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เจ้าบ่าวจุกอก เมียพาพี่ชายมาร่วมงานแต่ง - ช่วยส่งตัว นึกว่ารักกันดี ที่แท้ผัวตัวจริง


          เจ้าบ่าวจุกอก หลังรู้เจ้าสาวที่เพิ่งแต่งหมาด ๆ แท้จริงมีผัวแล้ว แถมยังตีเนียนสวมบทพี่ชาย มาร่วมพิธี ชี้วางแผนกันมาแล้ว หลอกสูบเงินไปหลายแสน

หลอกแต่งงาน

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์อินเดียทูเดย์ รายงานว่า เจ้าบ่าวที่เพิ่งแต่งงานหมาด ๆ ในเมืองโฆลิเออร์ รัฐมัธยประเทศ ของอินเดีย ถึงคราวช็อกเมื่อได้ทราบว่าภรรยาที่เพิ่งแต่งงานหมาด ๆ แท้จริงแล้วมีสามีอยู่เป็นตัวเป็นตน ซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็น "พี่ชาย" ที่เธอพามาอยู่ในงานแต่งงานด้วยนั่นเอง 

           ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนครอบครัวของ ราทัน ซาร์มา ซึ่งทำงานเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเอกชนในเมืองจาบาลปูร์ ได้มองหาเจ้าสาวที่เหมาะสมให้กับลูกชาย ก่อนที่เพื่อนบ้านจะแนะนำทางครอบครัวให้รู้จักกับชายที่ชื่อ โซนู หรือ อาเจย์ ซึ่งกำลังมองหาเจ้าบ่าวให้น้องสาวบุญธรรมที่ยากจนของเขาเช่นกัน 

           เมื่อครอบครัวของราทัน ได้เจอกับ ราธา น้องสาวของโซนู ก็ตกลงที่จะให้เธอมาเป็นสะใภ้ จากนั้นในวันที่ 27 เมษายน ราทันจึงเดินทางมายังเมืองโฆลิเออร์ เพื่อจะทำพิธีแต่งงาน โดยมีการประกอบพิธีอย่างเป็นทางการตามแบบฮินดูเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

           ภายในงาน โซนูยังมาร่วมงานในฐานะพี่ชายเจ้าสาว และยังมีบุคคลอื่นอีก 4 คน มาร่วมงานในฐานะครอบครัวฝั่งเจ้าสาว โดยมีการทำพิธีกัญญาดาน ที่ผู้ปกครองจะส่งมอบลูกสาวแก่ครอบครัวสามีด้วย ซึ่งโซนูและบุคคลที่อ้างตัวเป็นแม่เจ้าสาวต่างก็มีส่วนในพิธีนี้
  
           มีรายงานว่าครอบครัวเจ้าบ่าวใช้เงินไปเกือบ 700,000 รูปี (ราว 239,000 บาท) ในการแต่งงานครั้งนี้ โดยเมื่อเสร็จพิธี เจ้าสาวก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของเจ้าบ่าวในเมืองโฆลิเออร์ 



หลอกแต่งงาน
ภาพจาก Photo For Everything / Shutterstock.com

          อย่างไรก็ตาม ต่อมาครอบครัวเริ่มสงสัยในตัวสะใภ้คนใหม่ เพราะเธอเอาแต่คุยแชตในโทรศัพท์มือถือ กระทั่งคืนหนึ่ง ราทันได้แอบเช็กโทรศัพท์มือถือของภรรยา จนพบความจริงตีแสกหน้า เมื่อข้อความในแชต WhatsApp บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า เธอกับโซนูแท้จริงแล้วไม่ใช่พี่น้อง แต่เป็นสามีภรรยากัน 
 
          ความจริงปรากฏว่าโซนูกับราธา เข้าพิธีแต่งงานกันและใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2567 ก่อนที่จะรวมหัวกันวางแผนหลอกแต่งงาน เพื่อจะขโมยเงินสดและเครื่องประดับมูลค่าหลายแสนจากเหยื่อ 

          ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุทางครอบครัวได้จับตัวเจ้าสาวไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ ซึ่งทางตำรวจจะมีการตั้งข้อหากับ 7 คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ และจะติดตามตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก India Today



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เจ้าบ่าวจุกอก เมียพาพี่ชายมาร่วมงานแต่ง - ช่วยส่งตัว นึกว่ารักกันดี ที่แท้ผัวตัวจริง อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08:00:41 169,583 อ่าน
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