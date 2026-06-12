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ช็อก นายแบบเกาหลี ตัดอัณฑะหนีเกณฑ์ทหาร หมดอนาคต ซ้ำใช้ได้ไม่เหมือนเดิม

          เปิดคดีช็อก อดีตนายแบบดาวรุ่ง ยอมตัดอัณฑะ หลีกเลี่ยงจากเกณฑ์ทหารในเกาหลี รับไม่เหมือนเดิม แถมงานหาย ถูกเอเจนซี่เท ซ้ำจะถูกดำเนินคดี

นายแบบเกาหลี

          วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Nate รายงานเรื่องชวนช็อก ซึ่งได้รับการเปิดเผยทางรายการโทรทัศน์หนึ่ง ทางช่อง Channel A เมื่อหญิงคนหนึ่งได้ติดต่อทีมนักสืบให้ช่วยสืบค้นข้อมูลของแฟนหนุ่ม ซึ่งเคยเป็นนายแบบดาวรุ่งที่โด่งดังในอดีต เพราะสงสัยว่าเขากำลังนอกใจ 

          โดย B แฟนสาว เคยทำงานเป็นผู้ช่วยทำผมแต่งหน้าให้กับ A ซึ่งเป็นนายแบบ หลังออกจากงานเดิมเธอก็เปิดร้าน และบังเอิญเจอกับ A อีกครั้งใน 6 ปีต่อมา จนพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรัก และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข แต่แล้วในช่วง 3 เดือนก่อน จู่ ๆ A ก็หลีกเลี่ยงจากมีความสัมพันธ์ทางกายโดยไม่มีเหตุผล แถมมีเรื่องอื่น ๆ ที่ส่อถึงพฤติกรรมนอกใจ 
  
          แฟนสาวยิ่งสงสัยไปอีก เมื่อ A ปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างกะทันหัน และหายตัวไป 1 สัปดาห์ โดยไม่พูดอะไรสักคำ 

          แต่กลายเป็นว่า แท้จริงแล้ว A ถูกคุมขังจากคดีพยายามหลบเลี่ยงจากเกณฑ์ทหาร โดยเขาได้รับการผ่าตัดเอาอัณฑะออก ผ่านการจัดการของนายหน้าเพื่อเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ตามคำแนะนำของบริษัทเอเจนซี่นายแบบ 

          ต่อมา B ไปเยี่ยมแฟนหนุ่มในศูนย์ควบคุมตัว ตอนนั้นเอง A สารภาพว่า "พวกนั้นบอกฉันว่าถึงจะตัดไปข้างนึงก็ไม่ได้ทำให้มีปัญหากับเรื่องบนเตียง ฉันเลยยอมผ่าตัดออก ส่วนอีกข้างก็ผ่าตัดให้มีลักษณะเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาบอกว่า จะอีกข้างจะต้องมีปัญหาด้วยถึงจะรับประกันได้ว่าจะได้รับการยกเว้น"

          "คนพวกนั้นสัญญาไว้ว่าจะทำให้อีกข้างกลับมาเป็นปกติ แต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น ถ้าฉันไม่มีเรื่องที่ต้องปิดบัง ก็คงเอาหมอเถื่อนนั่นเข้าคุกข้อหาประมาททางการแพทย์แล้ว" A ระบุ 

          A ยังอ้างว่าตัวเองถูก CEO ของเอเจนซี่หลอก โดยไม่คิดว่าเรื่องจะลงเอยแบบนี้ หลังจากให้ตนผ่าตัดแล้ว งานของตนก็เริ่มน้อยลง ส่วน CEO ยังทอดทิ้งตนและเทงานไปให้เด็กใหม่ สุดท้ายตนก็ไม่ได้ต่อสัญญา 

          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แฟนสาวช็อก และตั้งคำถามว่า "ต่อให้ไม่อยากเกณฑ์ทหาร แต่ใครที่ไหนที่จะกล้าตัดสิ่งนั้นออกได้ลงคอ" แต่ A อ้างว่า ตัวเองทนไม่ไหวกับการเกณฑ์ทหารจริง ๆ เขาเกลียดที่จะถูกผู้ชายมาแตะต้องตัว และเคยต้องเผชิญกับประสบการณ์เลวร้ายตอนที่อยู่โรงเรียนมัธยมชายล้วน เคยแม้กระทั่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ และทุก ๆ คนก็มักพูดกันว่า ในกองทัพคงจะหนักกว่านั้น
 
          ทั้งนี้ A ยังสารภาพว่าต้องเผชิญกับผลข้างเคียงร้ายแรงจากการผ่าตัดนำอัณฑะออก ขณะที่ B ก็ตัดสินใจขอเลิกกับ A เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก Nate 


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ช็อก นายแบบเกาหลี ตัดอัณฑะหนีเกณฑ์ทหาร หมดอนาคต ซ้ำใช้ได้ไม่เหมือนเดิม โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 09:58:19
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