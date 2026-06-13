อินฟลูเอนเซอร์ดัง สายดนตรีเปิดหมวก ดูแลพ่อ ถูกรถโม่ปูนชนดับ คนแห่อาลัย

อินฟลูเอนเซอร์ดัง คนตาม 8 แสน ถูกรถโม่ปูนทับดับ ขณะเข้าซอยย่านบางบัวทอง เป็นอินฟลูฯ ที่เล่นดนตรีเปิดหมวก หาเงินดูแลพ่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า บริเวณทางเข้าซอยกรมที่ดิน (ฝั่งชัยพฤกษ์) ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เกิดเหตุรถโม่ปูนชนรถจักรยานยนต์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เบื้องต้นพบว่า คนขับรถโม่ปูนชื่อนายสิทธิโชค วัย 54 ปี รถป้ายทะเบียน 71-6113 ปทุมธานี ส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ สีบรอนซ์เทา ป้ายทะเบียน 1 ฆก 7172 กรุงเทพมหานคร ถูกลากมาไกลประมาณ 5 เมตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Unya
เบื้องต้น ผู้บาดเจ็บคือ นายสิปปกร วัย 21 ปี คนขี่รถจักรยานยนต์ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย ส่วนคนซ้อนท้ายคือ นางสาวอัจฉริยะ อุดมเดช หรือน้องอัญญ่า สาวน้อยกตัญญู อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตาม 8 แสน ทำอาชีพตีกลองเปิดหมวก ขายน้ำพริก ดูแลพ่อป่วยติดเตียง ถูกรถโม่ปูนทับเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Unya
คนขับรถโม่ปูน ให้การว่า ตนขับรถโม่ปูน กำลังจะกลับโรงปูนตรงแยกบางพลู พอเลี้ยวเข้าซอยได้ยินเสียงดัง ตอนแรกคิดว่ารถมีปัญหา แต่พอได้ยินเสียงร้องคนก็รีบจอดแล้วลงมาดูจนเกิดเหตุดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Unya
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์