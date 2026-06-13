ถ่ายทอดสดบอลโลก 14 มิ.ย. ฟรี 1 คู่ แถมเป็นคู่ใหญ่ เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 วันที่ 14 มิถุนายน 2569 วันนี้ถ่ายทีมใหญ่ฟรี ๆ ครั้งแรก ตั้งแต่ตี 5 เป็นต้นไป
ภาพจาก A.RICARDO / Shutterstock.com
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ผ่านไป 2 วัน ยังไม่มีทีมใหญ่ลงแข่งขัน บรรยากาศอาจจะยังดูไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควร แต่หลังจากนี้ เชื่อว่าความเข้มข้นจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถรับชมได้ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวีที่จะฉายฟรีวันละ 1 คู่
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ก็จะมีคู่ดูฟรี 1 คู่เช่นเดิม เป็นทีมใหญ่ แชมป์โลก 5 สมัยอย่างบราซิล พบกับทีมชั้นนำทวีปแอฟริกาอย่างโมร็อคโก เวลา 05.00 น.
- กลุ่ม บี กาตาร์ พบ สวิตเซอร์แลนด์ เวลา 02.00 น.
- กลุ่ม ซี บราซิล พบ โมร็อคโก เวลา 05.00 น. (Monomax Sports ช่อง 29 ถ่ายทอดสดฟรี)
- กลุ่ม ซี เฮติ พบ สกอตแลนด์ เวลา 08.00 น.
- กลุ่ม ดี ออสเตรเลีย พบ ตุรกี เวลา 11.00 น.
ภาพจาก A.RICARDO / Shutterstock.com
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ผ่านไป 2 วัน ยังไม่มีทีมใหญ่ลงแข่งขัน บรรยากาศอาจจะยังดูไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควร แต่หลังจากนี้ เชื่อว่าความเข้มข้นจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถรับชมได้ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวีที่จะฉายฟรีวันละ 1 คู่
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ก็จะมีคู่ดูฟรี 1 คู่เช่นเดิม เป็นทีมใหญ่ แชมป์โลก 5 สมัยอย่างบราซิล พบกับทีมชั้นนำทวีปแอฟริกาอย่างโมร็อคโก เวลา 05.00 น.
โปรแกรมบอลโลก 14 มิถุนายน 2569
- กลุ่ม บี กาตาร์ พบ สวิตเซอร์แลนด์ เวลา 02.00 น.
- กลุ่ม ซี บราซิล พบ โมร็อคโก เวลา 05.00 น. (Monomax Sports ช่อง 29 ถ่ายทอดสดฟรี)
- กลุ่ม ซี เฮติ พบ สกอตแลนด์ เวลา 08.00 น.
- กลุ่ม ดี ออสเตรเลีย พบ ตุรกี เวลา 11.00 น.