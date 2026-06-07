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เจ้าของร้านไม่ทน จับได้ พนง. ยักยอกน้ำมันไปขาย ลั่นไม่ใช่เงินแค่นี้ อาจทำร้านเจ๊งได้


           ไวรัลเจ้าของร้านอาหาร บุกเช็กบิลพนักงาน หลังจับได้แอบยักยอกเอาน้ำมันไปขาย ชี้ใช้ซ้ำ 1-2 ครั้ง เททิ้งเป็นน้ำมันเสีย ลั่นเอาผิดให้หมด 

โกงน้ำมัน


           เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อเจ้าของร้าน หอมฉุย กะเพราะพริกแห้งหัวหิน ออกมาโพสต์คลิปบน TikTok แฉเรื่องราวที่ถูกพนักงานยักยอก เอาน้ำมันไปขาย พร้อมชี้ว่าเป็นปัญหาที่ธุรกิจร้านอาหารไม่ควรมองข้าม เข้าใจว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใคร แต่เงินแค่นี้ หากหลายครั้ง ก็สามารถทำให้ร้านเจ๊งได้เหมือนกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ร้านต้องหันมาเพิ่มความรัดกุมในการดำเนินงานมากขึ้น 

           โดยทางร้านระบุว่า เรื่องเกิดเมื่อพวกเขาสังเกตได้ถึงความผิดปกติของร้านหอมฉุย สาขาหนึ่ง ในเรื่องยอด Over ของการสั่งน้ำมัน ซึ่งตลอดเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมา ใช้น้ำมันไปแล้วกว่า 500 ลิตร แต่พนักงานกลับแจ้งว่าเพิ่งขายน้ำมันได้แค่ 1 ปี๊บเท่านั้น

           พร้อมกันนั้นยังเปิดคลิปเสียงจากผู้รับซื้อน้ำมัน ที่ยืนยันว่าเอาปี๊บไปตั้งไว้ที่ร้านประมาณ 5 เดือน เพิ่งจะได้น้ำมันแค่ปี๊บเดียว นำมาสู่การตั้งคำถามว่า "แล้วน้ำมันที่ใช้แล้ว หายไปไหน ?"

โกงน้ำมัน
ภาพจาก TikTok @homchui.huahin

โกงน้ำมัน
ภาพจาก TikTok @homchui.huahin



           เมื่อมีการทำบัญชีร้านและไล่ดูกันแบบชัด ๆ ก็พบว่ามีสิ่งผิดปกติเยอะมาก ยอดขายเมื่อหักกับรายจ่าย ร้านแทบจะไม่เหลือกำไร โดยเป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าวัตถุดิบจากครัวกลางด้วยซ้ำ 

           ขณะที่เจ้าของร้านเข้าไปตรวจสอบ ก็มีการตั้งคำถามมากมาย โดยเฉพาะเมื่อนำน้ำมันเสียมาเทดู พบว่ายังมีความใสมาก แสดงว่ายังไม่ได้เสียจริง แต่ทางร้านเตรียมจะทิ้งแล้ว

           สาเหตุที่น้ำมันใสเป็นเพราะใช้ 1-2 ครั้ง แล้วก็เททิ้งเลย เพราะพนักงานต้องการขายน้ำมันบ่อย ๆ ทั้งที่คนซื้อน้ำมันมาคือเจ้าของร้าน ไม่ใช่พนักงาน และเงินที่ได้จากการขายน้ำมันเสีย ก็ควรจะต้องกลับคืนมาที่ร้าน

โกงน้ำมัน
ภาพจาก TikTok @homchui.huahin

โกงน้ำมัน
ภาพจาก TikTok @homchui.huahin


โกงน้ำมัน
ภาพจาก TikTok @homchui.huahin

           ทั้งนี้ เจ้าของร้านชี้ว่านี่ไม่ใช่สาขาแรกที่เจอเรื่องแบบนี้ โกงน้ำมันตนเกือบทุกสาขา ซึ่งตนจะเอาผิดให้หมด ไม่ใช่แค่ไล่ออก ไม่ใช่แค่ขึ้นบัญชีดำ แต่สามารถดำเนินคดีได้

           เพียงไม่นานคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลกว่า 2 ล้านวิว โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก บางคนชี้ว่าเคสนี้เป็นเรื่องของพนักงานที่พยายามเปลี่ยนน้ำมันบ่อยเกินความจำเป็น ทอดแค่ครั้งเดียวก็เททิ้ง เพื่อต้องการให้เป็น "น้ำมันเก่า ที่น้ำมันยังใส" ปริมาณมาก ๆ ไปแอบขายต่อให้คนรับซื้อน้ำมันมือสอง เพราะน้ำมันที่ยังใสและสภาพดีแบบนี้จะขายได้ราคาดีกว่าน้ำมันที่ดำสนิท 

          รวมถึงมีคนให้ข้อมูลว่า น้ำมันเก่าปี๊บนึงสามารถขายได้ราคาถึงปี๊บละ 480 - 520 บาทเลยทีเดียว 

โกงน้ำมัน
ภาพจาก TikTok @homchui.huahin

           ขณะเดียวกัน มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาตั้งคำถามเรื่องการใช้น้ำมันซ้ำ เพราะทางเจ้าของดูเหมือนจะไม่พอใจที่ใช้น้ำมันแค่ 1-2 ครั้งแล้วเททิ้ง ในส่วนนี้มีหลายคนมองว่าทางร้านอาหารต่าง ๆ จะมีการใช้น้ำมันซ้ำกันโดยทั้งไปอยู่แล้ว ขณะที่ทางร้านให้คำตอบในเรื่องการใช้น้ำมันซ้ำว่า 

           "มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทั้งการดู สี กลิ่น ฟอง และ แถบการตรวจค่าโพล่า ก่อนทิ้งลงปี๊บครับ แต่สาขานี้ ใช้น้ำมันทอด ไข่ดาว เพียงครั้ง สองครั้ง ก็เอาลงปี๊บเลย ถือว่าเร็วเกินไป น้ำมันยังได้คุณภาพดีอยู่ครับ"


โกงน้ำมัน



ขอบคุณข้อมูลจาก TikTok @homchui.huahin

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เจ้าของร้านไม่ทน จับได้ พนง. ยักยอกน้ำมันไปขาย ลั่นไม่ใช่เงินแค่นี้ อาจทำร้านเจ๊งได้ โพสต์เมื่อ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10:35:26 183,955 อ่าน
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