สาวรีวิวตักไข่งานวัด ได้รางวัลเป็น หมูแคระ ตัวเป็น ๆ ผู้รู้แห่สปอยล์อนาคตสุดพีค

สาวดวงเฮงตักไข่เสี่ยงโชคได้ หมูแคระ ตัวเป็น ๆ กลับบ้าน โพสต์ถามจะตัวเล็กจริงไหม เจอผู้รู้แห่สปอยล์อนาคตจนกลายเป็นไวรัล
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง รีวิวประสบการณ์ร่วมกิจกรรมตักไข่ลุ้นรางวัลในงานวัด ก่อนจะได้ของรางวัลที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ หมูแคระ ตัวเป็น ๆ จนต้องนำเรื่องราวมาโพสต์ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดู
เจ้าของเรื่องราว โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "ชมรมคนรักหมูแคระ" พร้อมภาพหมูน้อยที่เพิ่งได้รับมา โดยระบุว่า "มีเรื่องปรึกษาค่ะ เมื่อกี้ไปงานวัดตักไข่ได้น้องกลับมา มันจะแคระแค่ตอนได้มาไหมคะ เลี้ยงแบบไหนยังไงดีคะไม่เคยเลี้ยงขอคำแนะนำหน่อยค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิว วณิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิว วณิดา
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีสมาชิกในกลุ่มและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก หลายคนแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงหมูแคระ พร้อมสปอยล์อนาคตของเจ้าของรายใหม่แบบขำ ๆ เช่น
"แคระไม่มีจริงค่า555 เตรียมรับความสนุกหัวหมุนเลยจ้า พี่ล่ำซำ 4 ขวบ 7 เดือนค่ะ น่าจะหนัก 200 โลแล้วจ้า"
"เลี้ยงแล้วจะรู้ว่าแคระจริงครับ แคะกระปุกออมสินซื้ออาหารให้น้องกิน"
"ยินดีต้องรับความบันเทิงค่ะแม่ น้อยหน่า 5 ขวบ 200 กิโลค่ะ"
"ตักไข่ได้รางวัล หรือ ตักไข่ได้ภาระ"
"ถ้าไม่เห็นโพสต์นี้จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนไทยส่วนหนึ่งเลี้ยงหมูไว้ในบ้าน"