เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงซบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ขณะเชิญพระศพ พระเชษฐภคินี

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงซบพระอังสา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ขณะเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระเชษฐภคินี กลับพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน เผยภาพช่วงเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
โดยยังมีพระรูปของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงซบพระอังสา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ทรงเป็นกำลังใจให้กัน ขณะร่วมเชิญพระเชษฐภคินีเสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน