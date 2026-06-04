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ส่องอันดับโลกล่าสุด ก่อนไทย พบ จีน กับคะแนนที่จะได้ - ช่องไหนถ่ายทอดสด

          วอลเลย์บอล ไทย พบ จีน ถ่ายทอดสดช่องไหน ส่องอันดับโลกล่าสุด ไทยร่วง 1 อันดับ แต่คะแนนจะพุ่งแค่ไหนถ้าชนะจีน

วอลเลย์บอลไทย

          วันที่ 4 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 นัดแรกของไทย ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการแพ้เซอร์เบีย 0-3 เซต อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการแข่งขันที่แน่น ทำให้ไทยต้องโฟกัสเกมถัดไปกับจีน เจ้าภาพสนามแรก ที่เพิ่งแพ้เช็กเกีย 0-3 เซตมาเช่นกัน

          สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ไทย พบ จีน จะแข่งในวันนี้ เวลา 18.30 น.

ช่องทางการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล


          วอลเลย์บอลไทย พบ จีน จะถ่ายทอดสดผ่านทาง Monomaxx

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนอันดับโลกเท่าไร


          ปัจจุบัน ไทยรั้งอันดับที่ 19 ของโลก ร่วงลงมา 1 อันดับหลังจากแพ้เซอร์เบีย ส่วนจีนรั้งอันดับ 7 ของโลก ถ้าหากไทยชนะ ไทยจะได้แต้มอีกเพียบ เพราะความต่างของอันดับโลก ถ้าแพ้ก็เสียคะแนนไม่เยอะ ดังนี้

1. ไทยชนะ

          - ชนะ 3-0 เซต ได้ 17.27 คะแนน

          - ชนะ 3-1 เซต ได้ 14.77 คะแนน

          - ชนะ 3-2 เซต ได้ 12.27 คะแนน

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

2. ไทยแพ้

          - แพ้ 2-3 เซต เสีย 0.01 คะแนน

          - แพ้ 1-3 เซต เสีย 0.23 คะแนน

          - แพ้ 0-3 เซต เสีย 2.73 คะแนน 



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