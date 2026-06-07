เสียงสะท้อนปัญหาจากคนเสียภาษี ถูกแม่ด่าเหตุใช้ลดหย่อน จ่ายภาษีดี ๆ กลายเป็นลูกทรพี

จ่ายภาษีอยู่ดี ๆ กลายเป็นลูกทรพี เสียงสะท้อนปัญหา ถูกแม่ด่าเพราะเอาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จนหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเมนต์สนั่น
เรียกว่าเป็นดราม่าใหญ่ที่นำมาสู่การตั้งคำถามมากมาย เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อพบว่าหนึ่งในกฎที่ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คือจะต้องไม่ถูกนำชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษี ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งนั่นหมายถึง พ่อแม่จะถูกตัดสิทธิจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี
ล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) เพจ Drama-addict ออกมาเผยเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น เมื่อลูกเพจรายหนึ่งถูกแม่โกรธที่นำชื่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษี ทั้ง ๆ ที่ตนก็ใช้แม่ลดหย่อนภาษีมาทุกปี ไม่เคยมีปัญหา อีกทั้งมีการส่งเงินให้แม่ทุกเดือนด้วย จึงอยากเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะคนแก่ที่บ้านไม่มาทำความเข้าใจอะไรกับเรื่องแบบนี้หรอก
งานนี้จึงทำให้เกิดกระแสคอมเมนต์มากมาย เมื่อการใช้สิทธิตามกฎหมายของคนที่เสียภาษี กลับกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวไปซะอย่างนั้น โดยมีความคิดเห็น เช่น
- แค่เอาชื่อยื่นภาษีตามสิทธิกลายเป็นลูกทรพีทันที
- จากบุพการีเป็นคู่กรณีแล้ว
- โครงการครอบครัวร้าวฉาน
- จากปัญหาเศรษฐกิจสู่ปัญหาครอบครัว
- เป็นลูกอกตัญญูทันที เริ่ดเลยหล่ะ