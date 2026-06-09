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ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่ม 1 วัน 16 ต.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง หลังธนาคารประกาศเข้าร่วม

          ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่ม 1 วัน ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ใครบ้างที่ได้หยุดบ้าง นอกจากคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ คนทำงานธนาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็หยุดด้วย

วันหยุดพิเศษ วันที่ 16 ตุลาคม 2569

          วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand มีการประกาศวันหยุดสถาบันการเงินเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รายละเอียดมีดังนี้

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 และให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิก ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 นั้น

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หากมีภารกิจจำเป็นหรือในกรณีที่ยกเลิกภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน

          ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชน จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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