เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี พร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ภาพผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ทรงฉายร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya