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สาวรีวิวตักไข่งานวัด ได้รางวัลเป็น หมูแคระ ตัวเป็น ๆ ผู้รู้แห่สปอยล์อนาคตสุดพีค


           สาวดวงเฮงตักไข่เสี่ยงโชคได้ หมูแคระ ตัวเป็น ๆ กลับบ้าน โพสต์ถามจะตัวเล็กจริงไหม เจอผู้รู้แห่สปอยล์อนาคตจนกลายเป็นไวรัล

หมูแคระ

           
          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง รีวิวประสบการณ์ร่วมกิจกรรมตักไข่ลุ้นรางวัลในงานวัด ก่อนจะได้ของรางวัลที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ หมูแคระ ตัวเป็น ๆ จนต้องนำเรื่องราวมาโพสต์ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดู

          เจ้าของเรื่องราว โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "ชมรมคนรักหมูแคระ" พร้อมภาพหมูน้อยที่เพิ่งได้รับมา โดยระบุว่า "มีเรื่องปรึกษาค่ะ เมื่อกี้ไปงานวัดตักไข่ได้น้องกลับมา มันจะแคระแค่ตอนได้มาไหมคะ เลี้ยงแบบไหนยังไงดีคะไม่เคยเลี้ยงขอคำแนะนำหน่อยค่ะ"

หมูแคระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิว วณิดา 

หมูแคระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิว วณิดา 

หมูแคระ



           หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีสมาชิกในกลุ่มและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก หลายคนแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงหมูแคระ พร้อมสปอยล์อนาคตของเจ้าของรายใหม่แบบขำ ๆ  เช่น

            "แคระไม่มีจริงค่า555 เตรียมรับความสนุกหัวหมุนเลยจ้า พี่ล่ำซำ 4 ขวบ 7 เดือนค่ะ น่าจะหนัก 200 โลแล้วจ้า"

           "เลี้ยงแล้วจะรู้ว่าแคระจริงครับ แคะกระปุกออมสินซื้ออาหารให้น้องกิน"

           "ยินดีต้องรับความบันเทิงค่ะแม่ น้อยหน่า 5 ขวบ 200 กิโลค่ะ

           "ตักไข่ได้รางวัล หรือ ตักไข่ได้ภาระ"

           "ถ้าไม่เห็นโพสต์นี้จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนไทยส่วนหนึ่งเลี้ยงหมูไว้ในบ้าน"

หมูแคระ

หมูแคระ

หมูแคระ

หมูแคระ

หมูแคระ

หมูแคระ

หมูแคระ

หมูแคระ




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สาวรีวิวตักไข่งานวัด ได้รางวัลเป็น หมูแคระ ตัวเป็น ๆ ผู้รู้แห่สปอยล์อนาคตสุดพีค อัปเดตล่าสุด 7 มิถุนายน 2569 เวลา 21:07:45 30,337 อ่าน
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