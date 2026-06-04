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ความลับส้วมรถไฟ เมื่อเข้าใจว่าเป็นระบบเปิด ชาวเน็ตแนะวิธีใช้งาน ตอนไหนปลอดภัย

          ความลับส้วมรถไฟ เมื่อเข้าใจว่าเป็นระบบเปิด ความจริงไม่ใช่ ชาวเน็ตแนะวิธีใช้งาน ต้องใช้ตอนรถไฟวิ่งเท่านั้นถึงปลอดภัย

ห้องน้ำรถไฟ

          วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การขึ้นรถไฟสายใต้ แล้วจำเป็นต้องเข้าส้วมเป็นครั้งแรก ภาพที่เห็นทำให้ตาสว่าง สิ่งที่คิด ไม่ใช่สิ่งที่เป็น

ห้องน้ำรถไฟ

          ภาพที่คิดไว้ตอนแรก ส้วมรถไปจะเป็นส้วมระบบปิด แต่ความจริงที่เกิดขึ้น มองทะลุคอห่านเห็นพื้นด้านล่างทันที หากใครใช้งาน คนนอกคงเห็นกันหมด อีกทั้งยังมีสายฉีดชำระอยู่ข้าง ๆ อีก

ห้องน้ำรถไฟ

          ด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแนะนำว่า ถ้าจะใช้ส้วมที่นี่ ควรใช้ตอนที่รถไฟขยับ ถ้าใช้งานตอนรถไฟจอด จะทำให้คนนอกรถไฟสังเกตเห็นได้ง่าย

ห้องน้ำรถไฟ





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ความลับส้วมรถไฟ เมื่อเข้าใจว่าเป็นระบบเปิด ชาวเน็ตแนะวิธีใช้งาน ตอนไหนปลอดภัย โพสต์เมื่อ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 08:37:07 238,003 อ่าน
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