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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี พร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

           วันที่ 3 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ภาพผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ทรงฉายร่วมกับ  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

           ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya


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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี อัปเดตล่าสุด 4 มิถุนายน 2569 เวลา 13:28:13 207,093 อ่าน
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