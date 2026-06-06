HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง หลังใช้เงิน 5 แสนเกลี้ยง แม่ยืดอกรับ ฟุ่มเฟือยทั้งคู่
            น้องฟ้าใส สารภาพหมดเปลือก หนูโกหก หลังแจงเงินกว่า 5 แสน เอาไปทำอะไรหมด สัญญาจะเลิกโกหกแล้ว ฝั่งแม่ยืดอกรับ ใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงทั้งคู่ 

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง

            จากมหากาพย์ดราม่า น้องฟ้าใส อดีตเด็กเก็บขยะที่ สไปรท์ SPD - อุงเอิง เคยให้ความช่วยเหลือ ก่อนจะขอแยกตัวและไปอยู่ใต้ความดูแลของ นุ้งตี้ อินฟลูเอนเซอร์สาย TikTok ก่อนจะมีเรื่องราวที่นำมาสู่การตั้งคำถามว่า คนเก่าที่น้องอยู่ก็ดูแลดี จะส่งเรียนอินเตอร์ แล้วตอนนี้เงินหายไปไหนหมด ทำไมน้องยังใส่เสื้อผ้าเดิม ๆ อยู่ห้องเช่า จนฝั่ง สไปรท์ - อุงเอิง ต้องกางสเตทเมนต์ ยันให้เงินส่วนของน้องไปแล้วกว่า 5.2 แสนบาท
            
            ด้วยเหตุนี้กระแสโซเชียลจึงย้อนกลับไปตั้งคำถามถึง 2 แม่ลูก อย่างน้องฟ้าใสและแม่ ว่าขณะนี้เงินหายไปไหน เอาไปทำอะไรหมด และต่างรอให้ฝั่งฟ้าใสออกมาชี้แจง 
            
            กระทั่งล่าสุด (7 มิถุนายน 2569) น้องฟ้าใส ก็ได้อัดคลิปชี้แจงว่าเอาเงินไปทำอะไรหมด โดยอ้างว่าเงินที่ได้มานั้น ตนเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชายทั้ง 2 คน คนละคัน คันละ 20,000 บาท รวมถึงเอามาใช้จ่ายในครอบครัว ซื้อของใช้ในบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า ซื้อชุดนักเรียน ไอแพดเครื่องละ 10,000 บาท และใช้จ่ายเป็นค่าอาหารแมว ท่ามกลางการตั้งคำถามจากชาวเน็ต ที่ยังคงมองว่าเด็กหญิงพูดความจริงไม่หมด และสิ่งที่แจงมาก็ไม่น่าจะถึง 4-5 แสน 
            
น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง

            จนต่อมา ผู้ใช้ TikTok ซิกเซ้น ดนัย ได้โพสต์คลิปเสียงน้องฟ้าใส ที่กล่าวว่า "ต่อไปนี้ถ้าไปอยู่กับพี่จะเลิกโกหกแล้วก็สำนึกแล้วค่ะ" 

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง
ภาพจาก TikTok ซิกเซ้น ดนัย
            
            ซึ่งเมื่อคู่สนทนาจี้ถามเรื่องที่น้องฟ้าใสตอบไม่ได้ว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงหรือเปล่า แม่น้องฟ้าใสก็ยืดอกรับว่า "ใช่ แม่ก็ยอมรับว่าแม่กับน้องใช้เงินฟุ่มเฟือย ใช้โดยไม่คิด"
            
            และเมื่อจี้ต่อว่าคนที่ใช้เงินไม่น่าจะใช่แม่คนเดียว แต่ดูจากสเตทเมนต์แล้วน้องฟ้าใสน่าจะใช้เงินเยอะกว่านั้น แม่ฟ้าใส ก็กล่าวย้ำว่า แม่เองก็มีส่วนใช้เงินกับน้องเช่นกัน ยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างลูกสาว 
            
            ซึ่งทาง น้องฟ้าใส ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวสั้น ๆ ว่า "หนูยอมรับค่ะ" รวมถึงแคปไปแชร์ลงไอตีสตอรี่ตัวเอง พร้อมแคปชั่น "หนูโกหกจริงค่ะ"

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง
ภาพจาก TikTok ซิกเซ้น ดนัย

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง
ภาพจาก TikTok ซิกเซ้น ดนัย
            
            เรียกว่าสารภาพแบบหมดเปลือก จากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ากระแสสังคมจะเดินไปไหนทิศทางไหนต่อ

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
น้องฟ้าใส สารภาพ โกหกจริง หลังใช้เงิน 5 แสนเกลี้ยง แม่ยืดอกรับ ฟุ่มเฟือยทั้งคู่ อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2569 เวลา 09:48:07 376,041 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย