อ.ปริญญา ไขปริศนาเกาะวงกลมแปลกประหลาดที่ปทุมธานี ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์

อ.ปริญญา ไขปริศนาเกาะวงกลมแปลกประหลาดที่ปทุมธานี เกิดจากธรรมชาติเหรือฝีมือมนุษย์ ดูกันชัด ๆ น่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีปี 2554 เป็นตัวแปรสำคัญ
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul ของนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการโพสต์ถึงวงกลมแปลกประหลาดที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งคนสงสัยว่า เป็นฝีมือมนุษย์หรือเป็นเรื่องธรรมชาติว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
เรื่องเกาะวงกลมลึกลับแห่งปทุมธานีที่ผมโพสต์เมื่อวานพร้อมกับคลิปที่ถ่ายทางอากาศ ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะลงคลิปต่อไปที่จะลงไปดูให้ใกล้ขึ้น วันนี้จึงเอาคลิปมาลงตามที่โพสต์ไว้ครับ
คลิปนี้บันทึกโดยกล้องโกโปรที่ติดบนหมวกกันน็อกของนักบินพารามิเตอร์ โดยนักบินได้ลงไปบินต่ำเหนือคูน้ำที่อยู่รอบเกาะ ทำให้เราเห็นสภาพของคูน้ำและพืชบนเกาะได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแต่พืชพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) จำพวกต้นอ้อต้นกกที่มีสภาพธรรมชาติมาก ๆ โดยไม่ปรากฏร่องรอยการดำเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์เลย จึงสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือเกิดจากการขุดเป็นคูรอบเกาะ (แล้วก็คงไม่ใช่ฝีมือเอเลี่ยนไว้เป็นที่จอด UFO ตามที่บางท่านสันนิษฐานด้วยครับ 55)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
แล้วถ้าเกิดจากธรรมชาติ อะไรทำให้เกาะนี้จึงมีทรงกลมจนดูน่าแปลกประหลาดถึงขนาดนี้? ข้อสันนิษฐานของผมคือ เกาะที่ประกอบด้วยต้นอ้อต้นกกนี้น่าจะลอยน้ำ และที่เป็นทรงกลมก็เพราะเมื่อมันลอยน้ำมันจึงหมุนได้ โดยหมุนช้ามากๆ และทำให้เกิดการเสียดสีกับตลิ่งทำให้มันจึงมีสันฐานเป็นทรงกลมในที่สุด
ถ้าไปดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีทางน้ำไหลผ่าน และเพิ่งจะเป็นที่ทรงกลมเมื่อ 10 กว่าปีมานี้เอง ซึ่งเป็นไปได้มากว่าน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 น่าจะเป็นเหตุสำคัญต่อการเกิดขึ้นของเกาะวงกลมนี้ครับ
เมื่อไปหาข้อมูลของ El Ojo หรือ The Eye ของอาร์เจนติน่า ซึ่งเป็นเกาะลักษณะเดียวกันและใหญ่พอๆ กัน เกาะ El Ojo ถูกเรียกว่า rotating floating island ซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า เกาะลอยน้ำที่หมุนวน ที่เขาเรียกเช่นนั้นเพราะเป็นที่ยุติแล้วว่า El Ojo ลอยน้ำได้ และทำให้มันกลม ดังนั้น เกาะ The Eye ดวงตาเมืองไทยของเราก็คงเกิดขึ้นมาในแบบเดียวกันครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ความตั้งใจของผมที่นำเรื่องนี้มาโพสต์คือ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สภาพของเกาะนี้เอาไว้ให้เป็นสภาพธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ของปทุมธานีและประเทศไทยครับ เพราะเกรงว่าพื้นที่ตรงนี้ซึ่งไม่ไกลชุมชนชนและมีโรงงานไปตั้งใกล้ ๆ แล้ว อาจจะถูกถมในไม่ช้านี้ได้
ผมได้ส่งคลิปนี้ให้นายก อบจ. ปทุมธานี คือ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง แล้วครับ เพื่อให้ อบจ. ปทุมธานีได้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้ และจะติดต่อ อบต. สวนพริกไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงต่อไปครับ