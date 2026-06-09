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คนขับรถบรรทุก เจอแหวนทองโบราณ อายุกว่า 1,700 ปี มูลค่าสุดทึ่ง สมบัติของแท้

          คนขับรถบรรทุก เจอแหวนทองคำโบราณ อายุกว่า 1,700 ปี อึ้งสุดวิจิตร มูลค่าไม่ธรรมดา ชี้ขนาดหารส่วนแบ่งยังใช้หนี้หมด ชีวิตเปลี่ยนเพราะแหวนวงเดียว

แหวนทองคำโบราณ

          เป็นอีกวันธรรมดาของ เควิน มินโต คนขับรถบรรทุกชาวอังกฤษ ที่มักจะนำเครื่องตรวจจับโลหะออกไปสำรวจท้องทุ่งในมณฑลซัมเมอร์เซต แต่ใครจะคิดว่าการค้นพบแหวนโรมันโบราณวงหนึ่งจะนำโชคครั้งใหญ่มาสู่เขากับเพื่อน

          จากรายงานของเว็บไซต์ The Guardian เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เควิน วัย 68 ปี เล่าว่า ตอนแรกที่เขาพบอะไรบางอย่างเปล่งประกายอยู่ในท้องทุ่ง เขาก็คิดว่ามันเป็นเพียงเหรียญเหรียญหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแม้จะน่าสนใจ แต่ยังคงไม่ใช่เรื่องน่าทึ่งอะไรนัก เพราะเขาเคยเจอเหรียญโบราณในพื้นที่นี้มาหลายครั้งแล้ว แต่เมื่อได้เห็นลักษณะพิเศษของมันชัด ๆ ก็ทำให้เขาตะลึงในทันที  

          "มันยากที่จะอธิบายความรู้สึกเมื่อคุณเจอของอะไรแบบนี้ มันเหมือนถูกรถไฟด่วนชน ตอนแรกผมนึกว่านี่คือเหรียญ จากนั้นก็นึกว่าเป็นเข็มกลัด ก่อนจะตระหนักว่าเป็นแหวน" เควิน กล่าว 

          ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นคือ แหวนโรมันทองคำ ซึ่งมีขนาดใหญ่และทำขึ้นอย่างประณีตบรรจง รวมถึงมีการประดับอัญมณี แสดงภาพเทพีวิกตอเรียกำลังเทียมม้า 2 ตัว 

แหวนทองคำโบราณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Museum of Somerset

          ต่อมา องค์กร South West Heritage Trust ได้ติดต่อซื้อแหวนวงนี้ พร้อมกับเหรียญโรมันอีก 297 เหรียญ ที่เควินค้นพบจากบริเวณใกล้ ๆ จุดที่พบเหรียญ รวมเป็นเงินมูลค่า 78,000 ปอนด์ (ราว 3.4 ล้านบาท)

          อย่างไรก็ตาม แม้เควินจะพบแหวนโรมันทองคำนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 แต่เนื่องจากเป็นการค้นพบระหว่างกิจกรรมของชุมนุมค้นหาโบราณวัตถุของกลุ่มทหารผ่านศึก จึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ แต่ท้ายที่สุดปัญหาทุกอย่างก็ได้รับการคลี่คลาย และเควินก็ได้รับเงินส่วนของเขาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ 2 เดือนก่อน

          เควิน เผยว่า เงินที่ได้รับนั้นจะถูกแบ่งให้เจ้าของที่ดินครึ่งหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะถูกหารกันระหว่างเขากับเพื่อนอีกคนที่นำอุปกรณ์ตรวจจับโลหะไปสำรวจด้วยกัน ซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเงินเต็ม ๆ แต่มันก็มากพอที่จะทำให้เขาจ่ายหนี้ค่าบ้านได้จนหมด และยังสามารถลดจำนวนวันทำงานในฐานะคนขับรถบรรทุกได้ เหลือสัปดาห์ละ 4 วัน 

แหวนทองคำโบราณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Museum of Somerset

          ด้าน อามัล ภัณฑารักษ์อาวุโสขององค์กร South West Heritage Trust เผยว่า แหวน Ilminster วงนี้เป็นแหวนโรมันโบราณที่ทั้งใหญ่และหนัก เป็นงานทองคำอันประณีตและใช้เทคนิคการพิมพ์ร่องลึกอันงดงาม น่าจะมีอายุย้อนกลับไปราว ค.ศ. 297 ส่วนน้ำหนักของแหวนอยู่ที่ 48 กรัม   

          พร้อมกันนั้นเธอยังบรรยายว่าเป็นการค้นพบที่คงไม่มีอะไรเทียบได้ในสหราชอาณาจักร โดยคาดว่าแหวนน่าจะถูกเจ้าของสวมในโอกาสสำคัญ หรือนำมาใช้ในการทำพิธีกรรม ทั้งนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าแหวนวงนี้ผลิตขึ้นในอังกฤษหรือที่อื่น 

          ปัจจุบันแหวนจะถูกนำไปจัดแสดงตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเดือนนี้ รวมถึงจะมีการจัดงาน ณ ศูนย์ศิลปะประจำเมืองต่อไป ก่อนที่แหวนจะถูกนำมาจัดแสดงอย่างถาวรที่พิพิธภัณฑ์ซัมเมอร์เซต ในเมืองทอนตัน

          ขณะเดียวกัน เควินก็ยังคงกลับไปสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าอาจจะมีสมบัติอื่นๆ ซ่อนอยู่ที่นั่น



ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian

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