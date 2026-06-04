ส่องอันดับโลกล่าสุด ก่อนไทย พบ จีน กับคะแนนที่จะได้ - ช่องไหนถ่ายทอดสด

วอลเลย์บอล ไทย พบ จีน ถ่ายทอดสดช่องไหน ส่องอันดับโลกล่าสุด ไทยร่วง 1 อันดับ แต่คะแนนจะพุ่งแค่ไหนถ้าชนะจีน
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 นัดแรกของไทย ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการแพ้เซอร์เบีย 0-3 เซต อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการแข่งขันที่แน่น ทำให้ไทยต้องโฟกัสเกมถัดไปกับจีน เจ้าภาพสนามแรก ที่เพิ่งแพ้เช็กเกีย 0-3 เซตมาเช่นกัน
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ไทย พบ จีน จะแข่งในวันนี้ เวลา 18.30 น.
ช่องทางการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล
วอลเลย์บอลไทย พบ จีน จะถ่ายทอดสดผ่านทาง Monomaxx
ภาพจาก volleyballworld
ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนอันดับโลกเท่าไร
ปัจจุบัน ไทยรั้งอันดับที่ 19 ของโลก ร่วงลงมา 1 อันดับหลังจากแพ้เซอร์เบีย ส่วนจีนรั้งอันดับ 7 ของโลก ถ้าหากไทยชนะ ไทยจะได้แต้มอีกเพียบ เพราะความต่างของอันดับโลก ถ้าแพ้ก็เสียคะแนนไม่เยอะ ดังนี้
1. ไทยชนะ
- ชนะ 3-0 เซต ได้ 17.27 คะแนน
- ชนะ 3-1 เซต ได้ 14.77 คะแนน
- ชนะ 3-2 เซต ได้ 12.27 คะแนน
ภาพจาก volleyballworld
2. ไทยแพ้
- แพ้ 2-3 เซต เสีย 0.01 คะแนน
- แพ้ 1-3 เซต เสีย 0.23 คะแนน
- แพ้ 0-3 เซต เสีย 2.73 คะแนน