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เสียงสะท้อนปัญหาจากคนเสียภาษี ถูกแม่ด่าเหตุใช้ลดหย่อน จ่ายภาษีดี ๆ กลายเป็นลูกทรพี


           จ่ายภาษีอยู่ดี ๆ กลายเป็นลูกทรพี เสียงสะท้อนปัญหา ถูกแม่ด่าเพราะเอาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จนหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเมนต์สนั่น

บัตรคนจน

           เรียกว่าเป็นดราม่าใหญ่ที่นำมาสู่การตั้งคำถามมากมาย เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อพบว่าหนึ่งในกฎที่ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คือจะต้องไม่ถูกนำชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษี ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งนั่นหมายถึง พ่อแม่จะถูกตัดสิทธิจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี 
 
           ล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) เพจ Drama-addict ออกมาเผยเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น เมื่อลูกเพจรายหนึ่งถูกแม่โกรธที่นำชื่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษี ทั้ง ๆ ที่ตนก็ใช้แม่ลดหย่อนภาษีมาทุกปี ไม่เคยมีปัญหา อีกทั้งมีการส่งเงินให้แม่ทุกเดือนด้วย จึงอยากเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะคนแก่ที่บ้านไม่มาทำความเข้าใจอะไรกับเรื่องแบบนี้หรอก 

บัตรคนจน



          งานนี้จึงทำให้เกิดกระแสคอมเมนต์มากมาย เมื่อการใช้สิทธิตามกฎหมายของคนที่เสียภาษี กลับกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวไปซะอย่างนั้น โดยมีความคิดเห็น เช่น 

          - แค่เอาชื่อยื่นภาษีตามสิทธิกลายเป็นลูกทรพีทันที
          - จากบุพการีเป็นคู่กรณีแล้ว
          - โครงการครอบครัวร้าวฉาน
          - จากปัญหาเศรษฐกิจสู่ปัญหาครอบครัว
          - เป็นลูกอกตัญญูทันที เริ่ดเลยหล่ะ
 

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เสียงสะท้อนปัญหาจากคนเสียภาษี ถูกแม่ด่าเหตุใช้ลดหย่อน จ่ายภาษีดี ๆ กลายเป็นลูกทรพี โพสต์เมื่อ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 11:23:08 56,083 อ่าน
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