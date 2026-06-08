สาวรักสัตว์ผวา แวะให้อาหารหมาจร สุดท้ายโดนแว้งกัดหน้า ต้องผ่าตัดเย็บเกือบ 50 เข็ม

สาวใจดีแวะซื้อของกินให้หมาจรหน้าร้านสะดวกซื้อ สุดท้ายเจอกระโดดขย้ำหน้าแผลเหวอะลึกถึงคาง หมอต้องลากเข้าห้องผ่าตัดเย็บเกือบ 50 เข็ม
วันที่ 6 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปอ ขวัญ เล่าประสบการณ์สุดระทึกหลังให้อาหารสุนัขจรจัด แต่กลับต้องจบลงด้วยการได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าอย่างรุนแรง จนต้องเข้ารับการผ่าตัดและเย็บแผลเกือบ 50 เข็ม
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี 1 ขณะจอดรถแวะซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ระหว่างนั้นพบสุนัขจรจัด 2 ตัววิ่งเข้ามาหา ด้วยความที่เป็นคนรักสุนัขและแมวอยู่แล้ว เมื่อออกจากร้านจึงตัดสินใจกลับไปซื้อไส้กรอกมาให้อาหาร โดยแบ่งให้สุนัขทั้งสองตัวเท่า ๆ กัน พร้อมพูดหยอกล้อกับสุนัขตามประสาคนเอ็นดูสัตว์
ภาพจาก dooguzi / Shutterstock.com
อย่างไรก็ตาม หลังจากสุนัขกินไส้กรอกหมดแล้ว เธอตั้งใจจะลูบหัวเพื่ออำลา โดยสุนัขตัวแรกมีท่าทีอ้อนและเป็นมิตร แต่เมื่อหันไปหาสุนัขอีกตัว ขณะที่มือยังไม่ทันสัมผัสศีรษะ สุนัขกลับกระโดดเข้ากัดบริเวณใบหน้าอย่างกะทันหัน จนเกือบโดนดวงตา ขณะที่บริเวณคางเกิดบาดใหญ่ มีเลือดไหลจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุ แฟนหนุ่มรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที โดยเธอเล่าว่าพยาบาลห้องฉุกเฉินดูแลเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากบาดแผลมีขนาดใหญ่และลึกเกินกว่าจะเย็บทำแผลเบื้องต้นได้ แพทย์จึงทำได้เพียงล้างแผล ฉีดยาแก้ปวด และฉีดวัคซีน ก่อนแจ้งว่าจำเป็นต้องรอแพทย์ศัลยกรรมเข้าดูอาการ
เมื่อทราบว่าต้องเข้ารับการผ่าตัด ความกลัวก็เริ่มเข้ามาแทนที่ จนถึงขั้นร้องไห้และเรียกหาแฟนตลอดเวลา ก่อนที่ในช่วงเช้าจะถูกนำตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บบาดแผล ซึ่งแพทย์ใช้ความละเอียดอย่างมากในการรักษา และสุดท้ายต้องเย็บแผลรวมเกือบ 50 เข็ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปอ ขวัญ
แม้จะได้รับบาดเจ็บหนัก แต่หญิงสาวยืนยันว่าไม่ได้โกรธหรือเกลียดสุนัขตัวดังกล่าว โดยมองว่าตนเองอาจประมาทและไม่ระวังตัวมากพอ อีกทั้งสุนัขอาจมีความระแวงหรือกำลังป้องกันตัวเอง นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีกลิ่นแมวจากสัตว์เลี้ยงที่บ้านติดตัวอยู่ จนทำให้สุนัขตอบสนองในลักษณะดังกล่าว
ตอนหลังทราบจากพนักงานร้านสะดวกซื้อว่า สุนัขตัวดังกล่าวเคยมีพฤติกรรมกัดคนมาแล้วหลายครั้ง จึงอาจต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้อื่นในอนาคต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปอ ขวัญ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าตัวฝากเป็นอุทาหรณ์ถึงผู้ที่ชอบให้อาหารสุนัขจรจัดว่า แม้จะสามารถช่วยเหลือและแบ่งปันอาหารให้ได้ แต่ควรระมัดระวัง ไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสตัวสัตว์โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่คุ้นเคย เพราะไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมได้
ปัจจุบันหญิงสาวออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว แต่ยังต้องเดินทางไปล้างแผลทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเธอนั้นขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อน พี่น้อง และชาวเน็ตที่ส่งข้อความเข้ามาสอบถามอาการและแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมาก