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ร้านหนังสือ ปิดสาขาอีก 1 ร้าน ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แม้เป็นเจ้าดังก็ไม่รอด

          ร้านหนังสือ ปิดสาขาอีก 1 ร้าน ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แม้เป็นเจ้าดังก็ยังไม่รอด ได้แต่เอาใจช่วยห่าง ๆ สงครามนี้สู้กันหนักมาก

ร้านหนังสือปิดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

          วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มีการอัปเดตสถานการณ์ร้านหนังสือในไทย ที่นับวันจะทยอยปิดสาขากันไปเรื่อย ๆ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจว่า

          ตอนนี้มีร้านหนังสือปิดตัวลงอีกแล้ว คือ ซีเอ็ด สาขาโลตัส แจ้งวัฒนะ ก็ได้แต่เอาใจช่วย เพราะผมก็เติบโตและมีความรู้มากมาย

ร้านหนังสือปิดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

          ด้านผู้บริโภคก็ยอมรับว่า ตอนนี้การสั่งของออนไลน์ราคาถูกกว่าตามร้าน เพราะมีโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด ต้นทุนที่ต่ำกว่า


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ร้านหนังสือ ปิดสาขาอีก 1 ร้าน ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แม้เป็นเจ้าดังก็ไม่รอด อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2569 เวลา 13:47:02 4,933 อ่าน
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