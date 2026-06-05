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บุกทลายโกดัง แมกนีเซียม เถื่อน สวม อย. ปลอมหลอกคน วางขายผ่านแอปฯ ช้อปปิ้งดัง

          ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อม อย. ทลายโกดังทุนจีนย่านลาดกระบัง ยึดอาหารเสริมและเครื่องสำอางเถื่อน พบสวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น ยึดของกลางมูลค่า 2 ล้าน

แมกนีเซียมเถื่อน

          วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หลังสืบสวนพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ก่อนตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

แมกนีเซียมเถื่อน
ภาพจาก อย.

          ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC มีการแสดงเลข อย. ที่ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง โดยก่อนหน้านี้สำนักงาน อย. ได้เผยแพร่คำเตือนถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

          เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจสอบโกดังที่ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า ก่อนตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยี่ห้อ VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC จำนวน 1,127 ชิ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง ไม่มีฉลากภาษาไทย หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ครีมนวดผม ยาสีฟัน แผ่นมาส์กหน้า และครีมทามือ จำนวน 13,438 ชิ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ยี่ห้อ VTEAY POMEGRANATE GLUTA อีก 329 ชิ้น รวมของกลางทั้งหมด 14,894 ชิ้น มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท

แมกนีเซียมเถื่อน
ภาพจาก อย.

          จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผู้เช่าโกดังเป็นชาวจีน มีพฤติการณ์ลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ก่อนนำมาจัดเก็บภายในโกดังเพื่อรอการสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศไทย โดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการโฆษณาและจำหน่ายสินค้า เมื่อมีคำสั่งซื้อจะทำการบรรจุและจัดส่งให้ลูกค้า  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ มีการระบุปริมาณแมกนีเซียม 600 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคือ 350 มิลลิกรัม  

          เจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลว่า ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าวมีการปลอมเอกสารการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ และนำไปใช้ประกอบการเปิดร้านค้าในลักษณะ Official Store บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค โดยได้มีการประสานผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการปิดร้านค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

แมกนีเซียมเถื่อน
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
          เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามที่กฎหมายกำหนด

          สำนักงาน อย. แนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ทุกครั้งผ่านช่องทางของหน่วยงานก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ และหากได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลข อย. หรือข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต ควรหลีกเลี่ยงการใช้หรือบริโภค พร้อมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งหน่วยงานรัฐดำเนินการตรวจสอบและขยายผลต่อไป

แมกนีเซียมเถื่อน
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตือนว่า การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แม้จะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน แต่ก็อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าปลอมและสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ และยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก
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บุกทลายโกดัง แมกนีเซียม เถื่อน สวม อย. ปลอมหลอกคน วางขายผ่านแอปฯ ช้อปปิ้งดัง อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2569 เวลา 15:09:40 143,178 อ่าน
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