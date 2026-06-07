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ทีมจับงูหวิดเป็นผู้ประสบภัย งูเหลือมเกือบ 5 เมตร หลุดมาจ๊ะเอ๋ ร้องจ๊ากทั้งคัน
            ทีมจับงูหวิดเป็นผู้ประสบภัย หลังงูเหลือมเกือบ 5 เมตร หลุดจากท้ายกระบะ โผล่มาทักทายแบบนี้ ทำร้องลั่น หน้าซีดจะเป็นลม 

งูหลุด

            เป็นเรื่องสุดระทึกที่ทำเอาทีมงานเฉพาะกิจหวิดกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเอง หลังจากไม่นานมานี้ ทีมงานของ นายคีริน ฉ่ำสมบูรณ์ นายก อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านจับงู แต่ระหว่างทางที่จะนำงูไปปล่อย งูกลับหลุดออกมาเลื้อยพาดด้านข้างรถ เอาหางไปเกี่ยวกับกระจก จนคนในรถร้องจ๊ากไปตาม ๆ กัน
            
            ภาพดังกล่าวถูกเผยเมื่อวานนี้ (6 มิถุนายน 2569) ผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ โดยระบุว่าทางทีมงานได้จับงูเหลือมยักษ์ ตัวยาวเกือบ 5 เมตร เอาเชือกคล้องวางไว้ท้ายกระบะของนายก อบต. แต่งูกลับดิ้นหลุด โผล่มาจ๊ะเอ๋กันถึงข้างกระจก ทีมงานจึงต้องตั้งสติ ลงจากรถช่วยกันจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
            
งูหลุด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

งูหลุด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

            ขณะที่ นายคีริน เล่าว่า ตอนที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็นึกว่าเป็นงูตัวเล็ก ๆ แต่พอไปดูกลับพบว่าเป็นงูเหลือมยักษ์ หนัก 50 กิโลเมตร ยาว 4 เมตรกว่า ๆ เกือบ 5 เมตร เนื่องจากตัวมันใหญ่และดิ้นงอตัวไปมา ทีมงานเองก็ต่างคนต่างกลัว เมื่อจับงูได้จึงเอาขึ้นท้ายรถแล้วผูกเชือกคล้องไว้ 

งูหลุด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

งูหลุด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
            
            แต่พอรถขับมาได้ครึ่งทาง จู่ ๆ งูก็โผล่หางมาก เลื้อยยาวตั้งแต่ท้ายกระบะไปจนถึงกระจกรถ เอาหางเกี่ยวกระจกไว้ ลูกน้องตนที่นั่งอยู่ในรถก็กลัวงู หน้าซีดจะเป็นลมกันหมดเลย แต่สุดท้ายก็เอาไปปล่อยได้บริเวณทางรถไฟ 
            
            สำหรับทะเบียนรถกระบะคันดังกล่าวที่มีงูหลุดนั้น พบว่ามีหมายเลข 5408 

งูหลุด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

งูหลุด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้

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ทีมจับงูหวิดเป็นผู้ประสบภัย งูเหลือมเกือบ 5 เมตร หลุดมาจ๊ะเอ๋ ร้องจ๊ากทั้งคัน โพสต์เมื่อ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10:40:13 66,159 อ่าน
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