ความลับส้วมรถไฟ เมื่อเข้าใจว่าเป็นระบบเปิด ชาวเน็ตแนะวิธีใช้งาน ตอนไหนปลอดภัย

ความลับส้วมรถไฟ เมื่อเข้าใจว่าเป็นระบบเปิด ความจริงไม่ใช่ ชาวเน็ตแนะวิธีใช้งาน ต้องใช้ตอนรถไฟวิ่งเท่านั้นถึงปลอดภัย
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การขึ้นรถไฟสายใต้ แล้วจำเป็นต้องเข้าส้วมเป็นครั้งแรก ภาพที่เห็นทำให้ตาสว่าง สิ่งที่คิด ไม่ใช่สิ่งที่เป็น
ภาพที่คิดไว้ตอนแรก ส้วมรถไปจะเป็นส้วมระบบปิด แต่ความจริงที่เกิดขึ้น มองทะลุคอห่านเห็นพื้นด้านล่างทันที หากใครใช้งาน คนนอกคงเห็นกันหมด อีกทั้งยังมีสายฉีดชำระอยู่ข้าง ๆ อีก
ด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแนะนำว่า ถ้าจะใช้ส้วมที่นี่ ควรใช้ตอนที่รถไฟขยับ ถ้าใช้งานตอนรถไฟจอด จะทำให้คนนอกรถไฟสังเกตเห็นได้ง่าย