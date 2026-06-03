เตือนภัยคนหางานเสริม งานพับถุงกาแฟ ทำที่บ้าน รายได้ดี กลายเป็นภัยร้ายเสียเงิน

เตือนภัยคนหางานเสริม งานพับถุงกาแฟ ทำที่บ้าน รายได้ดีเกินจริง อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ภัยร้ายไม่รู้ตัว เสียเงินฟรี ๆ
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ออกมาเตือนภัยถึงคนที่กำลังพยายามหางานเสริม แต่เสี่ยงเจอมิจฉาชีพไม่รู้ตัวว่า
อย่าหลงเชื่อ งานพับถุงกาแฟ ทำที่บ้าน รายได้ดีเกินจริง หากเจอแชตแบบนี้ มิจฉาชีพแน่นอน!
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
มิจฉาชีพมักใช้โพสต์รับสมัครงานเสริม หลอกว่า ทำที่บ้านได้ ไม่กระทบงานประจำ ก่อนชวนคุยแชต แล้วอ้างให้โอนเงินค่าสมัคร/ค่าสลิป/ค่าเปิดบิล เพื่อยืนยันรับงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
โดยมักจะอ้างว่า เดี๋ยวคืนให้, ต้องยืนยันบัญชี หรือ QR หมดอายุใน 10 นาที ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย เพราะเร่งให้เรารีบโอนเงิน
ดังนั้น ก่อนรับงานออนไลน์หรือหารายได้เสริม ควรตรวจสอบเพจ บริษัท และเงื่อนไขให้รอบคอบ อย่ากดลิงก์ อย่าสแกน QR และอย่าโอนเงินให้บัญชีที่ไม่รู้จักเด็ดขาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง