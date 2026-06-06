น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง หลังใช้เงิน 5 แสนเกลี้ยง แม่ยืดอกรับ ฟุ่มเฟือยทั้งคู่

น้องฟ้าใส สารภาพหมดเปลือก หนูโกหก หลังแจงเงินกว่า 5 แสน เอาไปทำอะไรหมด สัญญาจะเลิกโกหกแล้ว ฝั่งแม่ยืดอกรับ ใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงทั้งคู่
จากมหากาพย์ดราม่า น้องฟ้าใส อดีตเด็กเก็บขยะที่ สไปรท์ SPD - อุงเอิง เคยให้ความช่วยเหลือ ก่อนจะขอแยกตัวและไปอยู่ใต้ความดูแลของ นุ้งตี้ อินฟลูเอนเซอร์สาย TikTok ก่อนจะมีเรื่องราวที่นำมาสู่การตั้งคำถามว่า คนเก่าที่น้องอยู่ก็ดูแลดี จะส่งเรียนอินเตอร์ แล้วตอนนี้เงินหายไปไหนหมด ทำไมน้องยังใส่เสื้อผ้าเดิม ๆ อยู่ห้องเช่า จนฝั่ง สไปรท์ - อุงเอิง ต้องกางสเตทเมนต์ ยันให้เงินส่วนของน้องไปแล้วกว่า 5.2 แสนบาท
ด้วยเหตุนี้กระแสโซเชียลจึงย้อนกลับไปตั้งคำถามถึง 2 แม่ลูก อย่างน้องฟ้าใสและแม่ ว่าขณะนี้เงินหายไปไหน เอาไปทำอะไรหมด และต่างรอให้ฝั่งฟ้าใสออกมาชี้แจง
กระทั่งล่าสุด (7 มิถุนายน 2569) น้องฟ้าใส ก็ได้อัดคลิปชี้แจงว่าเอาเงินไปทำอะไรหมด โดยอ้างว่าเงินที่ได้มานั้น ตนเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชายทั้ง 2 คน คนละคัน คันละ 20,000 บาท รวมถึงเอามาใช้จ่ายในครอบครัว ซื้อของใช้ในบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า ซื้อชุดนักเรียน ไอแพดเครื่องละ 10,000 บาท และใช้จ่ายเป็นค่าอาหารแมว ท่ามกลางการตั้งคำถามจากชาวเน็ต ที่ยังคงมองว่าเด็กหญิงพูดความจริงไม่หมด และสิ่งที่แจงมาก็ไม่น่าจะถึง 4-5 แสน
จนต่อมา ผู้ใช้ TikTok ซิกเซ้น ดนัย ได้โพสต์คลิปเสียงน้องฟ้าใส ที่กล่าวว่า "ต่อไปนี้ถ้าไปอยู่กับพี่จะเลิกโกหกแล้วก็สำนึกแล้วค่ะ"
ภาพจาก TikTok ซิกเซ้น ดนัย
ซึ่งเมื่อคู่สนทนาจี้ถามเรื่องที่น้องฟ้าใสตอบไม่ได้ว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงหรือเปล่า แม่น้องฟ้าใสก็ยืดอกรับว่า "ใช่ แม่ก็ยอมรับว่าแม่กับน้องใช้เงินฟุ่มเฟือย ใช้โดยไม่คิด"
และเมื่อจี้ต่อว่าคนที่ใช้เงินไม่น่าจะใช่แม่คนเดียว แต่ดูจากสเตทเมนต์แล้วน้องฟ้าใสน่าจะใช้เงินเยอะกว่านั้น แม่ฟ้าใส ก็กล่าวย้ำว่า แม่เองก็มีส่วนใช้เงินกับน้องเช่นกัน ยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างลูกสาว
ซึ่งทาง น้องฟ้าใส ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวสั้น ๆ ว่า "หนูยอมรับค่ะ" รวมถึงแคปไปแชร์ลงไอตีสตอรี่ตัวเอง พร้อมแคปชั่น "หนูโกหกจริงค่ะ"
ภาพจาก TikTok ซิกเซ้น ดนัย
ภาพจาก TikTok ซิกเซ้น ดนัย
เรียกว่าสารภาพแบบหมดเปลือก จากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ากระแสสังคมจะเดินไปไหนทิศทางไหนต่อ