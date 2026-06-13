ขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ออกจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางความอาลัย

ขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ออกจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางประชาชนเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัย มุ่งสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เดินทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
สำหรับเส้นทางที่ใช้นั้น จะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แล้วต่อด้วย
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์
- เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
- แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
- แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา
- ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก
- ถนนราชดำเนินกลาง
- ถนนราชดำเนินใน
- เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน
- เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี
- ที่หมาย พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง