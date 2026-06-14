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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา ลมใต้ปีกที่รัก ทรงย้อนความทรงจำ

          เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระเชษฐภคินี ผู้ทรงเป็นลมใต้ปีก จะทรงอยู่ในพระทัยตลอดไป ทรงย้อนความทรงจำสุดอบอุ่น


เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ข้อความสุดซึ้ง จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความว่า...

          "'นั่งคนเดียวมันเหงานะ'

          คิดถึงเวลาที่เรานั่งข้าง ๆ กัน คุยปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา ปรับทุกข์ update ชีวิตของกันและกัน ห้วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่าง ๆ น้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่ภา เราได้นั่งคู่กัน ทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่ง เราก็แอบแซวท่านเล่น มีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกม่อนในวังหลวงกัน ยังจำได้ใช่ไหม 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          วันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียว เหงาและรู้สึกหนาว ภาพวันต่าง ๆ หวนคืนมา ในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน นึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ ของอิตาลี ทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถ พี่ภาเป็น Navigator ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลัง และคอยส่งเสบียง คิดถึงทีไร ก็มีความสุขทุกครั้ง 

          สำหรับน้อง พี่ภาคือผู้หญิงที่เก่ง เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเด็ดขาด เต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิต อดทนเกินเบอร์ พี่ภาเรียนหนังสือเก่ง ทำอะไรก็เก่ง เล่นดนตรีไทยก็เก่ง โดยเฉพาะจะเข้ พี่ภาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้อง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่ภา น้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝน และดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุด 

          ทุกวันนี้ น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชตที่คุยกันค้างไว้ และอยากให้พี่ภารู้ไว้ว่า พี่สาวคนนี้คือ ลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไป 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          Dear Pat, my darling sister,

          I hope you read my letter somewhere far, far away. You were the wind beneath my wings, always lifting me up with your love and guidance. I will cherish your love and carry you with me always.

          Your beloved sister,

          น้องหญิง"

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          พร้อมกันนั้นยังเผยแพร่พระรูปจากความทรงจำ บันทึกช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นผูกพัน ตลอดจนภาพสุดท้ายขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จร่วมขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya


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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระองค์ภา ลมใต้ปีกที่รัก ทรงย้อนความทรงจำ โพสต์เมื่อ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 09:05:36 210,515 อ่าน
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