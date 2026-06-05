ร้านหนังสือ ปิดสาขาอีก 1 ร้าน ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แม้เป็นเจ้าดังก็ไม่รอด

ร้านหนังสือ ปิดสาขาอีก 1 ร้าน ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แม้เป็นเจ้าดังก็ยังไม่รอด ได้แต่เอาใจช่วยห่าง ๆ สงครามนี้สู้กันหนักมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มีการอัปเดตสถานการณ์ร้านหนังสือในไทย ที่นับวันจะทยอยปิดสาขากันไปเรื่อย ๆ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจว่า
ตอนนี้มีร้านหนังสือปิดตัวลงอีกแล้ว คือ ซีเอ็ด สาขาโลตัส แจ้งวัฒนะ ก็ได้แต่เอาใจช่วย เพราะผมก็เติบโตและมีความรู้มากมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ด้านผู้บริโภคก็ยอมรับว่า ตอนนี้การสั่งของออนไลน์ราคาถูกกว่าตามร้าน เพราะมีโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด ต้นทุนที่ต่ำกว่า