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จับคนร้ายบุกห้องพักโรงแรมหรูเสม็ดหวังข่มขืน รับเห็นอีกฝ่ายแล้วมีอารมณ์ทางเพศ

           ทริปพักผ่อนที่ควรเต็มไปด้วยความสุข กลับกลายเป็นประสบการณ์ชวนผวา หลังกลุ่มเพื่อนต้องเผชิญเหตุคนร้ายบุกเข้าห้องพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว กลางดึกที่เกาะเสม็ด

คนร้ายบุกห้องพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ ได้ออกมาแชร์เหตุการณ์เตือนภัยจากการไปเที่ยวเกาะเสม็ด อ่าวช่อ และเข้าพักที่โรมแรมหรูแห่งหนึ่งว่า

          "เก็บไว้ในความทรงจำ และเตือนภัยทุกคน Bye เกาะเสม็ด ตลอดชีวิต ไม่ได้ไปมา 20 ปี ไปครั้งนี้ติดอยู่ในความทรงจำเลย

คนร้ายบุกห้องพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ

          เกาะเสม็ด อ่าวช่อ เรากรุ๊ป 12 คน มีเด็ก ผญ. ผช. คนท้อง เลือกที่ ๆ ดีที่สุด บนอ่าวช่อ แต่....... โรงแรมระดับ 4-5 ดาวบนเกาะ หาดส่วนตัวพูดเลย หรูหรา

          คืนที่ 1..... (เรื่องเกิดขึ้นกับเพื่อนเรา)

          คนร้ายสามารถเข้าห้องส่วนตัวได้แบบง่ายดาย พยายาม จะขขและจะฆ.... เพื่อนต่อสู้กับมันแบบเฮือกสุดท้าย แฟนมาช่วยได้ทันพอดี โชคดีที่เพื่อนปลอดภัยทุกอย่าง มันรีบหนีออกไปได้.....

          ตะโกนเรียกพนักงาน  นานมาก กว่าจะออกมาช้ามาก ถามหายามหรอ...... (ไม่มี) โคตรห่วย

          ความประมาทของโรงแรม ความหละหลวม ให้การช่วยเหลือที่ช้ามาก โรงแรมระดับ 4-5 ดาวบนเกาะ ไม่มียาม ไม่มีความปลอดภัยใด ๆ การจัดการที่แย่ และช้า คืนนั้น 10 กว่าคนช่วยกันแหกปาก ดังลั่นทั้งอ่าวช่อ ไม่มีใครออกมา

          ที่น่าตกใจ คำพูดของ GM หลังมาเคลียร์เรื่อง
          "ถ้าจะพักต่อให้เข้าพักห้องตามเดิม อีกคืนที่จองไว้ เรายังล็อกไว้ให้ตามที่จองมา ในตอนแรก โดยจะย้ายเพื่อนที่เกิดเรื่อง ไปนอนห้องอื่น ให้ลูกค้าคนอื่นมานอนแทนห้องนั้น......คุณพระ

          คุณคิดได้ยังไง ยัดเยียดขายห้องให้ ลูกค้าคนอื่นต่อทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอันตราย คุณยื่นความไม่ปลอดภัยให้ลูกค้าคนอื่น คำแบบนี้ออกมาจากปาก GM พูดได้ยังไง สำนึกอยู่ตรงไหน อุปกรณ์ห้องคุณมันชำรุดไม่ปลอดภัย คุณเห็นเด็กผู้หญิงเล็ก ๆ 2 คนมั้ย คุณเป็นห่วงเค้ามั้ย เด็กตาดำ ๆ คนท้องอีก 1

          พวกเราไม่พักต่อ ตัดสินใจขึ้นไปฝั่งระยองกันทั้งหมด

          เราจะนอนกันยังไงกับที่แบบนั้น หลอนกันทั้งคืน ได้ยินเสียงอะไรนิดนึงไม่ได้ จิตตกกันหมด ตำรวจมีคนเดียวบนเกาะ ต้องรอตำรวจข้ามมาจากฝั่งระยอง อนามัยก็หน้าเหวี่ยง

          การบริหารที่ช่วยกันปิดข่าวทั้งเกาะ ขอให้เที่ยวกันอย่างระมัดระวังตัวเองนะทุกคน

เล่าได้เท่านี้เก็บไว้ในความทรงจำ ต่อจากนี้การเที่ยวพวกเราจะเปลี่ยนไปดูแลกันและกัน ไม่ไปไหนคนเดียว
ขอบคุณที่ทุกคนปลอดภัย

          ได้ข่าวกำลังจะจัดงานคอนใหญ่ของเกาะ ใครไปงาน ดูแลตัวเองกันดี ๆ นะ

          รูปได้ถ่ายแค่นี้หละ ก่อนเกิดเรื่อง ชุดที่เตรียมไป แพลนท่องเที่ยวทั่วเกาะ ล่ม ที่นี่ระยอง 

คนร้ายบุกห้องพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ

          จากนั้นทางเจ้าของโพสต์มีการอัปเดตเพิ่มเติมดังนี้ "สรุปวันนั้นพี่ตำรวจ มาทั้งหมด 3 ท่านนะครับ แต่ช่วงชุลมุน จึงเห็นมาท่านเดียว แล้ว พี่ ๆ ทยอยกันมาครับ จึงไม่รู้ว่าเป็นตำรวจมาจากที่ไหนครับ ประกอบกับทาง 191 แจ้งว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ข้ามมาจากฝั่ง ข้อความนี้อาจคลาดเคลื่อนกราบขออภัยครับ"


          ล่าสุด บิ๊กเกรียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว เป็นชายวัย 31 ปี โดยจับกุมตัวได้ที่ไซต์งานก่อสร้างใกล้จุดเกิดเหตุ ซึ่งผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า ทำงานอยู่ใกล้ห้องพักแล้วเห็นผู้เสียหาย จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ ฉวยโอกาสในตอนกลางคืนเข้าห้องพักหวังก่อเหตุ แต่ผู้เสียหายตื่นและร้องขอความช่วยเหลือ ตนจึงหนีไป กระทั่งถูกจับกุม

คนร้ายบุกห้องพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน


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จับคนร้ายบุกห้องพักโรงแรมหรูเสม็ดหวังข่มขืน รับเห็นอีกฝ่ายแล้วมีอารมณ์ทางเพศ อัปเดตล่าสุด 3 มิถุนายน 2569 เวลา 17:12:31 5,968 อ่าน
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