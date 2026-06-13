วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสิ้นพระชนม์ เล่าเบื้องหลังการประกาศ เกิดอะไรขึ้นบ้าง

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสิ้นพระชนม์ เล่าเบื้องหลังการประกาศ พร้อมเผยความรู้สึกที่เวลาเห็นคนบอกว่า ไม่อยากเห็นหน้าพี่คนนี้
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 NBT ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักที่เป็นคนประกาศข่าวเกี่ยวกับการสวรรคต 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2559 ว่า เป็นงานใหญ่ของช่องที่เรารวมกำลังทุกองคาพยพมาทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อทำให้งานสมบูรณ์ที่สุด และผิดพลาดไม่ได้
ภาพจาก NBT Connext
ส่วนเรื่องการที่รู้ข่าวก่อนประชาชนทั่วไป วีระศักดิ์ ขอบเขต แจงถึงเรื่องนี้ว่า บางทีเราก็รู้เร็วไม่ต่างจากประชาชนเลย เพราะหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมาแบบกระชั้นชิด เรามีเวลาเตรียมตัว เตรียมความพร้อมน้อยมาก เราต้องตั้งใจและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ภาพจาก NBT Connext
ความยากในการสื่อสารเหตุการณ์สำคัญ คือ เราจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด ถูกต้อง ครบทุกข้อความทุกคำของสำนักพระราชวัง เราต้องใช้ความระมัดระวัง สติ สมาธิ และต้องไม่มีความผิดพลาด
ภาพจาก NBT Connext
เราได้ทำงานที่สำคัญแบบนี้ ก็เป็นความภาคภูมิใจในการทำงาน แต่ในโลกสังคมออนไลน์ เขาจะพูดทำนองว่า ไม่อยากเห็นหน้าพี่คนนี้เลย ช่วยเอาไปเก็บหน่อยเถอะ เราก็อยากบอกว่า เราก็เสียใจไม่ต่างจากพสกนิกรไทยทุก ๆ คน แต่ทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนยืนอยู่ได้