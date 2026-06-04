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ไวรัล รร. สวิตเซอร์แลนด์ แจ้งกฎถึงแขกอินเดีย ย้ำเรื่องเสียงดัง - มารยาทบุฟเฟต์
           โรงแรมหรู แจ้งกฎเฉพาะถึงแขกอินเดีย กลายเป็นไวรัล 2.9 ล้านวิว ทำคนถกสนั่น ย้ำเรื่องห้ามส่งเสียงดัง - มารยาทในบุตเฟต์มื้อเช้า ย้ำมื้อกลางวันมีขาย อย่าเก็บอาหารไว้เผื่อกินเที่ยง

โรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งกฎถึงแขกอินเดีย

           กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา เมื่อนักนักธุรกิจรายหนึ่งได้โพสต์ภาพประกาศจากโรงแรมหรูในสวิตเซอร์แลนด์ ที่ออกกฎถึง "นักท่องเที่ยวอินเดีย" โดยเฉพาะ ซึ่งพบว่ามีกฎหลายข้อที่จี้จุดอ่อนไหวจนเรียกคอมเมนต์สนั่น ดันให้โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลกว่า 2.9 ล้านวิว 
           
           วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ไทม์สออฟอินเดีย รายงานว่า ฮาร์ช โกเอนกา นักธุรกิจอินเดียได้แชร์ภาพประกาศ ที่เขาพบจากโรงแรมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านคชตาท รัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจั่วหัวมาเลยว่า "ถึงแขกจากอินเดีย"
           
           ในประกาศดังกล่าวซึ่งลงนามโดยผู้จัดการโรงแรม ระบุว่า ยินดีต้อนรับสู่โรงแรม… เพื่อให้พวกคุณได้เพลิดเพลินกับวันพักผ่อน เราขอความกรุณาให้ท่านปฏิบัติทางกฎระเบียบต่อไปนี้

โรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งกฎถึงแขกอินเดีย
           
           - บุฟเฟต์อาหารเช้า เปิดตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.30 น. อาหารทุกอย่างในบุฟเฟต์นั้นจัดเตรียมอย่างสดใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น กรุณาอย่านำอะไรออกไป อาหารมีไว้สำหรับมื้อเช้าเท่านั้น หากท่านอยากได้อาหารใส่ถุงสำหรับมื้อกลางวัน ท่านสามารถสั่งได้จากพนักงานและจ่ายเงินชำระค่าอาหาร
           
           - โปรดทราบว่าแขกท่านอื่น ๆ ก็ต้องการบุฟเฟต์ที่น่ารับประทานเช่นกัน กรุณาใช้เฉพาะอุปกรณ์รับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

           - ร้านอาหารของเราเปิดให้บริการมื้อกลางวันและมื้อเย็น เรามีเมนูหลากหลายรวมถึงมังสวิรัติ หากท่านต้องการแชร์อาหาร 1 จาน สำหรับแขก 2 คนหรือมากกว่านั้น เรามีชาร์จท่านอื่น ๆ เพิ่มคนละ 5 ฟรังก์สวิส (ราว 200 บาท) และคนละ 1 ฟรังก์สวิส (ราว 40 บาท) สำหรับเครื่องดื่ม 
           
           - นอกจากท่าน ในโรงแรมยังมีแขกอื่น ๆ จากทั่วโลก ที่ต้องการความเงียบสงบ ดังนั้นเราจึงขอให้พวกท่านรักษาความเงียบในโถงทางเดิน และอย่าพูดคุยเสียงดังบนระเบียง ขอบคุณมาก
           
           - แผนกต้อนรับเปิดตั้งแต่ 07.00 - 22.30 น. ในช่วงกลางคืนสามารถรับสายได้เฉพาะสายฉุกเฉินเท่านั้น บริการรูมเซอร์วิสมีเฉพาะเวลา 07.30 - 22.00 น. เท่านั้น
           
           - ประตูทางเข้าเปิดได้ด้วยกุญแจห้อง
           
           - คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคหรือไม่ โปรดติดต่อแผนกต้อนรับ เรายินดีให้คำแนะนำแก่คุณ
           
           ขอบคุณมากและขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนที่คชตาท" 

โรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งกฎถึงแขกอินเดีย
ภาพจาก X @hvgoenka
           
           ฮาร์ช โกเอนกา ระบุว่า เขาตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ติดประกาศกฎพิเศษถึงแขกชาวอินเดียโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ยังคงมีคลิปคนเต้นตามร้านอาหาร พูดคุยเสียงดังในสนามบิน และเปลี่ยนห้องโดยสารบนเครื่องบินเป็นพื้นที่ปิกนิก ถูกแชร์อยู่บ่อย ๆ 
           
           แถมในเมืองดาวอส ของสวิตเซอร์แลนด์ ก็ยังมีนักธุรกิจชาวอินเดียเปิดเพลงปัญจาบเสียงดังในคลับจนได้ยินกันทั้งเมือง โดยอ้างว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ แต่กลับเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับทุก ๆ คน ซึ่งเขามองว่าเซ้นส์ด้านพลเรือนของชาวอินเดีย จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง 
           
           โพสต์ดังกล่าวกลายมาเป็นที่สนใจอย่างมาก ทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อนแต่มีความสำคัญ เกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวอินเดียถูกมองในต่างแดน รวมถึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงเหตุผลที่ทุก ๆ คนควรระมัดระวังถึงพฤติกรรมของตนเองเมื่อเดินทางไปต่างแดน เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงนักท่องที่ยว แต่ยังเป็นเหมือนตัวแทนประเทศ  

ขอบคุณข้อมูลจาก Times of India 

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ไวรัล รร. สวิตเซอร์แลนด์ แจ้งกฎถึงแขกอินเดีย ย้ำเรื่องเสียงดัง - มารยาทบุฟเฟต์ อัปเดตล่าสุด 4 มิถุนายน 2569 เวลา 12:22:32 27,276 อ่าน
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