พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
ขณะเดียวกัน พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประดิษฐานเหนือพระแท่นภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวาง มีชุมสายฉัตร 5 ชั้น บังแทรกฉัตร 7 ชั้น ต้นไม้ทองเงิน ส่วนพระรูปของพระองค์ พระองค์ทรงสวมชุดทหาร
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
ขณะเดียวกัน พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประดิษฐานเหนือพระแท่นภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวาง มีชุมสายฉัตร 5 ชั้น บังแทรกฉัตร 7 ชั้น ต้นไม้ทองเงิน ส่วนพระรูปของพระองค์ พระองค์ทรงสวมชุดทหาร