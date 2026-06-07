เหยื่อถูกรถทัวร์ชน ลูกพิการ เคยออกโหนกระแสยังไร้เยียวยา อ้างไม่มีจ่าย - ซ้ำขู่จะฟ้อง

เหยื่อถูกรถทัวร์ชน จนลูก 4 เดือนพิการ ผ่านมา 6 ปียังสู้คดีไม่จบ คู่กรณีไร้เยียวยา ซ้ำพยายามยักย้ายทรัพย์สินหนี อ้างไม่มีเงินจ่าย ซ้ำขู่จะฟ้องคนถูกชน
จากกรณีที่ครอบครัวมาร้องผ่านรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 รถทัวร์พยายามกลับรถในที่ห้ามกลับ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ชนกับรถของครอบครัวจนทำให้พ่อสามีเสียชีวิต คนอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บ แต่หนักสุดคือลูกชายวัย 4 เดือนที่ต้องพิการจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งแม้ศาลจะสั่งชดใช้ 8 ล้าน แต่ทางคู่กรณีกลับไม่เยียวยาใด ๆ
ล่าสุด (7 มิถุนายน 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Naphatsawan Kat Klinnin ผู้เสียหายจากเหตุดังกล่าว ได้โพสต์ขายขนมลงในกลุ่ม "ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ระบายความในใจ" เพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยจะไม่ขอรับบริจาค พร้อมเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
ภาพจาก โหนกระแส
โดยระบุว่า ลูกชายวัย 6 ขวบของเธอ ต้องพิการตั้งแต่อายุ 4 เดือน เพียงเพราะความมักง่าย เห็นแก่ตัวของคนขับรถทัวร์ เลือกที่จะกลับรถในจุดที่ไม่ใข่ที่กลับรถ ทำให้รถทัวร์พุ่งมาชนรถของเธอ
น้องได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง มีเลือดออกในสมอง สมองส่วนการมองเห็นถูกทำลาย มีอาการชัก ต้องทานยาตลอดชีวิต ต้องผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมอง ตอนนี้อายุ 6 ขวบ ทำได้แค่ลุกนั่งระยะเวลาสั้น ๆ กับคืบ ซึ่งคืบ ไม่ใช่การคลาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Naphatsawan Kat Klinnin
ยังต้องทำกายภาพทุกวัน ไปโรงพยาบาลทุก ๆ สัปดาห์ น้องตามองไม่เห็น การเรียนรู้บกพร่อง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย แม่ไม่สามารถทำงานประจำได้ ทำได้แค่ธุรกิจเล็ก ๆ เพราะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
คนขับรถทัวร์ รวมถึงเจ้าของรถ ไม่มีการเยียวยา เคยออกรายการโหนกระแสก็แล้ว ทางคู่กรณีก็ไม่มีจิตสำนึกใด ๆ ที่จะเยียวยา ปล่อยให้พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเงินเอง ซึ่งเธอก็ได้ทำขนมขายออนไลน์ เพื่อหาเงินสู้คดีและเป้นค่าใช้จ่ายของน้อง
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ปัจจุบันคดีน้องผ่านมา 6 ปีกว่าแล้ว ยังไม่จบ เพราะคู่กรณียักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนี พวกเราสืบทรัพย์และได้ทำการบังคับคดี ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ อีกทั้งทางตำรวจยังแจ้งมาว่า ทางคู่กรณีเคยขู่ว่าจะฟ้องทางเรากลับ ซึ่งก็ไม่รู้จะฟ้องข้อหาอะไร เพราะทุกอย่างที่เราทำมันมาจากการกระทำของเขา มีหลักฐานตามเอกสาร โดยไม่มีการกลั่นแกล้งใด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Naphatsawan Kat Klinnin
ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย พิธีกรโหนกระแส ก็ได้แชร์โพสต์ของคุณแม่ พร้อมระบุว่า "ฝากช่วยกันอุดหนุนหน่อยครับ ... เคสนี้ที่เคยออกโหนกระแส รถทัวร์เลี้ยวชน จนลูกเจ็บและพิการ คู่กรณีถ่ายโอนทรัพย์สิน อ้างไม่มีเงินจ่าย ล่าสุดจะฟ้อง คนถูกชน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย