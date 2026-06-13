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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง


ข่าวในพระราชสำนัก

          วันที่ 13 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง


          ขณะเดียวกัน พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประดิษฐานเหนือพระแท่นภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวาง มีชุมสายฉัตร 5 ชั้น บังแทรกฉัตร 7 ชั้น ต้นไม้ทองเงิน ส่วนพระรูปของพระองค์ พระองค์ทรงสวมชุดทหาร

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก




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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โพสต์เมื่อ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 19:24:28 64,271 อ่าน
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