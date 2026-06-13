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ขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ออกจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางความอาลัย

          ขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ออกจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางประชาชนเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัย มุ่งสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เดินทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับเส้นทางที่ใช้นั้น จะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แล้วต่อด้วย

          - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์

          - เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4

          - แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท

          - แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา

          - ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          - ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

          - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก

          - ถนนราชดำเนินกลาง

          - ถนนราชดำเนินใน

          - เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน

          - เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี

          - ที่หมาย พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง

ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ภาพจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

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ขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ออกจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางความอาลัย อัปเดตล่าสุด 13 มิถุนายน 2569 เวลา 18:07:24 6,601 อ่าน
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