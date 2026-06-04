ถกกันโลกแตก จัดโปรโมชั่นราคาไม่เท่า ถ้าซื้อ 3 ลูก แบบนี้ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไร ?

ปัญหาถกกันโลกแตก เมื่อห้างจัดโปรโมชั่นอโวคาโดเปรู ลูกที่ 3 ราคา 69 บาท แบบนี้ถ้าซื้อ 3 ลูกต้องจ่ายเท่าไรกันแน่ มีทั้งหมด 2 สูตร
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Kie EZ มีการลงภาพโปรโมชั่นอโวคาโดเปรูที่กลายเป็นไวรัลถกกันว่า ขายในราคาเท่าไรกันแน่ โดยบนป้ายราคาระบุว่า ซื้อ 1-2 ลูก ราคาลูกละ 79 บาท ซื้อตั้งแต่ลูกที่ 3 ขึ้นไป 69 บาท
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คนสงสัยว่า ถ้าเราซื้อ 3 ลูก เราต้องจ่ายในราคาเท่าไรกันแน่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kie EZ
สูตร 1
79+79+69 บาท เท่ากับ 227 บาท เพราะคิดราคา 69 บาทแค่ลูกที่ 3 เป็นต้นไป
สูตร 2
69+69+69 บาท เท่ากับ 207 บาท เพราะคิดราคา 69 บาททั้งหมด หลังจากที่ซื้อถึงเกณฑ์ 3 ลูก
สุดท้าย เรื่องนี้ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ต้องให้เจ้าของแบรนด์หรือพนักงานชี้แจงจะดีที่สุด แต่แนวโน้มคนส่วนใหญ่คิดคือ สูตรที่ 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kie EZ