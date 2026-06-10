เจอเพียบ ! สินค้าปลอมสวม อย. สินค้าฮิตเพียบ กาแฟ - มัทฉะ - อาหารเสริม ยึดกว่า 1 ล้านชิ้น

ตร. บุกทลายคลังสินค้าทุนจีนย่านบางบ่อ ยึดกาแฟปลอมสวม อย. ยึดกาแฟ มัทฉะ อาหารเสริม และเครื่องสำอางต้องสงสัยกว่า 1 ล้านชิ้น มูลค่าความเสียหายทะลุ 12 ล้านบาท
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บก.ปคบ. ทำการสืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้นำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าว และตรวจยึดของกลาง ดังนี้
ภาพจาก สวพ.FM91
ภาพจาก สวพ.FM91
1. ผลิตภัณฑ์อาหารปลอม ที่มีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลาก จำนวน 9 รายการ
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ จำนวน 175,000 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ BLACK COFFEE จำนวน 85 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์กาแฟลาเต้ จำนวน 20,400 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซี จำนวน 190 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติก จำนวน 115 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ Milky Latte 3 in 1 จำนวน 9,700 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PREBIOTIC FIBER จำนวน 20 ชิ้น
- เครื่องดื่มไวท์เทนนิ่ง GLOW SHOT จำนวน 7,885 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PROBIOTIC จำนวน 6,000 ชิ้น
2. ผลิตภัณฑ์อาหารไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 4 รายการ
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ AMERICAN BLACK COFFEE ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 220 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์ จำนวน 4,070 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์มัทฉะ ขนาด 300 กรัม จำนวน 1,056 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์มัทฉะ ขนาด 180 กรัม จำนวน 23,520 ชิ้น
ภาพจาก สวพ.FM91
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และไม่แสดงภาษาไทย จำนวน 12 รายการ
- ผลิตภัณฑ์ CLEANSING จำนวน 3,720 ชิ้น
- ผ้าอนามัย จำนวน 508,240 ชิ้น
- โฟมล้างหน้า จำนวน 9,246 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบค่า pH ในช่องคลอดชนิดแผ่น จำนวน 6,300 ชิ้น
- กระดาษเช็ดหน้าชนิดเปียก จำนวน 8,400 ชิ้น
- มาสก์หน้า จำนวน 19,200 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบค่า pH ในช่องคลอดชนิดแผ่น จำนวน 21,120 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์ CLEANSING จำนวน 1,020 ชิ้น
- เครื่องสำอางโทนเนอ จำนวน 1,080 ชิ้น
- ครีมกันแดด จำนวน 1,080 ชิ้น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 1,120 ชิ้น
- ครีมมาสก์หน้า จำนวน 44,540 ชิ้น
- กล่องบรรจุภัณฑ์กาแฟ จำนวน 200,000 ชิ้น
ตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และกล่องบรรจุภัณฑ์ รวม 26 รายการ จำนวนกว่า 1,073,327 ชิ้น มูลค่ากว่า 12,061,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โกดังเก็บสินค้าดังกล่าวมีการบริหารจัดการในลักษณะ "เก็บ แพ็ค ส่ง" หรือ Fulfillment โดยนายกุยฯ (สงวนนามสกุล) พนักงานชาวจีน แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีน ซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าที่เป็นกระแสและกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีน จากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทย มียอดการส่งสินค้าวันละ 200-300 ชิ้น โดยทำมาแล้วประมาณ 6 เดือน
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม
พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
- ฐาน "ขายอาหารปลอม" ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท
- ฐาน "ขายอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทย" ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
- ฐาน "ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย" ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค