่งผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า ทำงานอยู่ใกล้ห้องพักแล้วเห็นผู้เสียหาย จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ ฉวยโอกาสในตอนกลางคืนเข้าห้องพักหวังก่อเหตุ แต่ผู้เสียหายตื่นและร้องขอความช่วยเหลือ ตนจึงหนีไป กระทั่งถูกจับกุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน