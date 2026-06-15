ของจากไทย กลายเป็นไวรัลแปลกในญี่ปุ่น คอมเมนต์เอ็นดู สัมผัสถึงความอบอุ่น

ถุงพลาสติกจากไทย กลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น สุดแปลกในสายตาต่างชาติ แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสุด ๆ หลายคนวิเคราะห์กลยุทธ์การขาย รอบหน้ากลับมาถูกร้านแน่
ภาพจาก X @jigokudera
ในขณะที่หลาย ๆ สิ่งจากไทยกลายมาเป็นไวรัลในหมู่ชาวต่างชาติ ล่าสุด (15 มิถุนายน 2569) โพสต์เกี่ยวกับประเทศไทยของผู้ใช้ X @jigokudera ก็ได้กลายเป็นไวรัลกว่า 7 แสนวิว ในชุมชนออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อแอคเคาน์ดังกล่าวได้โพสต์ภาพถุงพลาสติก ที่ได้จากร้านค้าแห่งหนึ่งของไทย พร้อมระบุว่า "ถุงพลาสติกของไทย บางทีน่าจะพิมพ์รูปครอบครัวที่เปิดร้าน"
โดยพว่าถุงดังกล่าวมีการพิมพ์ลาย ระบุรายละเอียดทั้งชื่อ "ร้านเจริญสุข" เบอร์โทรศัพท์ สินค้าเด่น ที่ตั้ง แต่ที่สะดุดตามากที่สุดก็คือรูปคนบนถุงที่มากันครบทั้งครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ ลูก และญาติผู้ใหญ่ จนสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างประหลาดใจ ในขณะที่มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลก เพราะไม่ค่อยพบเห็น แต่ก็มองว่าน่ารักในเวลาเดียวกัน เป็นภาพธุรกิจครอบครัวที่ทำให้อบอุ่นใจ บางคนยังชี้ว่า การที่ได้เห็นหน้าเจ้าของร้านแบบนี้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่าย และหวังว่าจะมีอะไรแบบนี้ในญี่ปุ่นเช่นกัน
บางคนยังบอกเลยว่า ถ้าเปิดร้านก็อยากจะทำแบบนี้บ้าง และมองว่าสะท้อนถึงความจริงใจของทางร้าน ตอกย้ำความเป็นธุรกิจขอบครอบครัว
ภาพจาก X @jigokudera
ขณะเดียวกัน หลาย ๆ คอมเมนต์ยังวิเคราะห์ในเรื่องกลยุทธ์การแปะหน้าบนถุงสินค้าแบบไทย ๆ เช่น
- การมีภาพอยู่ คือพิสูจน์ได้ว่าอร่อยแน่
- ภาพแบบนี้มีไว้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ถ้าเกิดติดใจก็คงคิดว่า ครั้งหน้าจะได้กลับมาซื้อถูกร้าน
- มีแต่ร้านดังนะ ที่มีรูปอยู่แบบนี้
- นี่คือการสื่อสารว่า 'เราทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมั่นใจจนสามารถดชว์หน้าและรูปครอบครัวเราได้อย่างภาคภูมิ' ให้ความรู้สึกเหมือนผักที่สามารถเห็นหน้าคนปลูกได้ของญี่ปุ่น
- แค่ดูรูปก็อยากจะให้กำลังใจแล้ว